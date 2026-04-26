Advertisement
trendingNow13193505
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: प्रीति जिंटा ने इस क्रिकेटर को पहले लगाया गले.... फिर मजाकिया अंदाज में पेट पर मारा मुक्का, Viral हुआ ये मजेदार Video

IPL 2026: प्रीति जिंटा ने इस क्रिकेटर को पहले लगाया गले.... फिर मजाकिया अंदाज में पेट पर मारा मुक्का, Viral हुआ ये मजेदार Video

IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) ने शनिवार को खेले गए एक हाई स्कोरिंग मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम को 6 विकेट से हरा दिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने जीत के लिए पंजाब किंग्स (PBKS) को 265 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट दिया था. जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) ने 18.5 ओवर में 265 रन बनाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली. यह IPL और ओवरऑल टी20 क्रिकेट का सबसे सफल रनचेज है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 26, 2026, 12:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026: प्रीति जिंटा ने इस क्रिकेटर को पहले लगाया गले.... फिर मजाकिया अंदाज में पेट पर मारा मुक्का, Viral हुआ ये मजेदार Video

IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) ने शनिवार को खेले गए एक हाई स्कोरिंग मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम को 6 विकेट से हरा दिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने जीत के लिए पंजाब किंग्स (PBKS) को 265 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट दिया था. जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) ने 18.5 ओवर में 265 रन बनाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली. यह IPL और ओवरऑल टी20 क्रिकेट का सबसे सफल रनचेज है. IPL 2026 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने इस जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पर अपना दबदबा बरकरार रखा है. पंजाब किंग्स (PBKS) 7 मैचों से 13 अंक लेकर नंबर-1 पोजीशन पर है.

प्रीति जिंटा ने इस क्रिकेटर को लगाया गले

पंजाब किंग्स (PBKS) के खेमे में इस ऐतिहासिक जीत के बाद जश्न का माहौल छा गया. टीम की सह-मालकिन प्रीति जिंटा भी मैदान पर टीम के साथ जीत के जश्न में शामिल हो गईं. जीत से खुश होकर प्रीती जिंटा ने खिलाड़ियों को बधाई दी. इस दौरान प्रीती जिंटा ने अपनी टीम के ओपनर प्रियांश आर्या को गले लगा लिया और मजाक में इस युवा बल्लेबाज के पेट पर एक मुक्का मारा, जिससे वह हैरान हो गए. इस पल ने तुरंत सबका ध्यान खींचा और कमेंट्री बॉक्स से बैठे रवि शास्त्री ने कहा, 'ओह, यह तो एक जोरदार मुक्का था.'

प्रीति जिंटा ने मैदान पर जश्न मनाया

प्रीति जिंटा का ये उत्साह इस बात को दर्शाता है कि पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए इस जीत के क्या मायने थे. प्रीति जिंटा स्टैंड से चीयर करने के बाद, खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ जीत का जश्न मनाने के लिए मैदान पर उतरीं. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स (PBKS) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) पर छह विकेट की शानदार जीत दर्ज करने के बाद इतिहास रच दिया. 265 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए, पंजाब किंग्स (PBKS) ने IPL और टी20 के इतिहास में सबसे सफल रन चेज का रिकॉर्ड बनाया, और सात गेंदें बाकी रहते ही जीत हासिल कर ली. इस जीत की नींव एक धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी ने रखी, जिसमें प्रभसिमरन सिंह ने सिर्फ 26 गेंदों में 76 रन बनाए और प्रियांश आर्य ने 17 गेंदों में तेजी से 43 रनों का योगदान दिया. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों में नाबाद 71 रन बनाकर रन चेज को संभाला, और अपनी टीम को एक यादगार जीत दिलाई.

पंजाब किंग्स ने बनाया महारिकॉर्ड

पंजाब किंग्स (PBKS) टीम की सबसे बड़ी ताकत इसके बल्लेबाज हैं, जो पिच पर खड़े होते ही तलवार की तरह बल्ला चलाने लगते हैं. पंजाब किंग्स दुनिया में एकमात्र और इकलौती ऐसी टीम है, जिसने टी20 क्रिकेट में 2 बार 260+ रन का टारगेट चेज किया है. पंजाब किंग्स (PBKS) ने इस जीत से पहले 26 अप्रैल 2024 को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दिए 262 रनों के टारगेट को चेज कर लिया था. इस IPL T20 मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 261 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स के 262 रनों के लक्ष्य के जवाब में पंजाब किंग्स ने 18.4 ओवर में 2 विकेट खोकर 262 रन ठोक डाले और 8 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली थी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

मां दुर्गा - मां काली जाग चुकी हैं... रवि किशन ने बंगाल चुनाव पर क्या समझाया?
West Bengal Election 2026
मां दुर्गा - मां काली जाग चुकी हैं... रवि किशन ने बंगाल चुनाव पर क्या समझाया?
आज दुनिया तनावों से गुजर रही है... पीएम ने बताई 'बुद्ध के विचारों' की अहमियत
PM Modi
आज दुनिया तनावों से गुजर रही है... पीएम ने बताई 'बुद्ध के विचारों' की अहमियत
सांसदों की शिष्टाचार मीटिंग्स या कुछ और...? AAP में बगावत के बीच उद्धव गुट में हलचल!
uddhav thackeray
सांसदों की शिष्टाचार मीटिंग्स या कुछ और...? AAP में बगावत के बीच उद्धव गुट में हलचल!
लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं...ट्रंप के डिनर में गोलीबारी के बाद क्या बोले PM मोदी
Donald Trump
लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं...ट्रंप के डिनर में गोलीबारी के बाद क्या बोले PM मोदी
अल नीनो भारत में बरपाएगा कहर, मानसून होगा लाचार; गर्मी लाएगी किसानों के लिए भूचाल!
El Nino
अल नीनो भारत में बरपाएगा कहर, मानसून होगा लाचार; गर्मी लाएगी किसानों के लिए भूचाल!
गुजरात में आज डाले जा रहे हैं वोट, भाजपा ने पहले ही ले रखी है बढ़त
Gujarat Elections
गुजरात में आज डाले जा रहे हैं वोट, भाजपा ने पहले ही ले रखी है बढ़त
भवानीपुर की जंग: 100 मीटर दूर सुवेंदु की रैली से हुआ ऐसा शोर कि भड़क गईं ममता बनर्जी
West Bengal Election 2026
भवानीपुर की जंग: 100 मीटर दूर सुवेंदु की रैली से हुआ ऐसा शोर कि भड़क गईं ममता बनर्जी
नतीजों से पहले सट्टा बाजार का बड़ा दावा, बंगाल से तमिलनाडु तक किसकी बनेगी सरकार?
Assembly Election 2026
नतीजों से पहले सट्टा बाजार का बड़ा दावा, बंगाल से तमिलनाडु तक किसकी बनेगी सरकार?
मुंबई के गोवंडी में बिना मंजूरी सरकारी जमीनों पर कैसे खुले 'तहजीब इस्लामिक स्कूल'?
Mumbai News
मुंबई के गोवंडी में बिना मंजूरी सरकारी जमीनों पर कैसे खुले 'तहजीब इस्लामिक स्कूल'?
हिंद महासागर में भारत का दबदबा तय! भारतीय नौसेना ने खामोशी से लॉन्च कर दिया ‘शहंशाह’
Indian Navy
हिंद महासागर में भारत का दबदबा तय! भारतीय नौसेना ने खामोशी से लॉन्च कर दिया ‘शहंशाह’