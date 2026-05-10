मिसाइल की तरह बरसे Vaibhav Suryavanshi, उड़ाए इतने छक्के कि पीछे छूट गईं 6 टीमें, प्रचंड रिकॉर्ड से दुनिया हैरान

IPL 2026, Vaibhav Suryavanshi Records: आईपीएल 2026 में अगर सबसे खूंखार कोई बल्लेबाज है तो वो वैभव सूर्यवंशी हैं. पहली गेंद से छक्कों की बारिश करना हो या फिर पहले 6 ओवरों में रनों का अंबार लगाना. वैभव ने यह काम पिछले 2 सालों से बखूबी किया है. 9 मई की शाम भले ही राजस्थान रॉयल्स (RR) को गुजरात टाइटंस के हाथों 77 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन इस हार से ज्यादा चर्चा वैभव के उस तूफानी रिकॉर्ड की है, जिसने क्रिकेट जगत के होश उड़ा दिए हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात के खिलाफ 16 बॉल पर 3 चौके और इतने ही छक्के लगाए. उनके बल्ले से निकले छक्कों ने ना सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार अभिषेक शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त किया, बल्कि वो 6 दिग्गज टीमों पर अकेले भारी पड़ गए हैं. वैभव ने इस रिकॉर्ड के दम पर क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है.

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 के पावरप्ले में 32 छक्के मार चुके हैं, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा हैं. इस मामले में उन्होंने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने आईपीएल 2024 में पावरप्ले (पहले 6 ओवर) के दौरान 29 छक्के जड़कर इतिहास रचा था, लेकिन 19वें सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने 32 छक्के लगाकर अभिषेक को पीछे छोड़ दिया है. इस आंकड़े के साथ वैभव अब आईपीएल इतिहास के एक सीजन में पावरप्ले के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

6 टीमों पर कैसे भारी हैं वैभव सूर्यवंशी?

वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का खौफ इस बात से समझा जा सकता है कि इस सीजन में उनके द्वारा अकेले लगाए गए पावरप्ले छक्के (32), आईपीएल की 6 टीमों के कुल छक्कों से भी ज्यादा हैं. यानी लखनऊ से लेकर चेन्नई तक, पूरी की पूरी टीमें मिलकर भी पावरप्ले में उतने छक्के नहीं लगा पाई हैं, जितने अकेले वैभव ने राजस्थान रॉयल्स के लिए जड़ दिए हैं.

पावरप्ले में वैभव बनाम 6 टीमों के कुल छक्के

वैभव सूर्यवंशी: 32 छक्के लखनऊ सुपर जायंट्स: 29 छक्के गुजरात टाइटंस: 28 छक्के कोलकाता नाइट राइडर्स: 24 छक्के RCB, CSK और दिल्ली कैपिटल्स: 22-22 छक्के

आईपीएल 2026 में वैभव ने अब तक क्या किया?

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. 11 पारियों में वो अब तक 40 छक्के लगा चुके हैं. उन्होंने 40.00 की औसत और 236.56 के स्ट्राइक रेट से 440 रन बनाए हैं. वैभव क्रीज पर आते ही छक्कों की बारिश करते हैं. वह एक शतक और 2 अर्धशतक भी लगा चुके हैं.

ये भी पढ़ें: W W W: डेब्यू में ही मिल गई हैट्रिक... 18 साल के गेंदबाज ने रचा इतिहास, 120 साल बाद हुआ ये 'महासंगम'