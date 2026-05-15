RCB टॉप पर, नीचे मचा गदर! मुंबई ने पंजाब को हराकर खोला प्लेऑफ का 'डेथ गेट', CSK और राजस्थान की खुली किस्मत

IPL Playoffs Scenarios: आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर हुआ है. मुंबई इंडियंस की जीत ने पंजाब किंग्स की राह मुश्किल कर दी है, जबकि आरसीबी ने अपनी बादशाहत कायम रखी है. जानें प्लेऑफ का पूरा समीकरण.
Trending Photos
IPL Playoffs Scenarios: आईपीएल 2026 से पहले ही बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को धर्मशाला में पंजाब किंग्स पर छह विकेट की शानदार जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल की रेस को पूरी तरह से खोल दिया है. आईपीएल के इतिहास में पहली बार जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में खेलते हुए मुंबई ने इस सीजन की अपनी चौथी जीत दर्ज की. उसके अब कुल 8 अंक हो गए हैं, लेकिन वह अभी भी तालिका में नौवें स्थान पर ही है. टीम प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर है.
पंजाब किंग्स के लिए यह लगातार पांचवीं हार थी और हर हार के साथ उनके प्लेऑफ में पहुँचने की संभावना कम होती जा रही है. लीग चरण के पहले भाग में ज्यादातर समय अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली पंजाब की टीम अब 12 मैचों में 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. अब उसके लिए स्थिति 'करो या मरो' वाली हो गई है. प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए उन्हें अपने बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे.
Done and Dusted! #MI cap off a stunning comeback to chase down 201 against #PBKS
Scorecard https://t.co/idtc2OTLbP#TATAIPL | #KhelBindaas | #PBKSvMI | @mipaltan pic.twitter.com/K8nfKtXBls
— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2026
मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने बुधवार को कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) पर छह विकेट की धमाकेदार जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में अपना शीर्ष स्थान सुरक्षित रखा है. लीग चरण के इस निर्णायक मोड़ पर आरसीबी 16 अंकों और +1.053 के प्रभावशाली नेट रन रेट (NRR) के साथ सबसे आगे है. उसने बेहतर रन रेट के आधार पर गुजरात टाइटंस (16 अंक) को पीछे छोड़ दिया है.
ये भी पढ़ें: Jasprit Bumrah नहीं...कप्तानी के लिए इस खिलाड़ी ने किया था 200 मैचों का लंबा इंतजार
आरसीबी से हार के बाद केकेआर आठवें स्थान पर खिसक गई है और उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें अब बेहद कम बची हैं. पॉइंट्स टेबल में आरसीबी और गुजरात के बाद सनराइजर्स हैदराबाद (14 अंक) और पंजाब किंग्स (13 अंक) फिलहाल अंतिम दो प्लेऑफ स्थानों पर काबिज हैं. चेन्नई सुपरकिंग्स 12 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है, जबकि राजस्थान रॉयल्स भी 12 अंकों के साथ छठे स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स (10 अंक) और केकेआर (9 अंक) अभी भी गणितीय रूप से प्लेऑफ की दौड़ में जीवित हैं.
ये भी पढ़ें: टीम इंडिया में वैभव, प्रियांश की एंट्री, इन 5 खिलाड़ियों के साथ नहीं हुआ इंसाफ!
इस सीजन के 70 मैचों के लीग चरण में अब तक केवल मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स ही ऐसी दो टीमें हैं जो प्लेऑफ की दौड़ से आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुकी हैं. बाकी आठ टीमों के बीच टॉप-4 में जगह बनाने की जंग अभी भी जारी है. अभी लीग राउंड में कुल 12 मैच बचे हैं और इस दौरान रोमांच अपने चरम पर होगा.