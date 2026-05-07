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Hindi Newsक्रिकेट11 मैच में 14 प्वाइंट, SRH को IPL 2026 के Playoffs में एंट्री में लिए क्या करना होगा? ये रहा पूरा गणित

11 मैच में 14 प्वाइंट, SRH को IPL 2026 के Playoffs में एंट्री में लिए क्या करना होगा? ये रहा पूरा गणित

IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम टॉप पर पहुंच गई है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को हराकर और उसे दूसरे स्थान पर धकेलते हुए पहला स्थान हासिल किया. अब सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम 11 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक लेकर पहले स्थान पर है. पंजाब किंग्स (PBKS) 10 मैचों से 13 अंक लेकर दूसरे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 9 मैचों से 12 अंक लेकर तीसरे, राजस्थान रॉयल्स (RR) 10 मैचों से 12 अंक लेकर चौथे स्थान पर है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 07, 2026, 10:57 AM IST
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11 मैच में 14 प्वाइंट, SRH को IPL 2026 के Playoffs में एंट्री में लिए क्या करना होगा? ये रहा पूरा गणित

IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम टॉप पर पहुंच गई है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को हराकर और उसे दूसरे स्थान पर धकेलते हुए पहला स्थान हासिल किया. अब सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम 11 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक लेकर पहले स्थान पर है. पंजाब किंग्स (PBKS) 10 मैचों से 13 अंक लेकर दूसरे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 9 मैचों से 12 अंक लेकर तीसरे, राजस्थान रॉयल्स (RR) 10 मैचों से 12 अंक लेकर चौथे स्थान पर है.

सनराइजर्स हैदराबाद के 11 मैचों में 14 प्वाइंट्स

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को आगे क्या करना होगा. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर चली रही सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम के फिलहाल 11 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक हैं और उसका नेट रनरेट +0.737 है. अब समीकरण पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के पक्ष में है. एक और जीत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की कर देगा, जबकि 2 जीत उन्हें टॉप-2 में जगह बनाने की दौड़ में मजबूती से खड़ा कर सकती हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का मजबूत नेट रनरेट (+0.737) भी उन्हें बाकी प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त देता है.

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए Playoffs समीकरण

मैच - 3 बाकी

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मौजूदा प्वाइंट्स - 14 प्वाइंट

16 प्वाइंट्स तक पहुंचने के लिए - 3 मैचों में से 1 जीत की जरूरत

18 प्वाइंट्स तक पहुँचने के लिए - 3 मैचों में से 2 जीत की जरूरत

ये रहा पूरा गणित

SRH के बचे हुए सभी 3 मैच जीतने पर - टीम 20 अंक पर रहेगी और टॉप-2 में जगह पक्की करेगी

SRH के 3 में से 2 मैच जीतने पर - टीम 18 अंक पर रहेगी और आसानी से Playoffs के लिए क्वालिफाई करेगी

SRH के 3 में से 1 मैच जीतने पर - टीम 16 अंक पर रहेगी और Playoffs के लिए क्वालिफाई करेगी

SRH के सभी 3 मैच हारने पर - टीम 14 अंकों पर रहेगी और NRR के मामले में बाकी टीम के नतीजों पर निर्भर रहेगी

हैदराबाद ने पंजाब को हराया

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम को 33 रन से हरा दिया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 235 रन बनाए और पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम को जीत के लिए 236 रनों का लक्ष्य दिया. जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 202 रन ही बना पाई.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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