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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 Top 2 Qualification: ऐसे टॉप 2 में एंट्री मार सकती है काव्या मारन की टीम, जानिए GT की गद्दी छीनने का आसान समीकरण

IPL 2026 Top 2 Qualification: ऐसे टॉप 2 में एंट्री मार सकती है काव्या मारन की टीम, जानिए GT की गद्दी छीनने का आसान समीकरण

IPL 2026 Top 2 Qualification: आईपीएल 2026 का रोमांच आखिरी पड़ाव पर है. प्लेऑफ की 3 टीमें तय हो चुकी हैं. चौथी टीम नंबर-4 पर फिनिश करेगी, लेकिन हम आपके लिए टॉप-2 की रोमांचक जंग के बारे में बता रहे हैं. फिलहाल नंबर-3 पर काबिज काव्या मारन की टीम सनराइजर्स हैदराबाद टॉप-2 में कैसे एंट्री कर सकती है? आइए जानते हैं...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 22, 2026, 08:03 AM IST
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IPL 2026 Playoffs top 2 qualification scenarios
IPL 2026 Playoffs top 2 qualification scenarios

IPL 2026 Top 2 Qualification: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का लीग स्टेज अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. सभी 10 टीमें अपने 13-13 मुकाबले खेल चुकी हैं (गुजरात ने 14 मैच खेल लिए हैं). प्लेऑफ की रेस में टॉप-4 में से तीन भाग्यशाली टीमों का फैसला पहले ही आधिकारिक तौर पर हो चुका है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), गुजरात टाइटंस (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) शामिल हैं, लेकिन आईपीएल की असली कहानी सिर्फ प्लेऑफ का टिकट कटाने तक ही सीमित नहीं होती. असली रोमांच पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 (Top-2) में फिनिश करने को लेकर होता है.

22 मई को होने वाले सीजन के 66वें हाई-वोल्टेज मुकाबले में एक ऐसी टीम है, जो आरसीबी और गुजरात को तगड़ी चुनौती देकर टॉप-2 की रेस में बड़ा उलटफेर कर सकती है. ये टीम कोई और नहीं बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद है. ये टीम टॉप-2 में कैसे एंट्री कर सकती है? इसे जानने से पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर टॉप-2 की जंग क्यों जरूरी और खास रहती है.

टॉप-2 की जंग क्यों रहती है खास?

आईपीएल के नियमों के अनुसार, जो दो टीमें पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में फिनिश करती हैं, उन्हें फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए दो मौके (क्वालिफायर-1 और क्वालिफायर-2) मिलते हैं. वहीं तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमों को एलिमिनेटर की कठिन अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ता है, जहां एक हार सीधे टूर्नामेंट से बाहर कर देती है.

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साल 2011 में प्लेऑफ सिस्टम शुरू होने के बाद से इतिहास गवाह है कि सिर्फ एक बार (2016 में सनराइजर्स हैदराबाद) नंबर-3 या नंबर-4 की टीम चैंपियन बन सकी है. यही वजह है कि बेंगलुरु, गुजरात और हैदराबाद के बीच टॉप-2 की गद्दी हथियाने के लिए मारामारी मची है.

RCB का टॉप-2 लगभग पक्का

आरसीबी का समीकरण: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस वक्त 13 मैचों में 18 अंकों और +1.065 के बेहतरीन नेट रन रेट के साथ नंबर-1 की कुर्सी पर बैठी है. अगर वे अपना आखिरी मैच जीत जाते हैं, तो वे शान से टॉप पर रहेंगे. हारने के बाद भी उनका नेट रन रेट इतना मजबूत है कि उनका टॉप-2 में रहना लगभग तय माना जा रहा है.

गुजरात टाइटंस का समीकरण: चेन्नई सुपर किंग्स को अपने आखिरी लीग मैच में रौंदने के बाद गुजरात टाइटंस 14 मैचों में 18 अंकों (+0.695 NRR) के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है. गुजरात ने अपना स्थान लगभग लॉक कर लिया है.

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के पास बड़ा मौका

पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद इस वक्त 13 मैचों में 16 अंकों (+0.350 NRR) के साथ तीसरे नंबर पर है. अगर हैदराबाद आज आरसीबी को हरा देती है, तो उसके भी 18 अंक हो जाएंगे, लेकिन गुजरात टाइटंस को पछाड़कर नंबर-2 की गद्दी छीनने और क्वालिफायर-1 का टिकट पाने के लिए 'ऑरेंज आर्मी' को सिर्फ जीतना नहीं होगा, बल्कि एक 'चमत्कारी जीत' दर्ज करनी होगी. नीचे जानिए समीकरण.

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए क्या है समीकरण?

पहले बल्लेबाजी की स्थिति में

अगर हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 220 रन टांगती है, तो उन्हें आरसीबी को कम से कम 88 रनों के विशाल अंतर से हराना होगा. यदि हैदराबाद पहले खेलते हुए 200 रन बनाती है, तो उसे कम से कम 87 रनों के अंतर से जीत दर्ज करनी होगी.

चेज करने की स्थिति में

यदि आरसीबी पहले खेलते हुए 150 रन बनाती है और हैदराबाद चेज कर रही है, तो सनराइजर्स को यह टारगेट महज 11.1 से 11.3 ओवर के भीतर ही हासिल करना होगा. यदि हैदराबाद इस नामुमकिन से दिखने वाले रन रेट के गणित को पार कर लेती है, तभी वह गुजरात को नेट रन रेट में पीछे छोड़ पाएगी, अन्यथा जीत के बाद भी वह नंबर-3 पर ही रहेगी.

ये भी पढ़ें:  'लोग नहीं मानेंगे कि', CSK के शर्मनाक प्रदर्शन पर Ruturaj Gaikwad ने बनाया गजब बहाना...इस चीज का रोया रोना

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About the Author
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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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