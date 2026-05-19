IPL 2026 CSK Playoff Scenario: SRH से हार के बाद भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है चेन्नई, ये रहा 'जादुई' समीकरण

IPL 2026 CSK Playoff Scenario: आईपीएल 2026 में अब तक 63 मैच हो चुके हैं. इतने मैचों के बाद 3 टीमें प्लेऑफ में एंट्री कर चुकी हैं. सबसे पहले आरसीबी ने एंट्री मारी थी, फिर गुजरात टाइटंस और 18 मई को खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद भी टॉप-4 में एंट्री कर गई है. उसने चेन्नई सुपर किंग्स को उसी के घर यानी चेपॉक में 5 विकेट से मात देकर प्लेऑफ का टिकट कटाया. 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हैदराबाद के खिलाफ करो या मरो जैसा मैच था. अगर वो जीत जाती तो प्लेऑफ की दहलीज पर पहुंच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हालांकि हार के बाद भी वो टॉप-4 की रेस में जिंदा है. आइए जानते हैं वो जादुई समीकरण, जो चेन्नई को प्लेऑफ में ले जाएगा.

आईपीएल 2026 में 63 मैचों के बाद प्लेऑफ का सिर्फ एक आखिरी स्पॉट खाली है, जिसके लिए एक-दो नहीं बल्कि 5 टीमें दावेदार हैं. ऐसे में सीएसके फैंस के मन में यही सवाल है कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है? अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे? चेन्नई के लिए एक बेहद पेचीदा और 'जादुई समीकरण' का पूरा होना जरूरी है, जो एक-दो नहीं बल्कि 5 शर्तों पर टिका है.

चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल कहां है?

63 मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल में फिलहाल सीएसके 13 मैचों में 6 जीत और 7 हार के साथ 12 अंकों पर है और छठे स्थान पर खिसक गई है. चेन्नई को क्वालीफाई करने के लिए नीचे दी गई 5 शर्तों का एक साथ पूरा होना जरूरी हो गया है.

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गुजरात टाइटंस को बड़े अंतर से हराए चेन्नई

चेन्नई सुपर किंग्स को सबसे पहले अपना आखिरी लीग मैच हर हाल में जीतना होगा. 21 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ यह मुकाबला तय है. इस मैच को जीतने पर चेन्नई के 14 अंक हो जाएंगे, इसके बाद ही बाकी टीमों पर निर्भरता शुरू होगी.

लखनऊ पंजाब किंग्स को हरा दे

पंजाब किंग्स फिलहाल 13 मैचों में 13 अंक लेकर चौथे स्थान पर है. उसका आखिरी मैच 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ है. चेन्नई दुआ करेगी कि लखनऊ इस मैच में पंजाब को हरा दे, जिससे पंजाब 13 अंकों पर ही सिमट जाए.

राजस्थान रॉयल्स अपने दोनों मैच हार जाए

राजस्थान रॉयल्स 12 मैचों में 12 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है. उनके 2 मैच बचे हैं. अगर राजस्थान को लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस (MI) दोनों हरा देती हैं, तो राजस्थान के अधिकतम 12 अंक ही रह जाएंगे, जो सीएसके (14 अंक) से कम होंगे.

KKR दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे

दिल्ली कैपिटल्स 13 मैचों में 12 अंकों के साथ सातवें स्थान पर है. इस टीम का आखिरी मुकाबला 24 मई को केकेआर के खिलाफ है. अगर केकेआर दिल्ली को हरा देती है, तो दिल्ली भी 12 अंकों पर अटक जाएगी और सीएसके की रेस से बाहर हो जाएगी.

मुंबई इंडियंस KKR को हरा दे

कोलकाता नाइट राइडर्स के पास अभी 11 अंक हैं और उनके 2 मैच बाकी हैं, जिससे वे 15 अंकों तक पहुंच सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि मुंबई इंडियंस अपने मैच में केकेआर को हरा दे और फिर केकेआर दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे. इससे केकेआर के कुल अंक 13 ही रह जाएंगे और चेन्नई सुपर किंग्स का काम बन जाएगा.

चेन्नई की हो जाएगी मौज

अगर ये पांचों संभावनाएं पूरी होती हैं तो चेन्नई की मौज हो जाएगी. ऐसी स्थिति में चेन्नई के पास 14 अंक हो जाएंगे और वो नंबर-4 पर फिनिश करते हुए टॉप-4 में जगह बना लेगी. उसके बाद केकेआर 13 अंक पर फिनिश करेगी. फिर दिल्ली 12 अंक, राजस्थान 12 अंक, जबकि पंजाब किंग्स 13 अंकों पर ही रुक जाएगी. क्रिकेट में कहने को तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन इन पांचों समीकरणों का एक साथ सटीक बैठना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा. एक भी मैच का नतीजा इधर-उधर हुआ तो चेन्नई का पत्ता साफ हो जाएगा.

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