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IPL प्लेऑफ में कैसे पहुंचेगी गुजरात टाइटंस की टीम? RCB के खिलाफ मैच के बाद अब ये समीकरण

IPL 2026: गुजरात टाइटंस (GT) ने गुरुवार को खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 25 गेंद बाकी रहते 4 विकेट से हरा दिया. गुजरात टाइटंस (GT) को IPL 2026 सीजन के 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. गुजरात टाइटंस (GT) ने गुरुवार को खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को हराकर IPL 2026 सीजन में अपनी पांचवीं जीत दर्ज की है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 01, 2026, 06:43 AM IST
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IPL प्लेऑफ में कैसे पहुंचेगी गुजरात टाइटंस की टीम? RCB के खिलाफ मैच के बाद अब ये समीकरण

IPL 2026: गुजरात टाइटंस (GT) ने गुरुवार को खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 25 गेंद बाकी रहते 4 विकेट से हरा दिया. गुजरात टाइटंस (GT) को IPL 2026 सीजन के 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. गुजरात टाइटंस (GT) ने गुरुवार को खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को हराकर IPL 2026 सीजन में अपनी पांचवीं जीत दर्ज की है. बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम गुरुवार को खेले गए IPL मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 155 रन पर ऑलआउट हो गई. जवाब में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम ने 15.5 ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बनाकर 25 गेंद बाकी रहते 4 विकेट से जीत दर्ज कर ली.

IPL प्लेऑफ में कैसे पहुंचेगी गुजरात टाइटंस की टीम?

IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम अभी तक 9 मैचों में 5 जीत और 4 हार के साथ 10 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है और उसका नेट रनरेट -0.192 है. अब सवाल यह उठता है कि क्या एक बार की चैंपियन टीम गुजरात टाइटंस (GT), प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं. शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस (GT) की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ गुरुवार को खेले गए IPL मैच में 4 विकेट से मिली जीत के बाद लाइफ लाइन मिली है.

RCB के खिलाफ मैच के बाद अब ये समीकरण

पिछले कुछ सीजनों में IPL प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जादुई आंकड़ा 16 रहा है. रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में जीत के बाद गुजरात टाइटंस (GT) के अब 10 प्वाइंट्स हो गए हैं. गुजरात टाइटंस (GT) को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने प्वाइंट्स 16 करने होंगे. प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए गुजरात टाइटंस (GT) को ग्रुप स्टेज में अपने बचे हुए 5 मैचों में से कम से कम 3 मैच जीतने ही होंगे. ऐसे में गुजरात टाइटंस (GT) के 16 अंक हो जाएंगे और वह IPL 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी.

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शुभमन गिल की कप्तानी पारी

साईं सुदर्शन ने कप्तान शुभमन गिल के साथ 3 ओवरों में 42 रन की साझेदारी की. साईं सुदर्शन 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि शुभमन गिल ने 18 गेंदों में 43 रन बनाए. शुभमन गिल की इस पारी में 3 छक्के और 4 चौके शामिल रहे. गुजरात टाइटंस (GT) की टीम ने 5 ओवरों में 57 के स्कोर तक सलामी जोड़ी को गंवा दिया था, जिसके बाद जोस बटलर (39) ने वॉशिंगटन सुंदर (12) के साथ तीसरे विकेट के लिए 15 गेंदों में 35 रन जुटाकर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया था, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद टीम बिखरती नजर आई. आलम ये रहा कि गुजरात टाइटंस (GT) ने 111 के स्कोर तक 5 विकेट गंवा दिए थे.

कैसे जीती गुजरात टाइटंस?

इसके बाद राहुल तेवतिया ने जेसन होल्डर के साथ छठे विकेट के लिए 20 गेंदों में 36 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया. तेवतिया 17 गेंदों में 4 चौकों के साथ 27 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि होल्डर ने 12 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि रोमारियो शेफर्ड ने 2 विकेट निकाले. सुयश शर्मा के नाम पर 1 विकेट रहा.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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