KKR की जीत से अजिंक्य रहाणे को मिली 'लाइफ लाइन', प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता अभी भी खुला, समझें पूरा समीकरण

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम के लिए अभी तक IPL 2026 में सफर बहुत खराब रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को अभी तक इस IPL सीजन में 5 हार का सामना करना पड़ा है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रविवार को खेले गए IPL मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) को 4 विकेट से हरा दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को IPL 2026 सीजन के शुरुआती 7 मैचों के बाद पहली जीत मिली है. IPL 2026 सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को अभी तक मुंबई इंडियंस (MI), सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है, जबकि उसका एक मैच पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ बारिश के कारण बेनतीजा रहा था.

क्या KKR के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता अभी भी खुला?

IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम अभी तक 7 मैचों में 1 जीत और 5 हार के साथ 3 अंक लेकर नौवें स्थान पर है और उसका नेट रनरेट -0.879 है. अब सवाल यह उठता है कि क्या 3 बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), प्वाइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर होने के बावजूद, अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं.

KKR की जीत से अजिंक्य रहाणे को मिली 'लाइफ लाइन'

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ रविवार को खेले गए IPL मैच में 4 विकेट से मिली जीत के बाद लाइफ लाइन मिली है. पिछले कुछ सीजनों में IPL प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जादुई आंकड़ा 16 रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेला गया एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद उसे एक अंक मिला था. रविवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में जीत के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के अब 3 प्वाइंट्स हो गए हैं.

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समझें पूरा समीकरण

अब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को टूर्नामेंट के अपने बचे हुए 7 मैचों से 14 और प्वाइंट्स हासिल करने होंगे. इसका मतलब है कि प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को ग्रुप स्टेज में अपने बचे हुए 7 मैचों में से सभी 7 मैच जीतने होंगे.