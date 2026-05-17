Advertisement
trendingNow13219703
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 Playoff Scenario: MI-LSG का सफर खत्म, 60 मैचों के बाद टॉप-4 के असली दावेदार कौन?

IPL 2026 Playoff Scenario: MI-LSG का सफर खत्म, 60 मैचों के बाद टॉप-4 के असली दावेदार कौन?

IPL 2026 Playoff Scenario After 60 Matches: आईपीएल 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. 60वें मुकाबले में केकेआर ने गुजरात को 29 रनों से हरा दिया. इस हार के चलते जीटी नंबर 1 पर नहीं पहुंच सकी. लिहाजा प्लेऑफ की जंग और रोमांचक हो गई है. 60 मैचों के बाद जानिए प्लेऑफ के लिए असली चार दावेदार टीमें कौन हैं?

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 17, 2026, 01:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026 Playoff Scenario After 60 Matches
IPL 2026 Playoff Scenario After 60 Matches

IPL 2026 Playoff Scenario After 60 Matches: आईपीएल 2026 में 16 मई को खेले गए 60वें मुकाबले का असर अंक तालिका पर ज्यादा नहीं हुआ. टॉप 6 टीमें जस की तस हैं. हां, इतना जरूर हुआ है कि गुजरात टाइटंस को 29 रनों से मात देने वाली केकेआर अब नंबर 7 पर आ चुकी है. इस सीजन उसने 12 मैचों में 6 हार और 5 जीत के साथ अब 11 अंक हासिल कर लिए हैं. 19वें सीजन में 60 मैच पूरे हो चुके हैं और अब यह सीजन अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. यहां हम जान लेते हैं कि टॉप 4 यानी प्लेऑफ के लिए असली चार दावेदार टीमें कौन सी हैं?

दरअसल, आईपीएल 2026 में लीग स्टेज के 60 मैच पूरे होने के बाद पॉइंट्स टेबल की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है. अब तक एक भी टीम प्लेऑफ में आधिकारिक तौर पर जगह नहीं बना सकी है, इसलिए मामला थोड़ा उलझा हुआ है.

पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के नाम के आगे आधिकारिक तौर पर एलिमिनेट यानी '(E)' लग चुका है, जिसका मतलब है कि इन दोनों टीमों का सफर अब खत्म हो चुका है. अंक तालिका को देखें तो बची हुई 8 में से 6 टीमें प्लेऑफ की रेस में जिंदा हैं, लेकिन हम सिर्फ उन टॉप 4 टीमों के बारे में जानेंगे जो सबसे बड़े दावेदार दिख रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आइए विस्तार से समझते हैं कि पॉइंट्स टेबल का ताजा समीकरण क्या है और कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ के सबसे करीब हैं.

1. आरसीबी 16 अंक के साथ नंबर 1

रजत पाटीदार की कप्तानी वाली डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी प्लेऑफ से सिर्फ एक कदम दूर है. इस टीम ने 12 मैचों में 16 अंक हासिल किए हैं. उसके पास +1.053 का नेट रन रेट है. बचे हुए 2 मैचों में एक जीत भी उसे टॉप 4 में ले जाएगी.

2. GT 16 अंक के साथ दूसरे नंबर पर

शुभमन गिल की कप्तानी वाली ये टीम 13 मैचों में 8 जीत के साथ 16 अंक हासिल कर चुकी है. वो +0.400 नेट रन रेट के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है. अपना आखिरी मैच जीतकर वो प्लेऑफ में एंट्री कर लेगी. हारने पर भी उसके टॉप 4 में बने रहने के पूरे चांस हैं.

3. हैदराबाद 14 अंक के साथ तीसरे नंबर पर

पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है. हैदराबाद को प्लेऑफ का टिकट पक्का करने के लिए अपने बचे हुए 2 मैचों में से कम से कम 1 मैच जीतना होगा, जिससे वे 16 अंकों पर पहुंच जाएंगे. अगर दोनों मैच जीत लिए तो फिर कहने ही क्या. दोनों मैच हारने पर इस टीम का पत्ता साफ हो सकता है.

4. पंजाब किंग्स चौथे नंबर पर

पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर टिकी हुई है. वो अपने आखिरी 5 मैच हार चुकी है. इसलिए उसके लिए आगे की राह आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे (ताकि 17 अंक हो सकें), बल्कि यह भी दुआ करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स अपने आगामी मैचों में अंक गंवाए.

नंबर 5 वाली आरआर और नंबर 6 वाली चेन्नई भी रेस में

नंबर 5 पर मौजूद राजस्थान भी प्लेऑफ की रेस में है. वैभव सूर्यवंशी की इस टीम के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है. राजस्थान ने बाकी टीमों से एक मैच कम (यानी केवल 11 मैच) खेला है. अगर राजस्थान अपने बचे हुए 3 मैचों में से 2 मैच जीत लेती है, तो वह 16 अंकों के साथ सीधे क्वालिफाई कर जाएगी और पंजाब-चेन्नई का खेल बिगाड़ देगी. वहीं नंबर 6 पर मौजूद चेन्नई को अगर प्लेऑफ में जाना है, तो उसे बचे हुए अपने दोनों मैच जीतने होंगे, ताकि उसके पास 16 अंक हो जाएं. साथ ही दुआ करनी होगी कि पंजाब और राजस्थान अगले मैचों में हारें.

ये भी पढ़ें: IND vs AFG: ODI टीम में आएगा ये 'खूंखार' युवा पेसर! सेलेक्टर्स ने बना लिया पूरा मन

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026 PlayoffIPL 2026

Trending news

‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में CBI ने बताई पूरी कहानी
neet paper leak
‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में CBI ने बताई पूरी कहानी
DNA: पीएम मोदी का यूरोप दौरा, 6 दिन-5 देश और 'मिशन सेमीकंडक्टर' की महाडील!
DNA
DNA: पीएम मोदी का यूरोप दौरा, 6 दिन-5 देश और 'मिशन सेमीकंडक्टर' की महाडील!
भारत का इकलौता 'तैरता गांव', जहां जमीन नहीं बल्कि झील पर तैरती घासों पर बने हैं घर
India floating village
भारत का इकलौता 'तैरता गांव', जहां जमीन नहीं बल्कि झील पर तैरती घासों पर बने हैं घर
अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
west bengal news in hindi
अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
bhojshala case
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?
Weather
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?
सही वोट कटने नहीं देंगे,फर्जी वोट बनने नहीं देंगे... SIR से पहले भगवंत मान ने चेताया
Bhagwant Singh Mann
सही वोट कटने नहीं देंगे,फर्जी वोट बनने नहीं देंगे... SIR से पहले भगवंत मान ने चेताया
मीलों तक फैला है नमक का महासागर, भारत का ये राज्य है Salt Capital
India popular dish
मीलों तक फैला है नमक का महासागर, भारत का ये राज्य है Salt Capital
पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना मरीज़ों के लिए बनी सहारा,40 साल के मरीजों को भी राहत
Punjab CM
पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना मरीज़ों के लिए बनी सहारा,40 साल के मरीजों को भी राहत
'या तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाएं या खुद जवाबदेही लीजिए', सरकार पर बरसे राहुल
neet paper leak
'या तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाएं या खुद जवाबदेही लीजिए', सरकार पर बरसे राहुल