IPL 2026 Points Table: सिर्फ शर्मनाक हार नहीं...CSK को लगा ये तगड़ा झटका...राजस्थान रॉयल्स ने RCB से छीनी नंबर-1 की कुर्सी

IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 के तीसरे मैच के नतीजे ने अंक तालिका में एक बड़ा फेरबदल किया है. अब तक तीन टीमें आरसीबी, राजस्थान और मुंबई पहला मैच जीत चुकी हैं.
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IPL 2026 Points Table: इन दिनों भारत में आईपीएल 2026 की धूम है. पहले 3 मैचों का असर पॉइंट टेबल पर दिखने लगा है. अब तक 6 टीमें मैदान पर उतर चुकी हैं. इनमें से 3 टीमों को जीत मिली और तीन को हार. 30 मार्च की शाम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले के रिजल्ट ने पॉइंट टेबल की पूरी तस्वीर बदल दी है. राजस्थान 8 विकेट की बड़ी जीत के साथ नंबर 1 पर काबिज हो चुकी है, जबकि शर्मनाक हार झेलने वाली सीएसके को बड़ा झटका लगा है. उसे हार तो मिली है, लेकिन सबसे बड़ा झटका नेट रन रेट के गर्त में जाना है.
दरअसल, आईपीएल 2026 में तीसरे ही मैच में अंक तालिका में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. इस सीजन का पहला मैच जीतकर नंबर-1 पर पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बादशाहत छिन गई है. रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान ने उससे नंबर 1 की कुर्सी छीन ली है. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस दूसरे नंबर पर आ गई है और तीसरे पर खिसक गई है.
राजस्थान ने जीत के साथ 19वें सीजन का आगाज किया. उसने 128 रनों के टारगेट को सिर्फ 12.1 ओवर में हासिल कर लिया. इस जीत के चलते राजस्थान का नेट रन रेट (NRR) सीधे +4.171 पहुंच गया है. वो 2 अंक के साथ नंबर 1 पर है.
पहले मैच में SRH के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने वाली आरसीबी पहले नंबर 1 पर थी, जो अब दूसरे पर खिसक गई है. उसके पास +2.907 का नेट रन रेट है, जबकि मुंबई इंडियंस +0.687 के साथ तीसरे पायदान पर बनी हुई है.
सीएसके को पहले मैच में ना सिर्फ हार मिली, बल्कि उसका नेट रन रेट गर्त में चला गया है. पहला मैच हारने के साथ ही नेट रन रेट -4.171 हो गया है. जैसे ही बाकी टीमें (GT, LSG, PBKS, DC) अपने मैच खेलेंगी, चेन्नई के आखिरी पायदान पर पहुंचने का खतरा बढ़ गया है. अगर चेन्नई को इसे प्लस में लाना है तो अगले कुछ मैच लगातार जीतने होंगे, वो भी बड़े मार्जिन के साथ. अगर चेन्नई अगले 5 में से 3 मैच भी हार गई तो उसके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी.
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट (NRR)
|1
|राजस्थान रॉयल्स (RR)
|1
|1
|0
|2
|+4.171
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
|1
|1
|0
|2
|+2.907
|3
|मुंबई इंडियंस (MI)
|1
|1
|0
|2
|+0.687
|4
|दिल्ली कैपिटल्स (DC)
|0
|0
|0
|0
|0.000
|5
|गुजरात टाइटंस (GT)
|0
|0
|0
|0
|0.000
|6
|लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)
|0
|0
|0
|0
|0.000
|7
|पंजाब किंग्स (PBKS)
|0
|0
|0
|0
|0.000
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)
|1
|0
|1
|0
|-0.687
|9
|सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)
|1
|0
|1
|0
|-2.907
|10
|चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)
|1
|0
|1
|0
|-4.171
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