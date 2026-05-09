IPL 2026 Playoff: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की टीम का क्या होगा? 51 मैचों के बाद फंसा पेंच, ये 4 टीमें रेस में सबसे आगे

IPL 2026 Points Table Update: आईपीएल 2026 अब अपने उस रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर मैच के साथ समीकरण बदल रहे हैं. सीजन के 51वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 8 विकेट से हराकर न केवल अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं, बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी उथल-पुथल मचा दी है. इस हार ने दिल्ली के लिए प्लेऑफ के दरवाजे लगभग बंद कर दिए हैं, जबकि टॉप-4 की रेस अब एक 'अबूझ पहेली' बन गई है.

51 मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल में लखनऊ, मुंबई, दिल्ली और केकेआर की हालत खराब है. इन टीमों का टॉप 4 में जाना बेहद मुश्किल है, जबकि हैदराबाद, पंजाब, आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स की टीमें टॉप पर हैं.

मजेदार बाद ये है कि इतने 51 मैचों के बाद ना तो कोई टीम पूरी तरह प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई है और ना ही किसी को अब तक एंट्री मिली है. मतलब पॉइंट्स टेबल अबूझ पहले बनी हुई है. नीचे हमने टॉप 4 की प्रबल दावेदार 4 टीमों के बारे में बताया है.

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प्लेऑफ के लिए टॉप 4 दावेदार टीमें

1. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): 14 अंकों के साथ ये टीम सबसे आगे है. बचे हुए तीन में से सिर्फ एक मुकाबला जीतकर वो प्लेऑफ में एंट्री कर लेगी.

2. पंजाब किंग्स (PBKS): श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स के पास अभी 4 मैच बाकी हैं और 13 अंक हैं. उन्हें टॉप-4 में जगह बनाने के लिए बस 2 जीत की जरूरत है.

3. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB): बेंगलुरु का नेट रन रेट (+1.234) पूरे टूर्नामेंट में सबसे शानदार है. अगर टीम अपने बाकी बचे 4 मैचों में 2 जीत दर्ज करती है, तो प्लेऑफ में एंट्री हो जाएगी.

4. राजस्थान रॉयल्स (RR): इस बार सबसे चर्चित खिलाड़ी 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की टीम राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ के लिए अब क्या करना है? ये हर कोई जानना चाहता है. 12 अंकों के साथ राजस्थान भी प्लेऑफ की रेस में आगे है, लेकिन रियान पराग की कप्तानी वाली इस टीम को अपनी कंसिसटेंसी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि नंबर 5 पर मौजूद गुजरात टाइटंस भी रेस में हैं. अगर इस टीम को प्लेऑफ में जाना है तो तूफानी ओपनर वैभव सूर्यवंशी को अगले मैचों में रनों की बारिश करनी होगी. वो इस सीजन अब तक 10 मैचों में 40.40 की औसत से 404 रन बना चुके हैं.

नंबर 5 और 6 पर चेन्नई और गुजरात का एक जैसा हाल

शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस नंबर 5 पर है. 12 अंकों वाली इस टीम को बचे हुए 4 में से 2 जीत चाहिए. नंबर 6 पर मौजूद चेन्नई की टीम 10 मैचों में 10 अंक हासिल कर चुकी है. उसे प्लेऑफ में जाना है तो बचे हुए 4 में से 3 मुकाबले जीतना होंगे.

नंबर 7 वाली केकेआर की उम्मीदें जिंदा

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली केकेआर अभी भी 17 अंकों तक पहुंच सकती है. 10 में 5 हार के साथ वो नंबर 7 पर है. उसके पास 9 अंक हैं. अगर ये टीम बचे हुए चारों मैच जीत लेती है तो उसके पास 17 अंक हो जाएंगे. उसे जीत के साथ नेट रन रेट भी बढ़िया रखना होगा, जो एक मुश्किल काम है.

इन टीमों का बाहर होना लगभग तय?

दिल्ली कैपिटल्स (DC): नंबर 8 पर मौजूद दिल्ली के पास 11 मैचों के बाद केवल 8 अंक हैं. ये टीम बचे हुए तीनों मैच जीतकर 14 अंकों तक पहुंच सकती है. टॉप-4 टीमों के पास पहले ही 12-14 अंक हैं, ऐसे में दिल्ली का सफर अब दूसरी टीमों की 'हार' और कुदरत के करिश्मे पर टिका है. बचे हुए तीन में से यह टीम एक भी मुकाबला हारती है तो उसका सफर खत्म हो जाएगा.

लखनऊ और मुंबई: मुंबई इंडियंस (6 पॉइंट्स) और लखनऊ सुपर जायंट्स (4 पॉइंट्स) के लिए रास्ते अब लगभग बंद हो चुके हैं, उन्हें अपनी साख बचाने के लिए खेलना होगा. 8वें नंबर पर मौजूद मुंबई 10 मैच में से 7 हार चुकी है. बचे हुए वो चारों मैच जीत जाती है तो उसके अधिकतम 14 अंक होंगे. वहीं नंबर 10 पर काबिज लखनऊ का भी सेम हाल है. वो बचे हुए चारों मैच जीतकर 14 अंक तक पहुंच सकती है.

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