पंजाबी आ गए ओए... छक्कों की बारिश में जीती श्रेयस अय्यर की टीम, शुभमन गिल की गुजरात टाइंटस ने टेके घुटने

Punjab Kings vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 के चौथे मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर धमाल मचा दिया. उसने मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में छक्कों की बारिश कर दी. पिछले सीजन के फाइनल में हारने वाली पंजाब की टीम ने नए सीजन की शुरुआत जीत के साथ की. उसने पहले गुजरात को 20 ओवरों में मात्र 162/6 के मामूली स्कोर पर रोक दिया. इसके बाद 19.1 ओवर में 7 विकेट पर 165 रन बनाकर मैच को जीत लिया. पहले विजयकुमार वैशाख और युजवेंद्र चहल ने गेंदबाजी में कमाल दिखाया. इसके बाद बल्लेबाजी में कूपर कोनोली ने अपने पहले आईपीएल मैच में तूफानी पारी खेल दी.

रन चेज में पंजाब के बल्लेबाजों ने छक्कों की बारिश कर दी. श्रेयस अय्यर की टीम 14 छक्के लगाए. पंजाब के बल्लेबाजों ने सिर्फ छह चौके लगाए. पंजाब ने एक समय 12.1 ओवर में 113 रन बना लिए थे. यहां से उसके अचानक 118 रन पर उसके 6 विकेट गिर गए. मैच फंस गया था, लेकिन कूपर कोनोली ने एक छोर संभाले रखा और मैच को समाप्त कर दिया. उन्होंने 44 गेंद पर नाबाद 72 रन बनाए. कोनोली के बल्ले 5 चौके और 5 छक्के निकले. उनका स्ट्राइक रेट 163.64 का रहा.

अय्यर-प्रियांश और शशांक ने किया निराश

पंजाब के लिए कूपर कोनोली के अलावा सिर्फ प्रभसिमरन सिंह ही 20 रन के स्कोर को पार कर पाए. प्रभसिमरन ने 24 गेंद पर 37 रन बनाए. उन्होंने 1 चौका और 4 छक्के लगाए. कप्तान श्रेयस अय्यर 11 गेंद पर 18 रन ही बना पाए. जेवियर बार्टलेट 5 गेंद पर 11 रन बनाकर नाबाद रहे. प्रियांश आर्या 7, नेहल वढेरा 3 और शशांक सिंह 4 रन बनाकर आउट हो गए. मार्कस स्टोइनिस का खाता नहीं खुला और मार्को यानसेन ने 9 रन बनाए. गुजरात के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लेकर मैच में सनसनी मचा दी, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाए.

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ऐसी थी गुजरात की शुरुआत

इससे पहले गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी के दौरान विजयकुमार वैशाख और अनुभवी युजवेंद्र चहल ने अपनी धारदार गेंदबाजी से किसी भी बड़ी साझेदारी को पनपने नहीं दिया. बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पारी की शुरुआत की. गिल ने दूसरे ही ओवर में जेवियर बार्टलेट पर हमला बोलते हुए तीन चौके जड़े. हालांकि, यह 37 रनों की शुरुआती साझेदारी मार्को यानसेन ने तोड़ी, जिन्होंने सुदर्शन (11 गेंद पर 13 रन) को आउट कर पंजाब को पहली सफलता दिलाई. यानसेन ने अपने चार ओवरों के स्पेल में केवल 20 रन देकर एक विकेट लिया और रनों की रफ्तार पर लगाम लगाए रखी.

A debut to remember pic.twitter.com/XBVspxZy8E — Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) March 31, 2026

चहल ने दिखाई स्पिन की चमक

गुजरात के लिए पारी को संभालने का जिम्मा शुभमन गिल और जोस बटलर पर था. गिल ने 27 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 39 रन बनाए, लेकिन एक बार फिर युजवेंद्र चहल उनके लिए 'काल' साबित हुए. चहल ने गिल को डीप मिड-विकेट पर कैच कराकर पवेलियन भेजा. इन दोनों के बीच यह नौवीं भिड़ंत थी और चौथी बार चहल ने गिल को अपना शिकार बनाया. जोस बटलर ने 38 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन वे भी चहल का दूसरा शिकार बने.

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विजयकुमार ने भी बरपाया कहर

इसके बाद असली जादू विजयकुमार वैशाख ने दिखाया. उन्होंने पहले खतरनाक दिख रहे ग्लेन फिलिप्स (25) को आउट किया और फिर वाशिंगटन सुंदर तथा विस्फोटक शाहरुख खान के महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर गुजरात की कमर तोड़ दी. वैशाख ने अपने चार ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट लिए। उनके इस 'मैजिकल' स्पेल की बदौलत गुजरात की टीम 150 के पार मुश्किल से पहुंच सकी. पंजाब की टीम अपना दूसरा मुकाबला 3 अप्रैल को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ खेलेगी. दूसरी ओर, गुजरात का दूसरा मुकाबला 4 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स से होगा. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.