चेन्नई सुपर किंग्स बनी ‘साइलेंट किलर’...RCB-RR को करेगी प्लेऑफ से बाहर! बन गया डरावना समीकरण

IPL 2026 playoff scenarios: क्रिकेट में कब क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते. 10 टीमों वाले आईपीएल के हर सीजन के पहले हाफ में जैसा नजारा दिखता है, दूसरे हाफ में पूरी तरह बदल जाता है. ये कहानी पिछले कई सालों से चली आ रही है. आईपीएल 2026 में भी कुछ ऐसा ही हुआ है. इस बार चेन्नई सुपर किंग्स का आगाज बेहद खराब हुआ था. टीम पहले तीन मैच हार चुकी थी, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है.

हार की हैट्रिक के बाद चेन्नई ने कमाल का कमबैक किया है और अब ये टीम पहले फेज में टॉप पर रहने वाली 2 टीमों आरसीबी और आरआर के लिए खतरा बन चुकी है. ये दोनों ही टीमें येलो आर्मी की वजह से प्लेऑफ की रेस से बाहर भी हो सकती हैं. ये कैसे हो सकता है, इसे जानने से पहले अंक तालिका की स्थिति समझ लीजिए.

गुजरात ने हिला दी पॉइंट्स टेबल

दरअसल, शनिवार को गुजरात टाइटंस (GT) की राजस्थान रॉयल्स (RR) पर 77 रनों की बड़ी जीत ने पॉइंट्स टेबल को पूरी तरह हिला कर रख दिया है. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ गुजरात अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, लेकिन असली 'खेला' तो ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) करने जा रही है.

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गुजरात की जीत ने बढ़ाई राजस्थान की टेंशन

सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 229 रनों का पहाड़ खड़ा किया. जवाब में राजस्थान की टीम 16.3 ओवर में महज 152 रनों पर ढेर हो गई. राशिद खान के 4 विकेटों ने राजस्थान की कमर तोड़ दी, जिससे राजस्थान अब पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ 5वें नंबर पर खिसक गई है. यहीं से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए टॉप-4 के दरवाजे खुल गए हैं. चेन्नई के पास अब ऐसा मौका है कि वह खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही आरसीबी (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR) को प्लेऑफ की रेस से बाहर का रास्ता दिखा सकती है.

चेन्नई कैसे करेगी RCB और राजस्थान को बाहर?

इस डरावने समीकरण को समझते हैं. अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल 10 मैचों में 10 अंकों के साथ छठे नंबर पर है, लेकिन उसके पास अभी 4 मैच बाकी हैं. चेन्नई का 'डरावना समीकरण' कुछ इस तरह काम करेगा. अगर चेन्नई अपने बचे हुए सभी 4 मैच जीत लेती है, तो वह 18 अंकों के साथ सीधे टॉप-2 में फिनिश कर सकती है.

RCB का समीकरण बिगड़ेगा

आरसीबी के अभी 12 अंक हैं. यदि चेन्नई 18 अंकों तक पहुंचती है और आरसीबी अपने बचे हुए मैचों में से एक भी हारती है, तो बेहतर रन रेट के बावजूद आरसीबी रेस में पिछड़ सकती है. आरसीबी को चार मैच खेलना है, जो मुंबई, केकेआर, पंजाब और हैदराबाद जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ हैं. चेन्नई चारों मैच जीतती है और आरसीबी चार में से 3 मैच हारती है, तो 14 अंक पर सिमटकर बाहर हो सकती है.

राजस्थान रॉयल्स पर खतरा

रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान ने 11 मैचों में केवल 12 अंक जुटाए हैं. नंबर 5 पर मौजूद इस टीम के पास अब अधिकतम 18 अंक तक पहुंचने का मौका है, लेकिन उनकी फॉर्म और खराब नेट रन रेट (+0.082) उनके लिए काल बन सकता है. राजस्थान को दिल्ली, लखनऊ और मुंबई के खिलाफ तीन मैच खेलना है. इनमें से एक हार भी आरआर का काम बिगाड़ सकती है. 2 हार हुईं तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. नजर इस पर भी रखना है कि 10 मई यानी आज अगर चेन्नई लखनऊ को बड़े अंतर से हरा देती है, तो वह आज ही राजस्थान को नीचे धकेलकर टॉप-4 में एंट्री मार लेगी.

चेन्नई के पास किलर मौका है

चेन्नई को अपने बचे हुए 4 मैचों में से 2 मुकाबले ऐसी टीमों के खिलाफ खेलने हैं, जो उससे ऊपर हैं. यह चेन्नई के लिए 'किलर' मौका है, क्योंकि वह सीधे अपने प्रतिद्वंद्वियों को अंक लेने से रोक सकती है. 10 मई यानी आज चेन्नई अगर लखनऊ को हराती है, तो वो टॉप-5 में एंट्री कर लेगी. 15 मई को फिर उसे लखनऊ से ही भिड़ना है. लखनऊ इस बार कमजोर दिखी है, इसलिए चेन्नई का पलड़ा भारी है. 18 मई को हैदराबाद से मुकाबला है और फिर 21 मई को चेन्नई गुजरात में जीटी के खिलाफ खेलेगी. अगर चेन्नई ने ये मैच जीत लिए, तो प्लेऑफ का टिकट पक्का हो जाएगा.

आज काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी

चेन्नई के पास अपने घर (चेपॉक) में अभी 2 बड़े मैच बाकी हैं. इतिहास गवाह है कि धोनी के गढ़ में चेन्नई को हराना नामुमकिन जैसा होता है. अगर ऋतुराज की सेना ने अपने अगले चारों मैच जीत लिए, तो राजस्थान और आरसीबी के फैंस के लिए यह सीजन आंसुओं के साथ खत्म हो सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चेन्नई यह बड़ा खेला कर पाएगी या नहीं. लखनऊ के खिलाफ आज होने वाला मैच इसका फैसला कर देगा.

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