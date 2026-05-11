IPL 2026 प्लेऑफ से 2 टीमों का पत्ता साफ... 4 टीमों को चमत्कार का इंतजार, टॉप-4 की जंग में कौन आगे? समझें समीकरण

IPL 2026 Playoffs Scenario: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की जंग दिलचस्प होती नजर आ रही है. 2 टीमों का पत्ता साफ हो चुका है जबकि कुछ टीमों को चमत्कार की दरकार है. सुपर संडे को हुए डबल हेडर के बाद टॉप-4 की रेस में ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. सीएसके ने लखनऊ के खिलाफ जीत दर्ज कर प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखी हैं जबकि आरसीबी ने 2 विकेट से रोमांचक जीत से प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर कब्जा जमा रखा है. आईए हम आपको पूरा समीकरण समझाते हैं.

2 टीमें हुईं बाहर

सुपर संडे के बाद दो टीमों पर सीजन से बाहर होने का ठप्पा लग चुका है. दोपहर में सीएसके ने लखनऊ के खिलाफ 5 विकेट से मुकाबला जीतकर पंत एंड कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाया. शाम को आरसीबी को शानदार अंदाज में टक्कर देने वाली मुंबई इंडियंस ने अंत में दम तोड़ दिया. क्रुणाल पांड्या ने फिफ्टी ठोक जीत की इबारत लिख दी. हालांकि, मैच के हीरो भुवनेश्वर कुमार रहे जिन्होंने 4 विकेट अपने नाम किए.

4 टीमों को चमत्कार की दरकार

4 टीमें ऐसी हैं जिनके लिए डू और डाई की स्थिति बनी हुई है. दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स हैं. दिल्ली को 11 मैच में 4 जीत और 5 हार नसीब हुई हैं, अब टीम के पास 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर तीनों में जीत दर्ज करती है तो 14 प्वाइंट्स तक पहुंचेगी. ऐसे में टीम को किसी बड़े चमत्कार की दरकार होगी. वहीं, केकेआर के पास 4 मैच बाकी हैं, जिसमें टीम चारों मुकाबले जीतने में कामयाब होती है तो ही प्लेऑफ में पहुंचेगी.

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सीएसके और राजस्थान को आखिरी उम्मीद

सीएसके और राजस्थान की टीम के पास भी एक आखिरी उम्मीद है. सीएसके के खाते 11 में से 6 जीत और 5 हार का सामना करना पड़ा है. टीम को अब 3 में से 2 मुकाबले जीतने हैं और रन रेट को भी ध्यान में रखना है तो ही टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर पाएगी. इसी हाल के साथ राजस्थान रॉयल्स भी प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर काबिज हैं.

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