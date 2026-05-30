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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 Prize Money: ट्रॉफी जीतने वाली टीम का लगेगा जैकपॉट, रनर-अप टीम भी करेगी छप्परफाड़ कमाई

IPL 2026 Prize Money: ट्रॉफी जीतने वाली टीम का लगेगा जैकपॉट, रनर-अप टीम भी करेगी छप्परफाड़ कमाई

IPL 2026 के फाइनल के बाद मिलने वाली भारी-भरकम प्राइज मनी चर्चा का एक बड़ा विषय बन गई है. IPL 2026 के फाइनल के बाद कुल मिलाकर टॉप चार टीमों को लगभग 46.5 करोड़ की प्राइज मनी मिलेगी. टीम रिवॉर्ड्स के अलावा, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी खास नकद इनाम मिलेंगे. ऑरेंज कैप विजेता, पर्पल कैप विजेता और 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर', इनमें से हर एक को लगभग ₹10 लाख मिलेंगे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 30, 2026, 07:16 PM IST
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IPL 2026 Prize Money: ट्रॉफी जीतने वाली टीम का लगेगा जैकपॉट, रनर-अप टीम भी करेगी छप्परफाड़ कमाई

IPL 2026 Final: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का फाइनल मुकाबला कल यानी रविवार को शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह दूसरी बार IPL की ट्रॉफी पर कब्जा कर लेगी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पिछले साल IPL 2025 की ट्रॉफी जीती थी. RCB के पास लगातार दूसरे IPL खिताब पर कब्जा करने का मौका होगा. वहीं, गुजरात टाइटंस (GT) ने IPL 2022 की ट्रॉफी जीती थी. गुजरात टाइटंस (GT) के पास 4 साल बाद दूसरी IPL की ट्रॉफी जीतने का मौका है.

IPL 2026 की प्राइज मनी

IPL 2026 के फाइनल के बाद मिलने वाली भारी-भरकम प्राइज मनी चर्चा का एक बड़ा विषय बन गई है. IPL 2026 के फाइनल के बाद कुल मिलाकर टॉप चार टीमों को लगभग 46.5 करोड़ की प्राइज मनी मिलेगी. टीम रिवॉर्ड्स के अलावा, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी खास नकद इनाम मिलेंगे. ऑरेंज कैप विजेता, पर्पल कैप विजेता और 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर', इनमें से हर एक को लगभग ₹10 लाख मिलेंगे.

IPL ट्रॉफी जीतने वाली टीम का लगेगा जैकपॉट

IPL 2026 के फाइनल के बाद इनामों की बारिश होगी. चैम्पियन टीम को चमचमाती ट्रॉफी के अलावा 20 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिलेगी. फाइनल में हारने वाली टीम को 13 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिलेगी. क्वालीफायर-2 में हारने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) को 7 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि एलिमिनेटर में हारने वाली टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6.5 करोड़ रुपये मिलेंगे.

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IPL 2026 में किस टीम को मिलेंगे कितने रुपये?

IPL 2026 विनर टीम - 20 करोड़ रुपये

IPL 2026 रनर्स-अप टीम - 13 करोड़ रुपये

क्वालीफायर-2 में हारने वाली टीम (RR) - 7 करोड़ रुपये

एलिमिनेटर में हारने वाली टीम (SRH) - 6.5 करोड़ रुपये

कौन कितनी बार बना IPL चैंपियन?

1. मुंबई इंडियंस - 5 बार (2013, 2015, 2017, 2019 और 2020) कप्तान रोहित शर्मा

2. चेन्नई सुपर किंग्स - 5 बार (2010, 2011, 2018, 2021 और 2023) कप्तान महेंद्र सिंह धोनी

3. कोलकाता नाइट राइडर्स - 3 बार (2012, 2014 और 2024) कप्तान गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर

4. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 1 बार (2025) कप्तान रजत पाटीदार

5. सनराइजर्स हैदराबाद - 1 बार (2016) कप्तान डेविड वॉर्नर

6. डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद - 1 बार (2009) कप्तान एडम गिलक्रिस्ट

7. राजस्थान रॉयल्स - 1 बार (2008) कप्तान शेन वॉर्न

8. गुजरात टाइटंस - 1 बार (2022) कप्तान हार्दिक पांड्या

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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