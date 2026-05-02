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Hindi Newsक्रिकेट5 हार... 4 जीत और 8 प्वाइंट्स, IPL 2026 के प्लेऑफ में अब कैसे होगी दिल्ली कैपिटल्स की एंट्री? ये रहा समीकरण

5 हार... 4 जीत और 8 प्वाइंट्स, IPL 2026 के प्लेऑफ में अब कैसे होगी दिल्ली कैपिटल्स की एंट्री? ये रहा समीकरण

IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम अभी तक 9 मैचों में 4 जीत और 5 हार के साथ 8 अंक लेकर छठे स्थान पर है और उसका नेट रनरेट -0.895 है. अब सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं. अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में 7 विकेट से मिली जीत के बाद लाइफ लाइन मिली है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 02, 2026, 07:10 AM IST
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5 हार... 4 जीत और 8 प्वाइंट्स, IPL 2026 के प्लेऑफ में अब कैसे होगी दिल्ली कैपिटल्स की एंट्री? ये रहा समीकरण

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) को 5 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हरा दिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) को IPL 2026 सीजन के 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) को हराकर IPL 2026 सीजन में अपनी चौथी जीत दर्ज की है. बता दें कि राजस्थान रॉयल्स (RR) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स (DC) को जीत के लिए 226 रनों का लक्ष्य दिया. जवाब में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने 19.1 ओवर में 3 विकेट पर 226 रन बनाते हुए राजस्थान रॉयल्स (RR) को 5 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हरा दिया.

IPL 2026 के प्लेऑफ में कैसे होगी दिल्ली की एंट्री?

IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम अभी तक 9 मैचों में 4 जीत और 5 हार के साथ 8 अंक लेकर छठे स्थान पर है और उसका नेट रनरेट -0.895 है. अब सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं. अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में 7 विकेट से मिली जीत के बाद लाइफ लाइन मिली है.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब ये समीकरण

पिछले कुछ सीजनों में IPL प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जादुई आंकड़ा 16 रहा है. शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स (DC) के अब 8 प्वाइंट्स हो गए हैं. दिल्ली कैपिटल्स (DC) को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने प्वाइंट्स 16 करने होंगे. प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स (DC) को ग्रुप स्टेज में अपने बचे हुए 5 मैचों में से कम से कम 4 मैच जीतने ही होंगे. ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के 16 अंक हो जाएंगे और वह IPL 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी.

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निसांका और राहुल ने मचाया कहर

दिल्ली कैपिटल्स (DC) को पथुम निसांका और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 9.3 ओवरों में 110 रन की साझेदारी की. पथुम निसांका 33 गेंदों में 3 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 62 रन बनाकर आउट हुए. यहां से केएल राहुल ने नीतीश राणा के साथ दूसरे विकेट के लिए 30 गेंदों में 61 रन की साझेदारी की. नीतीश राणा 17 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे. कुछ देर बाद टीम ने केएल राहुल का विकेट भी खो दिया, जो 40 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों के साथ 75 रन बनाकर आउट हुए. इस टीम ने 15.2 ओवरों में 177 के स्कोर तक अपने 3 विकेट खो दिए थे, यहां से आशुतोष शर्मा ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ 23 गेंदों में 49 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई. स्टब्स 18 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि आशुतोष ने 25 रन की नाबाद पारी खेली. विपक्षी खेमे से जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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