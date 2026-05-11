पहली ही गेंद पर छक्का, प्रियांश आर्या ने मिचेल स्टार्क की उड़ाई धज्जियां, धर्मशाला में 'बाहुबली' ने रचा नया इतिहास

IPL 2026 PBKS vs DC: पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने धर्मशाला में मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. वह आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने दो अलग-अलग मैचों की शुरुआत पहली गेंद पर छक्के से की है. इससे पहले उन्होंने 2025 में मुल्लांपुर में खलील अहमद के खिलाफ यह कारनामा किया था.

आईपीएल पारी की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा 4 बार छक्के लगाने का रिकॉर्ड अभी भी यशसवी जायसवाल के नाम है. प्रियांश 3 बार के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. प्रियांश ने 33 गेंद पर 56 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 6 छक्के लगाए. प्रियांश ने इस मैच में 169.70 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए.

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दिल्ली के लिए सबसे महंगा पहला ओवर

इस मुकाबले के पहले ओवर में पंजाब किंग्स ने 22 रन बटोरे, जो आईपीएल इतिहास में उनके द्वारा पहले ओवर में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है . इससे पहले इसी सीजन में उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े में 21 रन बनाए थे. दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह आईपीएल का दूसरा सबसे महंगा पहला ओवर साबित हुआ. इससे पहले 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनके खिलाफ 23 रन कूटे थे.

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क्या दिल्ली अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में है?

दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल 8 अंकों के साथ तालिका में आठवें स्थान पर है और उनकी प्लेऑफ की राह लगभग खत्म होने की कगार पर है. कप्तान अक्षर पटेल ने स्पष्ट किया कि टीम अब गणितीय समीकरणों की चिंता करने के बजाय अपने 'ब्रांड ऑफ क्रिकेट' पर ध्यान देना चाहती है और बाकी टीमों के लिए 'स्पॉइलर' की भूमिका निभा सकती है. वहीं, पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है और इस जीत के साथ वह अपनी जगह और मजबूत करना चाहती है.