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Hindi Newsक्रिकेटRCB के लिए बुरी खबर... छिन गई IPL 2026 Final की मेजबानी, अब कहां होगी खिताबी जंग? नोट कर लें प्लेऑफ का ताजा शेड्यूल

RCB के लिए बुरी खबर... छिन गई IPL 2026 Final की मेजबानी, अब कहां होगी खिताबी जंग? नोट कर लें प्लेऑफ का ताजा शेड्यूल

IPL 2026 Playoffs Schedule: आईपीएल 2025 में आरसीबी ने अहमदाबाद के मैदान पर खिताबी जीत दर्ज की थी, लेकिन जब घरेलू मैदान चिन्नास्वामी में जश्न की बारी आई तो कांड हो गया. काफी जद्दोजहत के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम के दरवाजे आईपीएल 2026 के लिए खुले और फाइनल की मेजबानी भी मिल गई, लेकिन अब टीम के लिए बुरी खबर आ चुकी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 06, 2026, 12:58 PM IST
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IPL 2026 Playoffs Schedule: आईपीएल 2025 में आरसीबी ने अहमदाबाद के मैदान पर खिताबी जीत दर्ज की थी, लेकिन जब घरेलू मैदान चिन्नास्वामी में जश्न की बारी आई तो कांड हो गया. काफी जद्दोजहत के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम के दरवाजे आईपीएल 2026 के लिए खुले और फाइनल की मेजबानी भी मिल गई. टीम शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही थी और इस बार घरेलू मैदान में जश्न के सपने भी देख लिए होंगे. लेकिन अब अचानक टीम के लिए बुरी खबर आ चुकी है. बेंगलुरू से फाइनल की मेजबानी छिन गई है. 

BCCI ने किया ऐलान

आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के शेड्यूल का ऐलान बीसीसीआई ने कर दिया है. अब आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला बेंगलुरु में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके अलावा दो और शहरों में आईपीएल के प्लेऑफ के मुकाबले खेले जाएंगे. आईपीएल का पहला क्वालीफायर मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा. वहीं, एलिमिनेटर की टक्कर न्यू चंडीगढ़ में होगी. क्वालीफायर-2 भी इसी शहर में आयोजित होगा. वहीं, फाइनल में पहुंचने वाली टीम अहमदाबाद में भिडे़ंगी.

क्यों लिया गया ये फैसला? 

आमतौर पर मेजबानी डिफेंडिंग चैंपियन के हाथ में होती है, लेकिन बेंगलुरु ने इसे खो दिया है. बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि राजनीतिक कारणों के चलते बेंगुलरु से मेजबानी छीनी गई है. आमतौर पर प्लेऑफ के मुकाबले दो ही स्टेडियम में होते हैं, लेकिन स्पेशल केस के चलते बीसीसीआई ने इसे तीन शहरों में आयोजित करने का फैसला किया है. क्वालीफायर-1 और एलिमिनेटर एक मैदान पर होते थे जबकि क्वालीफायर-2 और फाइनल मुकाबला दूसरे मैदान पर होता था. लेकिन इस बार क्वालीफायर 1 धर्मशाला में होगा. एलिमिनेटर और क्वालीफायर-2 एक ही मैदान पर खेले जाएंगे जबकि फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा.

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ये भी पढ़ें.. IPL 2026 में 400 पार पहुंचे 5 बैटर.. ऑरेंज कैप के लिए लगी होड़, कहां पहुंचे सैमसन

बीसीसीआई ने जारी की रिलीज 

बीसीसीआई ने रिलीज में बताया, 'कुछ ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक कारणों के चलते IPL 2026 प्लेऑफ्स के मुकाबले इस सीजन में तीन जगहों पर होंगे. ये एक स्पेशल केस के तौर पर कराए जाएंगे. बेंगलुरु को शुरू में फाइनल होस्ट करने के लिए चुना गया था, लेकिन लोकल एसोसिएशन और अधिकारियों की कुछ जरूरतों की वजह से, जो BCCI की तय गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर थीं. इसलिए फाइनल की जगह बदल दी गई है और उसे फिर से असाइन कर दिया गया है.'

प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल

मुकाबला दिन और तारीख वेन्यू (मैदान और शहर)
क्वालीफायर 1 मंगलवार, 26 मई HPCA स्टेडियम, धर्मशाला
एलिमिनेटर बुधवार, 27 मई न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़
क्वालीफायर 2 शुक्रवार, 29 मई न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़
फाइनल रविवार, 31 मई नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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