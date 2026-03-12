PBKS के पास है IPL इतिहास का सबसे बड़ा 'शिकारी', पलक झपकते ही बिखेर देता है गिल्लियां, चटका चुका है 221 विकेट

Yuzvendra Chahal IPL Wickets Record: अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीएल का सबसे सफल बॉलर कौन है? तो शायद आप एक बार सोचेंगे जरूर, क्योंकि इस लीग में 2008 से लेकर अब तक पिछले 19 सालों में कई दिग्गज आए और छाए. सुनील नरेन से लेकर लसिथ मलिंगा, भुवनेश्वर कुमार और आर अश्विन ये वो नाम हैं, जिन्होंने सालों तक इस लीग में अपनी गेंदबाजी से राज किया, लेकिन इनमें से कोई भी इस लीग का सबसे बड़ा और सफल बॉलर नहीं है. जिस गेंदबाज का इस लीग के इतिहास में दबदबा है, वो आईपीएल 2026 में भी तहलका मचाता दिखेगा. ये खिलाड़ी इस बार पंजाब किंग्स के खेमे में है. उसे प्रीति जिंटा की टीम ने पूरे 18 करोड़ देकर अपने साथ जोड़ा था. ये वही खिलाड़ी है, जो पलक झपकते ही बड़े से बड़े बल्लेबाज को चकमा देकर गिल्लियां बिखेर देता है.

ये कोई और नहीं बल्कि दिग्गज लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में ₹18 करोड़ की भारी-भरकम राशि देकर अपने साथ जोड़ा था. ये वही चहल हैं, जिनके नाम न सिर्फ सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है बल्कि वो टी20 फॉर्मेट में अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में यह मैच विनर एक बार फिर बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटता दिखेगा.

आखिर क्या है चहल की खासियत?

युजवेंद्र चहल के बारे में क्रिकेट पंडित कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी गेंदबाजी में छिपा 'दिमाग' है. पूर्व चेस खिलाड़ी रह चुके चहल बल्लेबाज के अगले कदम को पहले ही भांप लेते हैं. वह गेंद की गति और फ्लाइट के साथ जिस तरह से खिलवाड़ करते हैं, उसमें बड़े-बड़े हिटर भी फंस जाते हैं. चहल की जब पिटाई होती है तब वो रनों की परवाह किए बिना गेंद को हवा देने (Flight) से नहीं डरते, यही वजह है कि वो विकेट चटका लेते हैं. चहल के पास अचूक 'गुगली' और लेग-ब्रेक का कॉम्बिनेशन इतना सटीक है कि कई बार तो बल्लेबाजों के पास पैर हिलाने का वक्त भी नहीं होता और वो गिल्लियां बिखेर देते हैं.

174 मैचों में 221 शिकार

आईपीएल 2026 में चहल पंजाब किंग्स के लिए सबसे बड़े मैच विनर हो सकते हैं. उनका एक्सपीरिएंस इस टीम के लिए किसी 'ब्रह्मास्त्र' से कम नहीं होगा. उन्होंने अब तक 174 मैचों में रिकॉर्ड 221 विकेट अपने नाम किए हैं. उन्होंने यह विकेट 7.96 की इकॉनमी और 22.76 की औसत से निकाले हैं. खास बात ये है कि आईपीएल इतिहास के टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में वह सबसे ऊपर (नंबर 1) विराजमान हैं. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार (198 विकेट) और सुनील नरेन (192 विकेट) जैसे दिग्गजों को काफी पीछे छोड़ दिया है.

आईपीएल इतिहास के टॉप 5 सफल बॉलर्स की लिस्ट (List of top 5 successful bowlers in IPL history)

युजवेंद्र चहल- 174 मैचों में 221 विकेट

भुवनेश्वर कुमार- 190 मैचों में 198 विकेट

सुनील नरेन- 189 मैचों में 192 विकेट

पीयूष चावला- 192 मैचों में 192 विकेट

रविचंद्रन अश्विन- 221 मैचों में 187 विकेट

कैसा है युजवेंद्र चहल का क्रिकेट करियर?

युजवेंद्र चहल हरियाणा के जींद से आते हैं. उनका जन्म 23 जुलाई, 1990 को हुआ था. घरेलू क्रिकेट हरियाणा के लिए ही खेलते हैं. चहल को पंजाब किंग्स ने आईपीएल ऑक्शन 2025 में 18 करोड़ में खरीदा था. यह तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जो 2027 तक चलेगा. यही वजह है कि चहल इस बार भी पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे.

वो भारत के लिए 72 वनडे मैचों में 121 शिकार कर चुके हैं. 80 टी20 इंटरनेशनल में 96 शिकार किए हैं. फर्स्ट क्लास के 44 मैचों में 127 जबकि लिस्ट ए के 144 मैचों में 225 विकेट निकाले हैं. ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 329 मैच खेलकर 384 शिकार किए हैं.

आईपीएल 2026 के लिए पंजाब किंग्स की पूरी टीम (PBKS Full Squad)

श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, अर्शदीप सिंह, नेहाल वढेरा, मुशीर खान, हरनूर सिंह, विष्णु विनोद, शशांक सिंह, पायला अविनाश, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, अजमतुल्लाह ओमरजाई, सूर्यांश शेडगे, मिचेल ओवन, विजयकुमार वैशाक, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्युसन, युजवेंद्र चहल, कूपर कॉनोली, बेन ड्वारशुइस, विशाल निषाद, प्रवीण दुबे और हरप्रीत बराड़.

