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Hindi Newsक्रिकेटCSK की हार से वैभव सूर्यवंशी की टीम की बल्ले-बल्ले...प्लेऑफ की राह हुई आसान...अब ऐसे मिलेगा टॉप 4 का टिकट

CSK की हार से वैभव सूर्यवंशी की टीम की बल्ले-बल्ले...प्लेऑफ की राह हुई आसान...अब ऐसे मिलेगा टॉप 4 का टिकट

IPL 2026 Points Table Rajasthan Royals Playoff Chances: आईपीएल 2026 में पिछले लगातार 2 मैच हारने वाली राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छी खबर है. आईपीएल 2026 के 59वें मुकाबले में जैसे ही लखनऊ ने चेन्नई को 7 विकेट से पीटा, तो राजस्थान रॉयल्स की टॉप 4 में जाने की राह आसान हो गई. आइए जानते हैं पूरा समीकरण.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 15, 2026, 11:47 PM IST
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IPL 2026 Points Table Rajasthan Royals Playoff
IPL 2026 Points Table Rajasthan Royals Playoff

IPL 2026 Points Table Rajasthan Royals Playoff Chances: आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. 15 मई को खेले गए 59वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की करारी हार ने न सिर्फ पॉइंट्स टेबल का समीकरण बदल दिया है, बल्कि वैभव सूर्यवंशी की टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए प्लेऑफ की राह भी आसान कर दी है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के तेज गेंदबाज आकाश सिंह के घातक स्पेल ने चेन्नई की कमर तोड़ी, तो राजस्थान के लिए टॉप-4 के दरवाजे फिर से खुल गए हैं.

लखनऊ और चेन्नई के बीच हुए मैच के बाद पॉइंट्स टेबल को देखें, तो स्थिति काफी दिलचस्प हो गई है. आरसीबी और गुजरात, ये दोनों टीमें 16-16 अंकों के साथ पहले और दूसरे स्थान पर लगभग सुरक्षित हैं. हैदराबाद 14 अंकों के साथ तीसरे, जबकि पंजाब 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर काबिज हैं. वैभव सूर्यवंशी की राजस्थान रॉयल्स अभी 12 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है. गौर करने वाली बात ये है कि राजस्थान ने अब तक केवल 11 मैच खेले हैं, जबकि उनके ऊपर की सभी टीमों ने 12-12 मैच खेल लिए हैं.

चेन्नई की हार से राजस्थान को कैसे फायदा हुआ?

अब सवाल ये है कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स की हार से राजस्थान रॉयल्स को कैसे फायदा हुआ? दरअसल, अगर चेन्नई सुपर किंग्स को लखनऊ के खिलाफ जीत मिल जाती, तो वो अंक तालिका में 14 अंकों के साथ नंबर 5 पर कब्जा करती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. इस सीजन उसकी 12 मैचों में यह छठी हार थी.

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लखनऊ के खिलाफ मिली हार के चलते चेन्नई 12 अंकों के साथ छठे स्थान पर ही रुकी हुई है और उनका नेट रन रेट (+0.027) भी राजस्थान (+0.082) से कम है. मतलब ये कि राजस्थान के रास्ते में फिलहाल चेन्नई कांटा नहीं बनी है. अगर चेन्नई यह मैच जीत लेती, तो ना सिर्फ उसका नेट रन रेट बढ़ता, बल्कि वो 14 अंक के साथ राजस्थान से आगे निकल जाती. चेन्नई के पास अब केवल 2 मैच बचे हैं. अगर वे एक भी मैच हारते हैं, तो उनका सफर लगभग खत्म हो जाएगा, जिससे राजस्थान का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी रास्ते से हट जाएगा.

राजस्थान रॉयल्स के लिए प्लेऑफ का समीकरण

राजस्थान के साथ सबसे प्लस पॉइंट वाली बात ये है कि उसने बाकी टीमों से एक मैच कम खेला है. अगर टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अगला मैच जीतती है, तो 14 अंक के साथ नंबर 3 या 4 पर फिनिश करेगी. अब नीचे ये भी जान लेते हैं कि आखिर राजस्थान के लिए प्लेऑफ का समीकरण क्या है?

तीनों मैच जीत लिए तो ऑल इज वेल

रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है. उसने 11 मैच खेले हैं. बचे हुए 3 मैचों में से अगर उसने दो मुकाबले जीत लिए, तो 16 अंक के साथ वो प्लेऑफ में सुरक्षित एंट्री कर लेगी. तीन मैच जीत लिए, तो सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि उसके पास 18 अंक हो जाएंगे.

इस स्थिति में बढ़ेगी राजस्थान रॉयल्स की टेंशन

राजस्थान की टेंशन तब बढ़ जाएगी, जब वो बचे हुए 3 में से 2 मैच हार जाती है. ऐसी स्थिति में उसे मुंबई (MI) और लखनऊ (LSG) के बाकी मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा. हालांकि, LSG और MI आधिकारिक तौर पर एलिमिनेट (E) हो चुके हैं, जिससे राजस्थान की राह अब काफी हद तक उनके अपने प्रदर्शन पर टिकी है. समीकरण का निचोड़ यह है कि अगर राजस्थान ने बचे हुए तीन में से 2 मैच जीत लिए, तो उसकी टॉप 4 में एंट्री तय है.

ये भी पढ़ें: LSG vs CSK Highlights: मिचेल मार्श के तूफान में उड़ी चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ ने 7 विकेट से हराकर बिगाड़ दिया खेल

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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