IPL 2026 Points Table: ये एक गलती और प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी राजस्थान रॉयल्स, सबसे 'फिसड्डी' टीम खेल बिगाड़ने को तैयार!

IPL 2026 Playoffs Scenario: इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन अपने आखिरी पड़ाव में है. 64 मैच हो चुके हैं. इतने मुकाबलों के बाद पॉइंट्स टेबल का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया है. 19 मई को रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से धूल चटाई और टॉप-4 में एंट्री मार ली है. उसने लंबे समय से टॉप-4 पर राज कर रही पंजाब किंग्स (PBKS) को तगड़ा झटका देते हुए पांचवें स्थान पर धकेल दिया है.

चौथे नंबर पर आ चुकी राजस्थान रॉयल्स की राह जितनी आसान दिख रही है, उतनी है नहीं. एक गलती और इस टीम का सफर खत्म हो सकता है. इस सीजन की एक फिसड्डी टीम खेल बिगाड़ने के लिए तैयार बैठी है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में एंट्री कर चुकी हैं. अब प्लेऑफ के सिर्फ एक आखिरी स्पॉट के लिए 5 टीमों के बीच रोमांचक जंग जारी है, जिसमें सबसे मजबूत स्थिति में राजस्थान रॉयल्स नजर आ रही है.

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मंगलवार को मिली जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स 13 मैचों में 14 अंकों के साथ चौथे स्थान पर काबिज है. वहीं लंबे समय तक दबदबा बनाने वाली पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर खिसक गई है और उसके प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है. इनके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स (12 अंक), दिल्ली कैपिटल्स (12 अंक) और कोलकाता नाइट राइडर्स (11 अंक) भी इस रेस में पीछे लगी हुई हैं.

मुंबई इंडियंस बनेगी राजस्थान के लिए सबसे बड़ा 'खतरा'

राजस्थान के लिए सबसे बड़ा खतरा पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर मौजूद पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस है, जो प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है. राजस्थान रॉयल्स को अपना आखिरी लीग मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना है. अगर राजस्थान यह मैच जीत जाती है, तो वह 16 अंकों के साथ सीधे क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन अगर राजस्थान से यहां एक गलती हुई और वह यह मैच हार गई, तो उसका प्लेऑफ में जाने का सपना पल भर में टूट सकता है.

फिसड्डी टीम करेगी बेइज्जती?

इस सीजन मुंबई की हालत खराब रही है. 12 मैचों में उसे 8 हार मिली हैं. 8 अंक वाली इस टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है. मुंबई बिना किसी दबाव के जीत के साथ अपने सीजन का अंत करने की पूरी कोशिश करेगी. अगर मुंबई ने राजस्थान को पटखनी दे दी, तो पंजाब या चेन्नई जैसी टीमें नेट रन रेट और अंकों के समीकरण के आधार पर राजस्थान को टॉप-4 से बाहर कर देंगी.

अगर मुंबई ने राजस्थान को हरा दिया और पंजाब आखिरी मैच जीत गई तो वो 15 अंक के साथ प्लेऑफ में एंट्री कर जाएगी. अगर पंजाब नहीं जीत पाती है तो चेन्नई, दिल्ली और केकेआर आखिरी मुकाबला जीतकर राजस्थान के बराबर 14 अंक हासिल कर लेंगी. ऐसी स्थिति में नेट रन रेट के आधार पर चौथी टीम का फैसला होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि 24 मई को होने वाले अहम मुकाबले में वानखेड़े के मैदान पर राजस्थान बाजी मारती है या मुंबई इंडियंस उनका बोरिया-बिस्तर समेटती है.

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