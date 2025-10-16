Advertisement
IPL 2026: लखनऊ सुपर जाएंट्स में अचानक हुई धाकड़ प्लेयर की एंट्री! SRH के हीरो ने 2 साल बाद आईपीएल में की वापसी

IPL 2026 Lucknow Super Giants: आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. किसी को कप्तान की तलाश है तो कोई कोच को ढूंढ रहा है. 2025 में सातवें स्थान पर रहने वाली लखनऊ सुपर जाएंट्स अगले सीजन में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कुछ बड़े बदलाव करना चाहेगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 16, 2025, 01:47 PM IST
Lucknow Super Giants IPL 2026: आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. किसी को कप्तान की तलाश है तो कोई कोच को ढूंढ रहा है. 2025 में सातवें स्थान पर रहने वाली लखनऊ सुपर जाएंट्स अगले सीजन में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कुछ बड़े बदलाव करना चाहेगी. खिलाड़ियों के टीम छोड़ने की अफवाहों के बीच फ्रेंचाइजी ने एक बड़े खिलाड़ी को अपने दल में शामिल किया है. न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियम्सन टीम के साथ जुड़ गए हैं.

2 साल बाद आईपीएल में वापसी

विलियम्सन दो साल बाद टूर्नामेंट में वापसी करने के लिए तैयार हैं. लखनऊ ने आईपीएल 2026 से पहले विलियम्सन को एक नए रणनीतिक सलाहकार के रूप में साइन किया है. वह पिछली बार 2024 में एक खिलाड़ी के रूप में आईपीएल का हिस्सा थे. तब वह गुजरात टाइटंस के सदस्य थे. इसके बाद IPL 2025 मेगा ऑक्शन में वह अनसोल्ड रहे थे.

ये भी पढ़ें: दीपक चाहर से कर्ण शर्मा तक... IPL 2026 ऑक्शन से पहले इन 5 सुपरस्टार को बाहर करेगी मुंबई इंडियंस!

फ्रेंचाइजी के मालिक ने किया खुलासा

लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका ने द टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, ''केन की रणनीतिक सोच और नेतृत्व ने न्यूजीलैंड के विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. एक व्यक्ति, एक इंसान और एक कप्तान के रूप में उनका रिकॉर्ड बेदाग रहा है. मैं हमेशा उनके नेतृत्व गुणों, शांत स्वभाव और खिलाड़ियों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता से प्रभावित रहा हूं. लंदन में मेरी उनसे मुलाकात के बाद केन और मुख्य कोच जस्टिन लैंगर मिले. इसके बाद केन और ऋषभ पंत ने लंबी चर्चा की. तब हम सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह एक बहुत अच्छे विकल्प हैं.''

ये भी पढ़ें: ​1342 विकेट लेने वाला एक्सीडेंटल क्रिकेटर... चर्च में बिताना चाहता था जिंदगी, फिर बन गया वसीम अकरम जैसा खतरनाक बॉलर

कोचिंग स्टाफ में अन्य बड़े बदलाव

LSG ने अपने सहयोगी स्टाफ में एक और बड़ा बदलाव किया है. इंग्लैंड के पूर्व स्टार कार्ल क्रो फ्रेंचाइजी के नए स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में टीम में शामिल हुए हैं. वह इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ काम कर चुके हैं. लखनऊ ने जहीर खान की जगह भरत अरुण को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया था. जस्टिन लैंगर फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच के रूप में बने रहेंगे.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

IPL 2026Lucknow Super Giants

