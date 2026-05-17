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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: Punjab Kings पर लगा सबसे बड़ा कलंक...इस बदनाम लिस्ट में बनी नंबर 1...पाकिस्तानी टीम भी पीछे छूटी

IPL 2026: Punjab Kings पर लगा सबसे बड़ा 'कलंक'...इस बदनाम लिस्ट में बनी नंबर 1...पाकिस्तानी टीम भी पीछे छूटी

IPL 2026 Punjab Kings: पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल 2026 हैरान करने वाला रहा है. पहले सात मैचों में अजेय रहने वाली इस टीम ने अपने आखिरी 5 मैच हारे हैं. छठे मैच में भी उसकी हालत खराब दिख रही है. आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. पंजाब ने जैसे ही 200+ रन खर्च किए, उसके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया. आइए जानते हैं क्या है ये रिकॉर्ड...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 17, 2026, 07:48 PM IST
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पंजाब किंग्स पर लगा सबसे बड़ा 'कलंक'
पंजाब किंग्स पर लगा सबसे बड़ा 'कलंक'

Most 200 Plus Totals Conceded in T20: श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स के नाम टी20 क्रिकेट का एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है. यह टीम एक बदनाम लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है. उसने पाकिस्तानी टीम साउदर्न पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है. ये वही रिकॉर्ड है, जिसे कोई भी टीम अपने नाम नहीं करना चाहेगी. टी20 क्रिकेट में इसे बड़े कलंक के तौर पर देखा जा रहा है.

आईपीएल 2026 के 61वें मुकाबले में पंजाब ने आरसीबी के खिलाफ 20 ओवरों में 222 रन खर्च किए. इसके साथ ही वह टी20 क्रिकेट के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बार 200+ रन लुटाने वाली टीम बन गई. पंजाब ने आईपीएल 2026 में अब तक 9 बार 200 से ज्यादा रन खर्च किए हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है.

इस सीजन पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के खिलाफ विरोधी बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे हैं. पंजाब की टीम अब तक 9 बार 200 या उससे ज्यादा का स्कोर दे चुकी है. दुनिया के किसी भी टी20 टूर्नामेंट (चाहे आईपीएल हो, पीएसएल हो या इंटरनेशनल क्रिकेट) के एक ही सीजन में किसी भी टीम द्वारा इतनी बार 200+ रन देने का यह पहला मामला है.

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इससे पहले यह बेहद खराब रिकॉर्ड पाकिस्तान के घरेलू टी20 टूर्नामेंट (National T20 Cup) में साउदर्न पंजाब (Southern Punjab) की टीम के नाम था, जिसने 2020/21 सीजन में 8 बार 200+ रन खर्च किए थे. अब श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 में 9वीं बार 200+ का आंकड़ा कंसीड (Concede) किया है.

पुरुषों के T20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 200+ स्कोर देने वाली टीमें

9 बार – पंजाब किंग्स (IPL 2026)

8 बार – साउदर्न पंजाब (नेशनल टी20 कप 2020/21, पाकिस्तान)

7 बार – सनराइजर्स हैदराबाद (IPL 2024)

7 बार – राजस्थान रॉयल्स (IPL 2025)

7 बार – लखनऊ सुपर जायंट्स (IPL 2025)

7 बार – पंजाब किंग्स (IPL 2025)

7 बार – राजस्थान रॉयल्स (IPL 2026)

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में पंजाब किंग्स (PBKS) का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. कोच रिकी पोंटिंग और कप्तान श्रेयस अय्यर की लीडरशिप में फैंस को उम्मीद थी कि इस बार पंजाब की किस्मत बदलेगी, लेकिन किस्मत बदलने के बजाय टीम के नाम सबसे ज्यादा बार 200+ रन लुटाने का कलंक दर्ज हो गया.

पंजाब किंग्स का खेल खत्म!

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब की टीम ने सीजन की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी. पहले 7 मैचों में टीम अजेय रही, लेकिन जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे दिग्गजों से सजी गेंदबाजी यूनिट ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. सपाट पिचें और दिशाहीन गेंदबाजी इस कलंक की सबसे बड़ी वजह बनीं.

टीम अपने आखिरी 5 मैच हार चुकी है और छठे मैच में भी आरसीबी के खिलाफ उसकी हालत खराब दिख रही है. 223 रनों का पीछा कर रही पंजाब ने 9 ओवर में 80 रन पर 4 विकेट गंवा दिए हैं. उसकी हार लगभग तय नजर आ रही है. अगर पंजाब यह मैच हार जाती है, तो वह प्लेऑफ की रेस से भी बाहर हो जाएगी.

ये भी पढ़ें: IPL में इन 4 टीमों की भयंकर कुटाई करते हैं विराट कोहली, लिस्ट देखकर कांप जाएंगे विरोधी!

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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