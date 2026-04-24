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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 Playoff Scenario: 7 मैचों में 6 अंक...अचानक जिंदा हो गई Chennai Super Kings...अब ऐसे मिलेगा प्लेऑफ का टिकट

IPL 2026 Playoff Scenario: 7 मैचों में 6 अंक...अचानक जिंदा हो गई Chennai Super Kings...अब ऐसे मिलेगा प्लेऑफ का टिकट

IPL 2026 Playoff Scenario for Chennai Super Kings: कहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स को कभी भी रेस से बाहर नहीं मानना चाहिए. मुंबई इंडियंस के खिलाफ 103 रनों की ऐतिहासिक जीत ने इसे सच साबित कर दिया है. अब चेन्नई के लिए प्लेऑफ की डगर ज्यादा मुश्किल नहीं दिखती.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 24, 2026, 06:42 AM IST
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IPL 2026 Playoff Scenario: 7 मैचों में 6 अंक...अचानक जिंदा हो गई Chennai Super Kings...अब ऐसे मिलेगा प्लेऑफ का टिकट

IPL 2026 Playoff Scenario for Chennai Super Kings: चेन्नई सुपर किंग्स ने जिस तरह आईपीएल 2026 का आगाज किया था, उसे देखकर लग रहा था कि इस टीम में कोई दम नहीं है, विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, लेकिन अब ये सवाल बदल चुके हैं. बीच सीजन चेन्नई की टीम एक तरह से जिंदा हो गई है. जब ये टीम पहले तीन मैचों में लगातार हारी, तो हर कोई हैरान था, लेकिन इसके बाद उसने दिल्ली और केकेआर के खिलाफ लगातार 2 जीत दर्ज कीं. हालांकि उसे हैदराबाद के खिलाफ हार मिली, लेकिन ऐन वक्त पर चेन्नई ने मुंबई जैसी मजबूत टीम को पटखनी देकर प्लेऑफ की रेस में वापसी कर ली है.

23 अप्रैल की रात मुंबई के वानखेड़े मैदान में चेन्नई ने मुंबई को 103 रनों से हरा दिया. चेन्नई ने 206 रन बोर्ड पर लगाए थे और मुंबई को 19 ओवर में 104 रनों पर समेट दिया. यह रनों के लिहाज से मुंबई की सबसे बड़ी हार है, जबकि चेन्नई की सबसे बड़ी जीत. इस जीत ने चेन्नई को प्वाइंट टेबल और प्लेऑफ की रेस में जिंदा कर दिया है. 7 मैचों के बाद 6 अंकों के साथ अब चेन्नई के लिए 'मिशन प्लेऑफ' की नई डगर शुरू हो चुकी है. आइए समझते हैं कि कैसे यह एक जीत चेन्नई के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है और अब उन्हें टॉप-4 में पहुंचने के लिए क्या करना होगा.

प्वाइंट टेबल में किस नंबर पर है चेन्नई?

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली 103 रनों की बड़ी जीत ने चेन्नई के नेट रन रेट (NRR) को जबरदस्त बूस्ट दिया है. उसके 7 मैचों में 4 हार और 3 जीत के साथ कुल 6 अंक हो चुके हैं. मुंबई के खिलाफ मिली जीत के दम पर चेन्नई अब अंक तालिका में 5वें स्थान पर आ गई है. अब टीम की किस्मत पूरी तरह से उनके अपने हाथों में है.

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CSK के लिए प्लेऑफ का 'मैथ्स'

चेन्नई सुपर किंग्स को लीग स्टेज में अभी 7 मैच और खेलने हैं. प्लेऑफ में सुरक्षित एंट्री के लिए किसी भी टीम को 16 अंक जरूरी होते हैं. चेन्नई के पास फिलहाल 6 अंक हैं, इसका मतलब यह है कि उन्हें अभी 10 अंकों की और दरकार है. अगर चेन्नई बचे हुए 7 में से 5 मैच जीतती है, तो उनके 16 अंक हो जाएंगे. अगर टीम केवल 4 मैच ही जीत पाती है (कुल 14 अंक), तो उन्हें दूसरी टीमों के नतीजों और अपने नेट रन रेट पर निर्भर रहना होगा.

ये भी पढ़ें:  सबसे बड़े मुकाबले में लौटी चेन्नई की चमक, सैमसन के प्रहार के बाद अकील का कहर, मुंबई इंडियंस की शर्मनाक हार

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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