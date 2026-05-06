ये प्लेऑफ नहीं आसान... टॉप-2 में पंजाब किंग्स और RCB, फिर भी मंडराया बाहर होने का खतरा, समझें पूरा समीकरण

IPL 2026 Playoff Qualification Scenario: आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल पर भले ही अभी तक Punjab Kings और Royal Challengers Bengaluru का दबदबा रहा है, लेकिन उनके लिए भी प्लेऑफ अभी दूर है. टॉप-4 में अपनी जगह पक्की करने के लिए दोनों टीमों को जीत की पटरी पर सवार होने की दरकार है. बता दें कि पिछले दोनों मैचों में पंजाब किंग्स को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि RCB को भी पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने बुरी तरह रौंदा था.
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IPL 2026 Playoff Qualification Scenario: आईपीएल 2026 अब उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से हर मुकाबला प्लेऑफ के लिहाज से खास मायने रखता है. ये टूर्नामेंट का वो वक्त है, जहां पर 1-2 मुकाबले हारते ही प्लेऑफ का समीकरण पूरी तरह से बदल जाता है. पॉइंट्स टेबल पर भले ही अभी तक पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का दबदबा रहा है, लेकिन उनके लिए भी प्लेऑफ अभी दूर है. टॉप-4 में अपनी जगह पक्की करने के लिए दोनों टीमों को जीत की पटरी पर सवार होने की दरकार है. बता दें कि पिछले दोनों मैचों में पंजाब किंग्स को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि RCB को भी पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने बुरी तरह रौंदा था. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि टूर्नामेंट के आधे सफर तक पॉइंट्स टेबल पर दबदबा बनाने के बाद इन दोनों टीमों को कहीं झटका तो नहीं लगेगा? ये भी बता दें कि आईपीएल 2026 में अभी तक आरसीबी और पंजाब किंग्स का आमना-सामना नहीं हुआ है. ये दोनों टीमें रविवार, 17 मई को भिड़ेंगी.
श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम ने अभी तक 9 मुकाबले खेले हैं. लगातार 6 मैचों में जीत हासिल करने के बाद पंजाब किंग्स को पिछले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. उनका एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था. पंजाब किंग्स के खाते में फिलहाल 13 अंक है. प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए पंजाब किंग्स को बाकी बचे 5 मैचों में से कम से कम 2 में जीत हासिल करनी होगी. समीकरण तो बिल्कुल आसान है, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि IPL में जैसे जीत आदत बन जाती है, ठीक उसी तरह 'हार का वायरस' भी तेजी से फैलता है. श्रेयस अय्यर की टीम बैक टू बैक दो मुकाबले हार चुकी है. अगर एक और हार मिली तो पैनिक बटन ऑन हो सकता है.
बुधवार, 6 मई: पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम
सोमवार, 11 मई: पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, धर्मशाला
गुरुवार, 14 मई: पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस, धर्मशाला
रविवार, 17 मई: पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, धर्मशाला
शनिवार, 23 मई: पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, इकाना स्टेडियम
पंजाब किंग्स की तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी आईपीएल 2026 के आधे सफर तक शानदार प्रदर्शन किया है. रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम को बीच-बीच में हार का सामना भी करना पड़ा है. RCB ने अभी तक 9 मुकाबले खेले हैं. 6 में जीत मिली है, जबकि 3 में हार का सामना करना पड़ा है. आरसीबी के खाते में फिलहाल 12 अंक हैं. प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए उन्हें 2 जीत की दरकार है. हालांकि, पिछले मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. अगर अगले मुकाबले में हार मिलती है तो पंजाब की तरह बेंगलुरु का भी पैनिक बटन ऑन हो जाएगा. आरसीबी का अगला मुकाबला गुरुवार, 7 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा.
गुरुवार, 7 मई: आरसीबी बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, इकाना स्टेडियम
रविवार, 10 मई: आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस, रायपुर
बुधवार, 13 मई: आरसीबी बनाम केकेआर, रायपुर
रविवार, 17 मई: आरसीबी बनाम पंजाब किंग्स, धर्मशाला
शुक्रवार, 22 मई: आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम
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