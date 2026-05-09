IPL 2026: हार के बाद भी 'गम' नहीं! अगर Delhi Capitals ने कर लिए यह 3 काम तो मिलेगी Playoff में एंट्री, जानें समीकरण

Delhi Capitals Playoff Scenario: आईपीएल 2026 आखिरी पड़ाव पर है. 19वें सीजन का 51वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए किसी डरावने सपने जैसा साबित हुआ. अपने ही घर यानी अरुण जेटली स्टेडियम में उसे कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने हरा दिया. दिल्ली को 8 विकेट से बड़ी हार झेलनी पड़ी. इस हार ने उसकी प्लेऑफ उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है. हालांकि कप्तान अक्षर पटेल इस हार का गम जल्द से जल्द भुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भले ही टीम प्लेऑफ के चक्रव्यूह में फंसी है, लेकिन उसकी उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं.

19वें सीजन की 7वीं हार के साथ ही दिल्ली अब पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर खिसक गई है. अब दिल्ली के फैंस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली का सफर यहीं खत्म हो गया? जवाब है- नहीं. दिल्ली के लिए अभी भी 'उम्मीद की खिड़की' खुली है. दिल्ली को अगर प्लेऑफ में जाना है तो उसे 3 जरूरी काम करने होंगे. आइए समझते हैं दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता क्या है और कितना मुश्किल है.

चक्रव्यूह में फंसी दिल्ली के लिए प्लेऑफ का गणित?

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 11 मैच खेले हैं, जिनमें से उसे केवल 4 जीत नसीब हुई हैं, जबकि 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. अंक तालिका में 8वें नंबर पर मौजूद दिल्ली के पास अभी 8 पॉइंट्स हैं.

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पहला काम

जीत की हैट्रिक जरूरी: दिल्ली को अभी 3 मैच खेलने हैं. उसे ये तीनों मैच जीतने होंगे. मतलब जीत की हैट्रिक लगानी होगी. ऐसा हुआ तो दिल्ली के पास कुल 14 अंक हो सकते हैं.

दूसरा काम

नेट रन रेट (NRR) को बढ़ाना होगा: दिल्ली को ना सिर्फ तीनों मैच जीतने हैं, बल्कि उसे नेट रन रेट भी सुधारना होगा, क्योंकि 14 अंकों के साथ तभी प्लेऑफ में एंट्री मिल सकती है, जब टीम का नेट रन रेट अच्छा हो. फिलहाल दिल्ली का नेट रन रेट -1.154 है, जो काफी खराब है. टॉप-4 की रेस में बने रहने के लिए दिल्ली को नेट रन रेट प्लस में करना होगा.

तीसरा काम

दूसरी टीमों के भरोसे रहना होगा: दिल्ली को दूसरी टीमों के भरोसे भी रहना होगा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ अपनी जीत काफी नहीं होगी. दिल्ली को दुआ करनी होगी कि बाकी टीमें (विशेषकर 4, 5 और 6 नंबर वाली) अपने मैच हारें और प्लेऑफ का कट-ऑफ 14 अंकों पर सिमट जाए. इस स्थिति में नेट रन रेट के आधार पर फैसला होगा और अगर सबकुछ दिल्ली के पक्ष में रहा तो उसे प्लेऑफ में एंट्री मिल सकती है. यह कहने में जितना आसान है, असल में उतना ही मुश्किल है. मतलब ये कि अब दिल्ली को कोई चमत्कार ही टॉप-4 में पहुंचा सकता है.

दिल्ली के अगले 3 'अग्निपरीक्षा' वाले मैच

अक्षर पटेल की सेना को अगर प्लेऑफ के चक्रव्यूह को भेदना है, तो इन तीन मैदानों पर फतह हासिल करनी होगी. 11 मई को वो पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में खेलेगी. फिर 17 मई को दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबला होगा. इसके बाद 24 मई को वो कोलकाता में KKR के खिलाफ खेलेगी.

एक हार से खत्म हो जाएंगी सारी उम्मीदें

दिल्ली के फैंस के लिए स्थिति 'करो या मरो' वाली है. अगर टीम 11 मई को पंजाब के खिलाफ हार जाती है, तो प्लेऑफ की रेस से उसका बाहर होना लगभग तय हो जाएगा. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अक्षर पटेल अपनी कप्तानी में इस डूबती नैया को पार लगा पाएंगे?

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