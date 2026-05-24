IPL में बैक टू बैक 500+ रन...युवराज सिंह के ‘चेले’ ने रचा इतिहास, IPL में इस मामले में बना नंबर-1

Prabhsimran Singh Record IPL 2026: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए जिस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उसने अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है. ये खिलाड़ी पिछले 2 सीजन से रन मशीन बना हुआ है. 23 मई की शाम लखनऊ के खिलाफ उसने 39 गेंदों पर 69 रनों की उम्दा पारी खेलकर इतिहास रच दिया. वो एक खास मामले में नंबर-1 बन गया है. यहां जिस तूफानी बैटर की बात हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि पंजाब किंग्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह हैं, जिन्होंने युवराज सिंह से ट्रेनिंग ली है.

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेली गई अपनी 69 रनों की अर्धशतकीय पारी के दौरान प्रभसिमरन सिंह ने जैसे ही अपना 40वां रन पूरा किया, उन्होंने इतिहास रच दिया. प्रभसिमरन आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट के लगातार दो सीजन में 500 से ज्यादा रन कूट डाले हैं.

आईपीएल के 19 साल के इतिहास में कई अनकैप्ड खिलाड़ियों ने एक सीजन में 500 का आंकड़ा छुआ था, लेकिन बैक-टू-बैक दो सीजनों (2025 और 2026) में इस कारनामे को दोहराने वाले प्रभसिमरन सिंह इकलौते भारतीय अनकैप्ड बल्लेबाज बन गए हैं.

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पंजाब ने जीता करो या मरो वाला मैच

दरअसल, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 68वां मुकाबला पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं था. प्लेऑफ की रेस में जिंदा रहने के लिए टीम को यह मैच हर हाल में जीतना था. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ इकाना स्टेडियम में जब 197 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की टीम ने सिर्फ 22 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे, तब संकट की इस घड़ी में प्रभसिमरन ने मोर्चा संभाला. उन्होंने न सिर्फ कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पंजाब को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई, बल्कि अपना नाम रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज करा लिया.

मुश्किल वक्त में खेली 69 रनों की तूफानी पारी

197 रनों के टारगेट के जवाब में 22 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे. इन शुरुआती झटकों के बाद पंजाब की टीम गहरे दबाव में थी. ऐसे समय में ओपनिंग करने आए प्रभसिमरन ने डिफेंसिव होने के बजाय आक्रामक रवैया अपनाया. हालांकि, जब वे 20 रन पर थे, तब उन्हें एक जीवनदान भी मिला, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया.प्रभसिमरन ने महज 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने लखनऊ के हर गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए 39 गेंदों में 69 रनों की आतिशी पारी खेली.

अय्यर के साथ की 140 रनों की साझेदारी

प्रभसिमरन सिंह ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 140 रनों की मैच जिताऊ और रिकॉर्ड साझेदारी की. हालांकि, वे बाद में अर्जुन तेंदुलकर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू (LBW) आउट हो गए, लेकिन आउट होने से पहले वे पंजाब की जीत की स्क्रिप्ट लिख चुके थे, जिसे बाद में श्रेयस अय्यर ने नाबाद शतक लगाकर अंजाम तक पहुंचाया. 69 रनों की इस पारी के दम पर उन्होंने इस सीजन 500 रनों का आंकड़ा पार किया.

आईपीएल 2026 में प्रभसिमरन सिंह का प्रदर्शन

मैच: 14

कुल रन: 510

बल्लेबाजी औसत: 42.50

स्ट्राइक रेट: 168.87

चौके/छक्के: 55 चौके और 23 छक्के

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