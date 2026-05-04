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Hindi Newsक्रिकेटबीच सीजन IPL के इस स्टार ने अचानक छोड़ दिया भारत, टीम पर आ गया बड़ा संकट

बीच सीजन IPL के इस स्टार ने अचानक छोड़ दिया भारत, टीम पर आ गया बड़ा संकट

IPL 2026 के बीच में टीम पर अचानक बड़ा संकट आ गया है. बीच सीजन IPL के एक स्टार क्रिकेटर ने अचानक भारत छोड़ दिया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को IPL 2026 सीजन के बीच में एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तूफानी ओपनर फिल सॉल्ट उंगली की चोट का स्कैन करवाने के लिए इंग्लैंड लौट गए हैं. इससे IPL 2026 सीजन में उनकी तुरंत वापसी पर संदेह पैदा हो गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 04, 2026, 02:21 PM IST
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बीच सीजन IPL के इस स्टार ने अचानक छोड़ दिया भारत, टीम पर आ गया बड़ा संकट

IPL 2026 के बीच में टीम पर अचानक बड़ा संकट आ गया है. बीच सीजन IPL के एक स्टार क्रिकेटर ने अचानक भारत छोड़ दिया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को IPL 2026 सीजन के बीच में एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तूफानी ओपनर फिल सॉल्ट उंगली की चोट का स्कैन करवाने के लिए इंग्लैंड लौट गए हैं. इससे IPL 2026 सीजन में उनकी तुरंत वापसी पर संदेह पैदा हो गया है.

बीच सीजन IPL के इस स्टार ने अचानक छोड़ दिया भारत

फिल सॉल्ट, जो बैटिंग ऑर्डर में शानदार फॉर्म में थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पिछले 3 मैच पहले ही मिस कर चुके हैं. माना जा रहा है कि 29 साल के फिल सॉल्ट को 18 अप्रैल को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ RCB की हार के दौरान, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर डाइव लगाकर गेंद रोकने की कोशिश करते समय अपने बाएं हाथ में चोट लग गई थी. ESPNcricinfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल सॉल्ट ने उस कोशिश के दौरान अपने बाएं हाथ की एक उंगली को चोटिल कर लिया और उसके बाद इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट के कहने पर यूनाइटेड किंगडम लौट गए.

टीम पर आ गया बड़ा संकट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को उम्मीद है कि फिल साल्ट जल्द ही ठीक होकर इस महीने के आखिर तक टीम में लौट आएंगे. फिल सॉल्ट के लिए यह झटका एक निराशाजनक समय पर आया है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में खराब दौर से गुजरने के बाद IPL में अपनी लय वापस पा ली थी. इस सीजन की 6 पारियों में, फिल साल्ट ने 168.33 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 202 रन बनाए हैं और विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को धमाकेदार शुरुआत दी है. फिल साल्ट की गैरमौजूदगी ने इंग्लैंड के ही दूसरे बल्लेबाज जैकब बेथेल के लिए दरवाजा खोल दिया है. जैकब बेथेल ने ओपनर के तौर पर टीम में जगह बनाई है, लेकिन अभी तक कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं, उन्होंने अब तक 3 पारियों में सिर्फ 39 रन बनाए हैं.

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RCB प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर

फिल साल्ट के बाहर होने के बाद, उम्मीद है कि जैकब बेथेल को बैटिंग ऑर्डर में ओपनिंग के और मौके मिलते रहेंगे. RCB का यह सीजन काफी अच्छा रहा है और फिलहाल वे प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर हैं, ठीक पंजाब किंग्स के नीचे. फ्रेंचाइजी को उम्मीद है कि फिल सॉल्ट की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है और वे उन्हें जल्द से जल्द टीम में वापस लाना चाहते हैं, ताकि प्लेऑफ में जगह बनाने की उनकी कोशिशों को और मजबूती मिल सके.

RCB को उम्मीद 

IPL के नियमों के अनुसार, अगर यह चोट इतनी गंभीर मानी जाती है कि फिल सॉल्ट पूरे सीजन के लिए बाहर हो जाएं, तो RCB उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल करने पर विचार कर सकती है, लेकिन फिलहाल, टीम का पूरा ध्यान फिल साल्ट के ठीक होने पर ही लगा हुआ है. IPL टूर्नामेंट का सबसे अहम दौर नजदीक आ रहा है और उनका अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के साथ होना है. ऐसे में RCB को उम्मीद होगी कि उनका यह धमाकेदार ओपनर जल्द से जल्द टीम में वापस लौटे और उनकी पहले से ही मजबूत बैटिंग लाइनअप को और भी ज्यादा ताकत दे.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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