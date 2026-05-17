IPL 2026 Playoff Scenario: MI-LSG का सफर खत्म, 60 मैचों के बाद टॉप-4 के असली दावेदार कौन?

IPL 2026 Playoff Scenario After 60 Matches: आईपीएल 2026 में 16 मई को खेले गए 60वें मुकाबले का असर अंक तालिका पर ज्यादा नहीं हुआ. टॉप 6 टीमें जस की तस हैं. हां, इतना जरूर हुआ है कि गुजरात टाइटंस को 29 रनों से मात देने वाली केकेआर अब नंबर 7 पर आ चुकी है. इस सीजन उसने 12 मैचों में 6 हार और 5 जीत के साथ अब 11 अंक हासिल कर लिए हैं. 19वें सीजन में 60 मैच पूरे हो चुके हैं और अब यह सीजन अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. यहां हम जान लेते हैं कि टॉप 4 यानी प्लेऑफ के लिए असली चार दावेदार टीमें कौन सी हैं?

दरअसल, आईपीएल 2026 में लीग स्टेज के 60 मैच पूरे होने के बाद पॉइंट्स टेबल की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है. अब तक एक भी टीम प्लेऑफ में आधिकारिक तौर पर जगह नहीं बना सकी है, इसलिए मामला थोड़ा उलझा हुआ है.

पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के नाम के आगे आधिकारिक तौर पर एलिमिनेट यानी '(E)' लग चुका है, जिसका मतलब है कि इन दोनों टीमों का सफर अब खत्म हो चुका है. अंक तालिका को देखें तो बची हुई 8 में से 6 टीमें प्लेऑफ की रेस में जिंदा हैं, लेकिन हम सिर्फ उन टॉप 4 टीमों के बारे में जानेंगे जो सबसे बड़े दावेदार दिख रहे हैं.

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आइए विस्तार से समझते हैं कि पॉइंट्स टेबल का ताजा समीकरण क्या है और कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ के सबसे करीब हैं.

1. आरसीबी 16 अंक के साथ नंबर 1

रजत पाटीदार की कप्तानी वाली डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी प्लेऑफ से सिर्फ एक कदम दूर है. इस टीम ने 12 मैचों में 16 अंक हासिल किए हैं. उसके पास +1.053 का नेट रन रेट है. बचे हुए 2 मैचों में एक जीत भी उसे टॉप 4 में ले जाएगी.

2. GT 16 अंक के साथ दूसरे नंबर पर

शुभमन गिल की कप्तानी वाली ये टीम 13 मैचों में 8 जीत के साथ 16 अंक हासिल कर चुकी है. वो +0.400 नेट रन रेट के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है. अपना आखिरी मैच जीतकर वो प्लेऑफ में एंट्री कर लेगी. हारने पर भी उसके टॉप 4 में बने रहने के पूरे चांस हैं.

3. हैदराबाद 14 अंक के साथ तीसरे नंबर पर

पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है. हैदराबाद को प्लेऑफ का टिकट पक्का करने के लिए अपने बचे हुए 2 मैचों में से कम से कम 1 मैच जीतना होगा, जिससे वे 16 अंकों पर पहुंच जाएंगे. अगर दोनों मैच जीत लिए तो फिर कहने ही क्या. दोनों मैच हारने पर इस टीम का पत्ता साफ हो सकता है.

4. पंजाब किंग्स चौथे नंबर पर

पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर टिकी हुई है. वो अपने आखिरी 5 मैच हार चुकी है. इसलिए उसके लिए आगे की राह आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे (ताकि 17 अंक हो सकें), बल्कि यह भी दुआ करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स अपने आगामी मैचों में अंक गंवाए.

नंबर 5 वाली आरआर और नंबर 6 वाली चेन्नई भी रेस में

नंबर 5 पर मौजूद राजस्थान भी प्लेऑफ की रेस में है. वैभव सूर्यवंशी की इस टीम के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है. राजस्थान ने बाकी टीमों से एक मैच कम (यानी केवल 11 मैच) खेला है. अगर राजस्थान अपने बचे हुए 3 मैचों में से 2 मैच जीत लेती है, तो वह 16 अंकों के साथ सीधे क्वालिफाई कर जाएगी और पंजाब-चेन्नई का खेल बिगाड़ देगी. वहीं नंबर 6 पर मौजूद चेन्नई को अगर प्लेऑफ में जाना है, तो उसे बचे हुए अपने दोनों मैच जीतने होंगे, ताकि उसके पास 16 अंक हो जाएं. साथ ही दुआ करनी होगी कि पंजाब और राजस्थान अगले मैचों में हारें.

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