IPL 2026: 105 रन...8 छक्के 10 चौके. हेड-अभिषेक की जोड़ी ने पंजाब के खिलाफ मचाया 'कत्लेआम', पावरप्ले में कायम की नई बादशाहत

IPL 2026 PBKS vs SRH: इन दिनों भारत में IPL 2026 की धूम है. 19वें सीजन का 17वां मुकाबला पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है. टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी हैदराबाद की टीम आज उसी रंग में दिखी है, जिसके लिए वो जानी जाती है. पहले 6 ओवरों में अभिषेक और हेड ने मिलकर 105 रन कूट डाले और रिकॉर्ड बुक में खलबली मचा दी. दोनों ने मिलकर तबाही का वो मंजर दिखाया कि गेंदबाज हैरान रह गए.

अभिषेक और हेड दोनों ने पंजाब किंग्स के पेस अटैक को लीड कर रहे अर्शदीप सिंह से लेकर जेवियर बार्टलेट जैसे स्टार गेंदबाजों की हालत खराब कर दी. दोनों ने मिलकर बोर्ड पर 106 रन लगाए, जो IPL इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है. 105/0 के स्कोर के साथ SRH ने कोलकाता नाइट राइडर्स (2017) के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और अब पावरप्ले के टॉप-3 बड़े स्कोर में से तीनों ही हैदराबाद के नाम दर्ज हैं. वो पावर प्ले की किंग बन चुकी है.

अभिषेक ने उड़ाए 8 छक्के,

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अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 18 बॉल पर फिफ्टी ठोकी. वो 28 बॉल पर 8 छक्के और 5 चौके लगाकर आउट हो गए, जबकि उनके साथी हेड ने 23 बॉल पर 5 चौके और 1 छक्का ठोककर 38 रन बनाए. दोनों ने पहले विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी की. हैदराबाद का स्कोर पहले 2 ओवर में 20 रन था, इसके बाद दोनों ने गियर बदला और चौके-छक्कों की बारिश कर डाली. दोनों की तूफानी पारी के दम पर SRH ने सिर्फ 3.4 ओवर में ही 50 रन का आंकड़ा छू लिया.

IPL के इतिहास में पावरप्ले के सबसे ज्यादा स्कोर

125/0 - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 2024

107/0 - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, 2024

105/0 - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स, 2026

105/0 - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 2017

100/2 - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम किंग्स XI पंजाब, 2014

97/1 - राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 2026

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, शशांक सिंह, मार्कस स्टोयनिस, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.

इम्पैक्ट प्लेयर्स: जयदेव उनादकट, लियम लिविंगस्टन, शिवम मावी, प्रफुल हिंगे, कमिंडू मेंडिस.

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (कप्तान, विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोरा, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा.

इम्पैक्ट प्लेयर्स: नेहल वधेरा, विष्णु विनोद, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, हरप्रीत बरार.

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