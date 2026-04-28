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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: 39 मैचों के बाद प्लेऑफ की दहलीज पर ये 4 टीमें...2025 जैसे बन रहे हालात!

IPL 2026: 39 मैचों के बाद प्लेऑफ की दहलीज पर ये 4 टीमें...2025 जैसे बन रहे हालात!

IPL 2026 Playoff Race: 39वें मैच में दिल्ली पर धमाकेदार जीत के बाद RCB ने न सिर्फ 12 अंक हासिल किए हैं, बल्कि अपना नेट रन रेट (NRR) +1.919 कर लिया है, जो इस सीजन में किसी भी टीम के लिए सबसे ज्यादा है. आइए जानते हैं प्लेऑफ की दहलीज पर कौन सी 4 टीमें हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:40 AM IST
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IPL 2026: 39 मैचों के बाद प्लेऑफ की दहलीज पर ये 4 टीमें...2025 जैसे बन रहे हालात!

IPL 2026 Playoff Race: आईपीएल का 19वां सीजन अब रोमांचक मोड़ पर है. हर मैच के साथ प्लेऑफ की रेस और दिलचस्प होती जा रही है. 39वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को महज 75 रनों पर समेटकर 9 विकेट से 'तूफानी' जीत दर्ज की है. इस जीत के दम पर पॉइंट्स टेबल की तस्वीर बदल गई है. अब प्लेऑफ की चार टीमें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिख रही है. दिलचस्प बात यह है कि समीकरण बिल्कुल 2025 की याद दिला रहे हैं.

19वें सीजन में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स जिस तरह से खेल रही है, उसका प्लेऑफ टिकट लगभग पक्का लग रहा है. जबकि दूसरी तरफ रजत पाटीदार की कप्तानी वाली RCB अपने विनिंग मोमेंटम को बनाए हुए है. अगर यही लय जारी रही, तो फैंस को एक बार फिर 2025 की तरह RCB vs PBKS का फाइनल देखने को मिल सकता है.

प्लेऑफ की दहलीज पर खड़ी ये 4 टीमें

1. पंजाब किंग्स (PBKS)

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स इस सीजन अब तक 7 मैच खेलकर अजेय है. उसके पास 13 अंक हैं और +1.333 का शानदार नेट रन रेट है. पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 पर मौजूद इस टीम को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए बचे हुए 7 मैचों में से सिर्फ 2 और जीत की जरूरत है. 16 अंकों के साथ टीमें टॉप-4 में एंट्री कर जाती हैं.

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2. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)

बेंगलुरु ने अब तक 8 मैच खेले हैं, जिनमें से 6 में जीत दर्ज कर उसके पास 12 अंक हैं. +1.919 के सबसे बेहतरीन नेट रन रेट के साथ वह टेबल में दूसरे स्थान पर है. प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए उसे अब बचे हुए 6 मैचों में से मात्र 2 जीत की जरूरत है.

3. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)

हैदराबाद की टीम ने 8 मैचों में 5 जीत हासिल की है और 10 अंकों के साथ वह तीसरे पायदान पर बनी हुई है. +0.815 के नेट रन रेट वाली इस टीम को प्लेऑफ का टिकट पक्का करने के लिए अपने बाकी बचे 6 मुकाबलों में से कम से कम 3 जीत दर्ज करनी होगी.

4. राजस्थान रॉयल्स (RR)

राजस्थान ने भी 8 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक बटोरे हैं, लेकिन कम नेट रन रेट (+0.602) की वजह से वह चौथे नंबर पर है. प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए रियान पराग की टीम को अपने अगले 6 मैचों में से 3 जीत हासिल करनी होगी.

फिर दोहराया जाएगा 2025 का इतिहास?

IPL 2026 की अंक तालिका को देखकर फैंस को 2025 का रोमांच याद आ रहा है. पिछले साल भी पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खिताबी जंग हुई थी, जहां RCB ने पंजाब को हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था. पूरे 18 साल बाद RCB ट्रॉफी जीतने में सफल रही थी, जबकि पंजाब पहली बार खिताब जीतने से चूक गई थी. इस साल भी पंजाब किंग्स अब तक अजेय है और 13 अंकों के साथ टॉप पर बनी हुई है, जबकि RCB दूसरे स्थान पर रहकर सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है. हैदराबाद और राजस्थान भी 10-10 अंकों के साथ मजबूती से खड़ी हैं, जिससे साफ है कि टॉप-4 की रेस में फिलहाल इन्हीं टीमों का दबदबा रहने वाला है.

ये भी पढ़ें: 24 में से 20 डॉट गेंदें...22 साल के गेंदबाज ने रचा इतिहास, IPL में पहली बार हुआ ऐसा

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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