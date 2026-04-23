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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 Playoff Scenario: दमदार आगाज के बाद संकट में आईं ये 3 बड़ी टीमें... फॉर्म ने दिया दगा, क्या टूट जाएगा प्लेऑफ का सपना?

IPL 2026 Playoff Scenario: दमदार आगाज के बाद संकट में आईं ये 3 बड़ी टीमें... फॉर्म ने दिया दगा, क्या टूट जाएगा प्लेऑफ का सपना?

IPL 2026 Playoff Scenario: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. अब तक 32 मैच हो चुके हैं. मतलब यह कि पहला हाफ लगभग पूरा हो चुका है. पहले हाफ में दमदार आगाज करने वाली तीन टीमें दूसरे हाफ में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती हैं. आइए जानते हैं डिटेल में...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 23, 2026, 07:59 AM IST
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IPL 2026 Playoff Scenario: दमदार आगाज के बाद संकट में आईं ये 3 बड़ी टीमें... फॉर्म ने दिया दगा, क्या टूट जाएगा प्लेऑफ का सपना?

IPL 2026 Playoff Scenario: आईपीएल 2026 अब रोमांचक हो रहा है. पहला हाफ खत्म होने की कगार पर है. शुरुआती मैचों में जो टीमें 'अजेय' नजर आ रही थीं, अब उनकी साख दांव पर लगी है. दूसरे हाफ (Second Phase) में एंट्री से पहले ही पॉइंट टेबल में टॉप-6 में शामिल राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस संकट में दिख रही हैं. इन टीमों के लिए प्लेऑफ की डगर अब उतनी आसान नहीं रही, जितनी सीजन की शुरुआत में लग रही थी. फॉर्म में गिरावट और निरंतरता की कमी ने इन तीन दिग्गज टीमों को 'करो या मरो' की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है. आइए समझते हैं कि आखिर इन टीमों के समीकरण क्यों बिगड़ रहे हैं और प्लेऑफ की टिकट पाने के लिए इन्हें अब क्या जादू करना होगा.

दूसरे हाफ में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती हैं ये 3 बड़ी टीमें

1. राजस्थान रॉयल्स

रियान पराग की कप्तानी वाली यह टीम भले ही पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर है, लेकिन वह दूसरे हाफ में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि टीम ने अब तक 7 मैच खेल लिए हैं और उसके पास सिर्फ 10 अंक हैं. 7 में से 5 मैचों में जीत मिली, जबकि 2 में हार. राजस्थान ने इस सीजन पहले चार मैच लगातार जीते थे, लेकिन उसके बाद उसे बैक-टू-बैक 2 हार मिलीं. आखिरी मैच में लखनऊ के खिलाफ उसे 40 रनों से जीत मिली है.

आरआर को अब 7 मैच और खेलना है, जिनमें से उसे कम से कम 3 जीत जरूरी चाहिए, ताकि 16 अंकों के साथ वह प्लेऑफ में एंट्री कर ले. अगर अगले 7 में से यह टीम अपनी जीत की लय बरकरार नहीं रख पाती, तो उसका सपना टूट सकता है.

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2. दिल्ली कैपिटल्स

अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली ने जीत के साथ आगाज किया है. उसने लखनऊ और मुंबई के खिलाफ अपने दो मैच जीते थे. इसके बाद लगातार 2 मैचों में गुजरात और चेन्नई के खिलाफ हार झेली. अपने 5वें मैच में उसने आरसीबी को हराया, लेकिन छठा मैच हैदराबाद के खिलाफ हार गई.

पॉइंट टेबल में नंबर 5 पर मौजूद इस टीम ने अब तक 6 मैच खेलकर 6 अंक हासिल किए हैं. अभी उसके 8 मैच बचे हैं. प्लेऑफ में जाने के लिए उसे इनमें से कम से कम 5 मैच जीतने होंगे. अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली के लिए प्लेऑफ की रेस न सिर्फ मुश्किल होगी, बल्कि उसका सपना भी टूट सकता है.

3. गुजरात टाइटंस

पॉइंट टेबल में नंबर 6 पर काबिज गुजरात ने 19वें सीजन के पहले दोनों मैच हारे थे. लेकिन इसके बाद उसने दिल्ली को मात देकर जीत का सिलसिला शुरू किया, जो लगातार 3 मैचों तक जारी रहा. जीटी ने दिल्ली के बाद लखनऊ और फिर केकेआर को मात दी, लेकिन अपने 6वें मैच में उसे मुंबई ने हरा दिया.

6 मैचों में जीटी के पास सिर्फ 6 ही अंक हैं. अगर उसे प्लेऑफ में जाना है तो अगले 8 मैचों में से कम से कम 5 मुकाबले जीतने होंगे, क्योंकि प्लेऑफ में एंट्री के लिए 16 अंक जरूरी होते हैं.

ये भी पढ़ें: मुंबई के खिलाफ मैच में उतरेगा CSK का सबसे घातक हथियार, स्टंप-तोड़ गेंदबाज की एंट्री

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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