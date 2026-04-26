IPL 2026: प्रीति जिंटा ने इस क्रिकेटर को पहले लगाया गले.... फिर मजाकिया अंदाज में पेट पर मारा मुक्का, Viral हुआ ये मजेदार Video

IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) ने शनिवार को खेले गए एक हाई स्कोरिंग मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम को 6 विकेट से हरा दिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने जीत के लिए पंजाब किंग्स (PBKS) को 265 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट दिया था. जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) ने 18.5 ओवर में 265 रन बनाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली. यह IPL और ओवरऑल टी20 क्रिकेट का सबसे सफल रनचेज है. IPL 2026 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने इस जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पर अपना दबदबा बरकरार रखा है. पंजाब किंग्स (PBKS) 7 मैचों से 13 अंक लेकर नंबर-1 पोजीशन पर है.

प्रीति जिंटा ने इस क्रिकेटर को लगाया गले

पंजाब किंग्स (PBKS) के खेमे में इस ऐतिहासिक जीत के बाद जश्न का माहौल छा गया. टीम की सह-मालकिन प्रीति जिंटा भी मैदान पर टीम के साथ जीत के जश्न में शामिल हो गईं. जीत से खुश होकर प्रीती जिंटा ने खिलाड़ियों को बधाई दी. इस दौरान प्रीती जिंटा ने अपनी टीम के ओपनर प्रियांश आर्या को गले लगा लिया और मजाक में इस युवा बल्लेबाज के पेट पर एक मुक्का मारा, जिससे वह हैरान हो गए. इस पल ने तुरंत सबका ध्यान खींचा और कमेंट्री बॉक्स से बैठे रवि शास्त्री ने कहा, 'ओह, यह तो एक जोरदार मुक्का था.'

(@SanskarP7351) April 26, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

प्रीति जिंटा ने मैदान पर जश्न मनाया

प्रीति जिंटा का ये उत्साह इस बात को दर्शाता है कि पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए इस जीत के क्या मायने थे. प्रीति जिंटा स्टैंड से चीयर करने के बाद, खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ जीत का जश्न मनाने के लिए मैदान पर उतरीं. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स (PBKS) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) पर छह विकेट की शानदार जीत दर्ज करने के बाद इतिहास रच दिया. 265 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए, पंजाब किंग्स (PBKS) ने IPL और टी20 के इतिहास में सबसे सफल रन चेज का रिकॉर्ड बनाया, और सात गेंदें बाकी रहते ही जीत हासिल कर ली. इस जीत की नींव एक धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी ने रखी, जिसमें प्रभसिमरन सिंह ने सिर्फ 26 गेंदों में 76 रन बनाए और प्रियांश आर्य ने 17 गेंदों में तेजी से 43 रनों का योगदान दिया. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों में नाबाद 71 रन बनाकर रन चेज को संभाला, और अपनी टीम को एक यादगार जीत दिलाई.

पंजाब किंग्स ने बनाया महारिकॉर्ड

पंजाब किंग्स (PBKS) टीम की सबसे बड़ी ताकत इसके बल्लेबाज हैं, जो पिच पर खड़े होते ही तलवार की तरह बल्ला चलाने लगते हैं. पंजाब किंग्स दुनिया में एकमात्र और इकलौती ऐसी टीम है, जिसने टी20 क्रिकेट में 2 बार 260+ रन का टारगेट चेज किया है. पंजाब किंग्स (PBKS) ने इस जीत से पहले 26 अप्रैल 2024 को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दिए 262 रनों के टारगेट को चेज कर लिया था. इस IPL T20 मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 261 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स के 262 रनों के लक्ष्य के जवाब में पंजाब किंग्स ने 18.4 ओवर में 2 विकेट खोकर 262 रन ठोक डाले और 8 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली थी.