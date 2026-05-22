IPL Playoffs Scenario: चेन्नई सुपरकिंग्स OUT, अब 1 जगह के लिए 4 टीमों में टक्कर, रोमांचक हुआ आईपीएल प्लेऑफ की रेस

IPL 2026 Playoffs Scenario: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस अब रोमांचक हो गई है. गुजरात टाइटंस से हारने के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. जानें आखिरी एक स्पॉट के लिए किन 4 टीमों के बीच है मुकाबला और क्या हैं समीकरण.
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IPL 2026 Playoffs Scenario: एक स्थान, चार टीमें. गुजरात टाइटंस के हाथों चेन्नई सुपरकिंग्स की हार के बाद आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दौड़ कुछ ऐसी ही दिख रही है. गुरुवार (21 मई) को गुजरात से 89 रनों की हार का मतलब था कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 मैचों में 12 अंकों के साथ अपना सफर खत्म किया. प्लेऑफ के तीन स्थान पहले ही पक्के हो चुके हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (13 मैचों में 18 अंक), गुजरात टाइटंस (14 मैचों में 18 अंक) और सनराइजर्स हैदराबाद (13 मैचों में 16 अंक) टॉप-3 में है.
अब आखिरी एक बचे स्थान के लिए चार टीमें होड़ में हैं. राजस्थान रॉयल्स (14 अंक), पंजाब किंग्स (13), कोलकाता नाइट राइडर्स (13), और दिल्ली कैपिटल्स (12) दौड़ में है. इन सभी को आगे बढ़ने के लिए अपने आखिरी मैच जीतने की जरूरत है.
राजस्थान रॉयल्स के लिए अपने आखिरी मैच (रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ) में हार के बावजूद क्वालीफाई करने की एक दूर की संभावना है. हालांकि, ऐसा होने के लिए टीम को एक मजबूत रन-रेट बनाए रखने की आवश्यकता होगी. यह उम्मीद करने की भी आवश्यकता है कि दौड़ में शामिल अन्य टीमें अपने मैच हार जाएं.
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रविवार शाम को दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला केकेआर से होना है. राजस्थान रॉयल्स (14 अंकों पर) के लिए हार के बाद भी आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि दिल्ली कैपिटल्स (12 अंक), केकेआर (13 अंक) को बहुत कम अंतर से हराए. कोलकाता और पंजाब (13) के अंक बराबर हैं. कोलकाता की टीम अगर दिल्ली को हराती है तो उसके 15 अंक हो जाएंगे. वहीं, पंजाब की टीम अगर लखनऊ सुपर जाएंट्स को हराती है तो उसके भी 15 अंक हो जाएंगे. ऐसे में नेट रनरेट से प्लेऑफ की चौथी टीम का फैसला होगा.
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दिल्ली की बात करें तो उसके 13 मैचों में 12 अंक हैं. टीम प्लेऑफ की रेस में तो है, लेकिन उसकी उम्मीदें काफी कम हैं. टीम का नेट रनरेट -0.871 है. उसे अपने आखिरी मैच में कोलकाता को बड़े अंतर से हराना होगा. इसके अलावा पंजाब और राजस्थान की हार की दुआ करनी होगी.
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