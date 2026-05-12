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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 Playoff: पॉइंट टेबल में बड़ा उलटफेर...लगातार 5 जीत के दम पर नंबर 1 बनी ये टीम, टॉप 4 टीमें कौन?

IPL 2026 Playoff: पॉइंट टेबल में बड़ा उलटफेर...लगातार 5 जीत के दम पर नंबर 1 बनी ये टीम, टॉप 4 टीमें कौन?

IPL 2026 Points Table Update: आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर है और 56 मैचों के बाद प्लेऑफ की तस्वीर साफ होने लगी है. 12 मई को शुभमन गिल की कप्तानी वाली जीटी ने पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर कर दिया है. लगातार पांचवीं जीत दर्ज करने के साथ ही गुजरात अब टेबल के शिखर पर पहुंच गई है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 12, 2026, 11:30 PM IST
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56 मैचों के बाद अंक तालिका में बड़ा उलटफेर (फोटो क्रेडिट ESPN/X)
56 मैचों के बाद अंक तालिका में बड़ा उलटफेर (फोटो क्रेडिट ESPN/X)

IPL 2026 Points Table Update: आईपीएल 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. 12 मई को खेले गए 56वें मुकाबले के नतीजे ने पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर किया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ जीटी ने अंक तालिका में बड़ा उलटफेर किया है. वो 16 अंक के साथ नंबर 1 पर काबिज हो चुकी है, जबकि हैदराबाद नंबर 2 से तीसरे स्थान पर खिसक गई है.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर हैदराबाद ने गेंदबाजी चुनी थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए थे. साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए, जबकि आखिर में वाशिंगटन सुंदर ने 33 गेंदों पर 50 रन की बढ़िया पारी खेली थी. हैदराबाद की ओर से प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन ने 2-2 विकेट लिए. उनके अलावा पैट कमिंस को एक विकेट मिला था.

169 रनों के जवाब में हैदराबाद 14.5 ओवर में 86 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए कप्तान पैट कमिंस ने सबसे ज्यादा 19 रन बनाए. जीटी के लिए कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 3-3 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 शिकार किए.

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गुजरात ने दर्ज की लगातार 5वीं जीत

यह गुजरात की लगातार 5वीं जीत रही. इससे पहले उसने चेन्नई, आरसीबी, पंजाब और राजस्थान को मात दी थी. नंबर 1 पर काबिज होकर उसने प्लेऑफ में लगभग जगह पक्की कर ली है. नीचे हम उन चार टीमों की लिस्ट दे रहे हैं, जो प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे हैं.

56 मैचों के लिए प्लेऑफ की रेस में टॉप 4 टीमें कौन?

1. गुजरात टाइटंस

गुजरात टाइटंस 12 मैचों में 16 अंक और +0.551 के नेट रन रेट के साथ नंबर 1 पर काबिज हो चुकी है. इस टीम को बचे हुए 2 मैचों में केकेआर और चेन्नई से भिड़ना है. एक जीत उसे प्लेऑफ में ऑफिशियली एंट्री दिला देगी. दोनों मैच हारने के बाद भी जीटी का प्लेऑफ में जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि उसके पास सबसे पहले 16 अंक हुए हैं, जो प्लेऑफ के लिए सुरक्षित माने जाते हैं.

2. आरसीबी

रजत पाटीदार की कप्तानी वाली इस टीम ने 11 मैचों में +1.103 नेट रन रेट के साथ 14 अंक हासिल किए हैं. बचे हुए तीन में से 2 मुकाबले जीतकर ये टीम भी प्लेऑफ में एंट्री कर लेगी. एक जीत भी उसे टॉप 4 का टिकट दिला देगी. तीनों मैच हारने पर आरसीबी का पत्ता साफ हो सकता है.

3. सनराइजर्स हैदराबाद

तीसरे नंबर पर पैट कमिंस की कप्तानी वाली हैदराबाद है, जिसने अब तक 12 मैच खेलकर 14 अंक हासिल कर लिए हैं. उसके पास +0.331 का नेट रन रेट है. इस टीम को बचे हुए दो मैच चेन्नई और आरसीबी के खिलाफ खेलना है. एक जीत उसे प्लेऑफ का टिकट दिला देगी. अगर दोनों मैच हारे तो इस टीम का पत्ता साफ भी हो सकता है.

4. पंजाब किंग्स

पिछले सीजन की रनरअप रही ये टीम 11 मैचों में 6 जीत के साथ 13 अंक जुटा चुकी है. उसके पास +0.428 का नेट रन रेट है. पंजाब के तीन मैच बचे हैं. उसे प्लेऑफ में जाने के लिए कम से कम 2 मैच जीतने हैं.

ये भी पढ़ें: 10 छक्के-16 चौके... T20I में महज दर्शक बने रहे फील्डर; इस खूंखार बल्लेबाज ने बनाया कभी न टूटने वाला प्रचंड रिकॉर्ड!

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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