IPL 2026: फाइनल में पहुंचे तो समझो ट्रॉफी पक्की! आईपीएल के 3 'अजेय' योद्धा, जो आज तक नहीं हारे कोई खिताबी जंग

IPL players who never lost final: आईपीएल के इतिहास में 3 ऐसे नाम हैं, जिन्होंने बार-बार फाइनल खेलकर ट्रॉफी जीती है. इन दिग्गजों को अब फाइनल का लकी चार्म भी कहा जाने लगा है. इस लिस्ट में तीनों नाम भारतीय खिलाड़ियों के शामिल हैं.
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IPL players who never lost final: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के नए सीजन का मंच तैयार है. 19वां सीजन यानी आईपीएल 2026 दस दिन बाद 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है. इस लीग के इतिहास में कुछ ऐसे कप्तान रहे, जो फाइनल में आकर जीत नहीं पाए. इसका ताजा उदाहरण श्रेयस अय्यर हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी में पंजाब किंग्स को 2025 के सीजन में फाइनल में पहुंचाया था, लेकिन वे खिताब नहीं जीत पाए. इस लीग के इतिहास में कुछ ऐसे 'किस्मत के धनी' खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने आज तक आईपीएल फाइनल नहीं हारा. अगर वे फाइनल में पहुंच गए, तो समझो खिताब जीतना तय है.
आईपीएल के इतिहास में जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा फाइनल जीते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं. उनके अलावा इस लिस्ट में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या का नाम है.
पहला नाम रोहित का है, जिन्होंने अपने आईपीएल करियर में कुल 272 मैच खेले और 7046 रन बनाए, जिनमें 2 शतक और 47 फिफ्टी शामिल हैं. उन्होंने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस के लिए 5 खिताब दिलाए हैं. रोहित की कप्तानी में टीम ने साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में कुल 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है. एक खिताब रोहित ने 2009 में डेक्कन चार्जर्स के साथ खिताब जीता था. वह इस लीग के इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में एमएस धोनी के साथ संयुक्त रूप से नंबर 1 पर काबिज हैं.
दूसरा नाम क्रुणाल पांड्या का है. यह खिलाड़ी तीन अलग-अलग टीमों के लिए खेल चुका है. उनके नाम 142 मैचों में 1756 रन होने के साथ 93 विकेट भी दर्ज हैं. क्रुणाल ने अब तक तीन फाइनल खेले और तीनों ही जीते. 2 बार वह मुंबई इंडियंस की तरफ से चैंपियन बने, जबकि एक बार आरसीबी के लिए खिताब जीता.
तीसरा नाम जसप्रीत बुमराह का है, जिन्होंने तीन बार आईपीएल फाइनल खेले हैं और तीनों ही दफा उन्हें जीत हासिल हुई. बुमराह ने मुंबई के लिए 2013 से लेकर अब तक 145 मैचों में 183 विकेट लिए हैं. वह 2017, 2019 और 2020 में चैंपियन रही मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा रह चुके हैं.
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