IPL 2026 Playoffs की लाइन-अप तय, जानिए कब और किस टीम के बीच होगा मुकाबला, नोट कर लें डेट और टाइमिंग

IPL 2026 Playoffs की लाइन-अप तय हो चुकी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच मंगलवार यानी 26 मई को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में क्वालिफायर-1 मैच खेला जाएगा. 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 24, 2026, 08:28 PM IST
IPL 2026 Playoffs की लाइन-अप तय हो चुकी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच मंगलवार यानी 26 मई को IPL 2026 का क्वालिफायर-1 मैच खेला जाएगा. क्वालिफायर-1 मैच धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा.

राजस्थान रॉयल्स (RR) IPL 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम बन गई है. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने रविवार (24 मई) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस सीजन के अपने आखिरी लीग मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 30 रन से हरा दिया. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 14 मैचों में 16 अंकों के साथ इस सीजन का अंत किया.

IPL 2026 Playoffs का शेड्यूल

क्वालिफायर-1

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बनाम गुजरात टाइटंस (GT) - 26 मई, शाम 7:30 बजे (धर्मशाला)

एलिमिनेटर

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) बनाम राजस्थान रॉयल्स (RR) - 27 मई, शाम 7:30 बजे (चंडीगढ़)

क्वालिफायर-2

क्वालिफायर-1 की हारने वाली टीम बनाम एलिमिनेटर का विजेता - 29 मई, शाम 7:30 बजे (चंडीगढ़)

IPL फाइनल

क्वालिफायर-1 का विजेता बनाम क्वालिफायर-2 का विजेता - 31 मई, शाम 7:30 बजे (अहमदाबाद)

पंजाब और कोलकाता का सफर खत्म

राजस्थान रॉयल्स (RR) की इस जीत के साथ पंजाब किंग्स (PBKS) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीमें IPL 2026 प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई हैं. बता दें कि इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), गुजरात टाइटंस (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें पहले ही IPL 2026 के Playoffs में जगह बना चुकी हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), गुजरात टाइटंस (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) तीनों के 18-18 अंक थे, लेकिन पिछले सीजन की चैंपियन टीम RCB ने सबसे बेहतर नेट रनरेट (NRR) के आधार पर पहला स्थान हासिल किया. वहीं, गुजरात टाइटंस (GT) की टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम तीसरे स्थान पर रही.

