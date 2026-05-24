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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: RR, PBKS या फिर KKR...कौन बनेगी प्लेऑफ की चौथी टीम? इस टीम की राह है सबसे आसान

IPL 2026: RR, PBKS या फिर KKR...कौन बनेगी प्लेऑफ की चौथी टीम? इस टीम की राह है सबसे आसान

IPL 2026 Playoff Scenarios: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की चौथी टीम कौन सी होगी? ये बड़ा सवाल है. इस सवाल का जवाब पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और केकेआर में से कोई एक टीम बन सकती है. आइए जानते हैं किस टीम के लिए क्या समीकरण है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 24, 2026, 06:35 AM IST
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IPL 2026 Playoff Scenario
IPL 2026 Playoff Scenario

IPL 2026 Playoff Scenarios: आईपीएल 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. तीन टीमें आरसीबी, गुजरात और सनराइजर्स हैदराबाद ने प्लेऑफ में पहले ही जगह पक्की कर ली थी. 23 मई की शाम पंजाब ने लखनऊ को मात देकर खुद को इस रेस में जिंदा रखा है. पंजाब की जीत से दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा है और वो आधिकारिक तौर पर टॉप-4 की रेस से बाहर हो चुकी है. अब चौथे नंबर के लिए राजस्थान, पंजाब और केकेआर के बीच जंग है. यहां हम जानेंगे कि किस टीम का पलड़ा भारी है और किसके लिए रास्ता बेहद आसान.

पंजाब किंग्स (PBKS) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 7 विकेट से करारी शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल में खलबली मचा दी है. पंजाब की इस धमाकेदार जीत ने न सिर्फ उनकी अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है, बल्कि दिल्ली कैपिटल्स (DC) के प्लेऑफ के सपने को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है. दिल्ली अब मुंबई, चेन्नई और लखनऊ के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने वाली चौथी टीम बन गई है.

राजस्थान रॉयल्स के पास सीधा मौका

पंजाब की जीत के कारण राजस्थान रॉयल्स (RR) पॉइंट्स टेबल में एक पायदान नीचे खिसककर 14 पॉइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर आ गई है. रियान पराग की टीम के लिए समीकरण बेहद साफ और सीधा है. रविवार यानी 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मैच में जीत दर्ज करते ही राजस्थान के 16 पॉइंट्स हो जाएंगे और वे सीधे प्लेऑफ का चौथा टिकट हासिल कर लेगी, लेकिन मुंबई से हार की सूरत में राजस्थान रॉयल्स सीधे तौर पर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी.

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पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ का समीकरण

लखनऊ को धूल चटाने के बाद पंजाब किंग्स 14 मैचों में 15 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में सीधे चौथे पायदान पर पहुंच गई है. हालांकि, पंजाब के फैंस के लिए जश्न मनाना अभी जल्दबाजी होगी. पंजाब की किस्मत का फैसला रविवार को होने वाले राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैचों के नतीजों पर टिका हुआ है. अगर रविवार को राजस्थान रॉयल्स अपना मैच जीत जाती है, तो पंजाब किंग्स चौथे स्थान से नीचे खिसककर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. अगर राजस्थान हार जाती है, तो पंजाब किंग्स की बल्ले-बल्ले हो जाएगी.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए प्लेऑफ का समीकरण

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली ये टीम 13 पॉइंट्स के साथ छठे स्थान पर मौजूद है. कोलकाता नाइट राइडर्स की उम्मीदें भी तकनीकी रूप से जिंदा हैं, लेकिन उनके सामने नेट रन रेट का एक बेहद कठिन समीकरण खड़ा है. केकेआर को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ न सिर्फ जीत चाहिए, बल्कि एक 'चमत्कारी जीत' की दरकार होगी.

केकेआर के लिए समीकरण ये है कि अगर केकेआर पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 200 रन टांगती है, तो उन्हें दिल्ली कैपिटल्स को कम से कम 77 रनों के विशाल अंतर से हराना होगा. यदि दिल्ली की टीम केकेआर को 180 रनों का टारगेट देती है, तो केकेआर को यह मैच महज 12 ओवरों के भीतर ही खत्म करना होगा. इसके साथ ही केकेआर को यह दुआ करनी होगी कि मुंबई इंडियंस अपने मैच में राजस्थान रॉयल्स को हरा दे.

मजेदार ट्विस्ट भी है

यदि रविवार को राजस्थान रॉयल्स अपना मैच हार जाती है और कोलकाता नाइट राइडर्स भी दिल्ली के खिलाफ इस भारी-भरकम नेट रन रेट के समीकरण को पार नहीं कर पाती है, तो चौथे स्थान पर काबिज पंजाब किंग्स (15 अंक) सीधे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी.

टॉप-3 टीमों की स्थिति पूरी तरह साफ है

क्वालिफायर-1 (Qualifier-1): रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) दोनों के 18-18 पॉइंट्स हैं. बेहतर नेट रन रेट के कारण बेंगलुरु पहले और गुजरात दूसरे स्थान पर है. ये दोनों टीमें 26 मई को क्वालिफायर-1 में आमने-सामने होंगी.

एलिमिनेटर (Eliminator): सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने भी अपने लीग मैच 18 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर खत्म किए हैं. हैदराबाद की टीम अब एलिमिनेटर मुकाबले में आज (रविवार) तय होने वाली चौथी टीम से भिड़ेगी.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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