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Hindi Newsक्रिकेटIPL Points Table: सनराइजर्स ने टॉप-4 में मारी एंट्री, राजस्थान को भारी नुकसान, बॉटम-3 में 3 चैंपियन टीमें

IPL Points Table: सनराइजर्स ने टॉप-4 में मारी एंट्री, राजस्थान को भारी नुकसान, बॉटम-3 में 3 चैंपियन टीमें

IPL 2026 Points Table: सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान को हराकर चौथे स्थान पर पहुंच गई है. राजस्थान को नेट रनरेट में बड़ा नुकसान हुआ है. बॉटम 3 में मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपरकिंग्स और कोलकाता नाइटराइडर्स है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 14, 2026, 12:29 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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IPL 2026 Points Table: सनराइजर्स हैदराबाद ने सोमवार को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स पर 57 रनों की शानदार जीत दर्ज की. इस दमदार प्रदर्शन की बदौलत टीम आईपीएल 2026 की अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है. कप्तान ईशान किशन की 91 रनों की तूफानी पारी और डेब्यू करने वाले 2 गेंदबाजों प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन के चार-चार विकेटों ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई.

अब तक पांच मैचों में से केवल दो जीतने के बावजूद सनराइजर्स ने चार अंक जुटा लिए हैं और उनका नेट रन रेट +0.576 है. इसने टीम को अंक तालिका के टॉप-4 में जगह बनाने में मदद की है. दूसरी ओर, राजस्थान रॉयल्स सीजन की अपनी पहली हार झेलने के बावजूद अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है. उसने पांच मैचों में चार जीत और एक हार के साथ 8 अंक हासिल किए हैं और उसका नेट रन रेट +0.889 है.

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पंजाब और बेंगलुरु की क्या है स्थिति?

पंजाब किंग्स चार मैचों में सात अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है, जिसमें तीन जीत और एक बेनतीजा मैच शामिल है. उसका +0.720 का नेट रन रेट उनकी अब तक की निरंतरता को दिखाता है. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चार मैचों में छह अंकों (तीन जीत और एक हार) के साथ तीसरे स्थान पर है. खास बात यह है कि आरसीबी का नेट रन रेट +1.148 है.

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मिड-टेबल में कौन दे रहा है टक्कर?

मिड-टेबल की इस जंग में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. दिल्ली कैपिटल्स चार मैचों में चार अंकों और +0.322 के नेट रन रेट के साथ पांचवें स्थान पर है. गुजरात टाइटंस के भी चार अंक हैं, लेकिन -0.029 के नकारात्मक नेट रन रेट के कारण वे छठे स्थान पर खिसक गए हैं. लखनऊ सुपर जाएंट्स भी समान चार अंकों के साथ सातवें स्थान पर है, लेकिन उनका नेट रन रेट और भी कम -0.427 है.

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सबसे निचले पायदान पर कौन सी टीमें हैं?

अंक तालिका के निचले हिस्से में दिग्गज टीमें संघर्ष करती नजर आ रही हैं. मुंबई इंडियंस चार मैचों में केवल दो अंकों और -0.772 के नेट रन रेट के साथ आठवें स्थान पर है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 2 अंक और खराब नेट रन रेट (-1.532) की वजह से नौवें स्थान पर है. कोलकाता नाइटराइडर्स चार मैचों में सिर्फ एक अंक के साथ तालिका में सबसे नीचे (10वें स्थान पर) बनी हुई है. टीम को अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश है. बता दें कि मुंबई और चेन्नई ने 5-5 खिताब जीते हैं. कोलकाता के पास 3 टाइटल हैं. इस तरह कुल 13 ट्रॉफी जीतने वाली टीमें आखिरी तीन में हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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