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Hindi Newsक्रिकेटKKR पर संकट के बादल, क्या आज भी बारिश बिगाड़ेगी खेल? मुकाबले से पहले जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

KKR पर संकट के बादल, क्या आज भी बारिश बिगाड़ेगी खेल? मुकाबले से पहले जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमीयर लीग का 11वां मुकाबला आज केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच है. दोनों ही टीमों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है. आज के मैच में बारिश की आशंका जताई जा रही है. बहरहाल, आज हम जानेंगे दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड आंकड़ा कैसा रहा है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 06, 2026, 05:07 PM IST
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Image credit- IPL
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इंडियन प्रीमीयर लीग में आज एक और जबरदस्त मुकाबला खेला जाना है. ये भिड़ंत केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाना है. मुकाबला शाम 7.30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा.  दोनों ही टीमों की शुरुआत काफी अलग रही है, जहां केकेआर को अपने शुरुआती दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, पंजाब किंग्स ने अभी तक दो मैच खेले हैं और उन्हें दोनों ही मैचों में जीत मिली है. ऐसे में पंजाब किंग्स का हौसला काफी बुलंद है. केकेआर के लिए आज के मुकाबले में करो या मरो की स्थिति होने वाली है. वहीं, पंजाब अपने जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी और एक और जीत के साथ खिताबी अभियान को जारी रखना चाहेगी. पर क्या आप जानते हैं दोनों ही टीमों के बीच किसका पलड़ा भारी रहा है. बहरहाल , आपको बता दें कि आज के मैच में बारिश होने की भी आशंका जताई जा रही है और अगर बारिश होगी तो केकेआर को भारी नुकसान हो सकता है. 

ग्रीन ने बढ़ाई KKR की टेंशन

इस बार केकेआर की स्थिति थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है. टीम चोटों से जूझ रही है और सही प्लेइंग इलेवन संयोजन बनाने में भी परेशानी हो रही है. कैमरून ग्रीन का गेंदबाजी नहीं कर पाना टीम के संतुलन को बिगाड़ रहा है, जिससे विकल्प सीमित हो गए हैं. ऊपर से मौसम भी टीम के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. कोलकाता में बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे मैच प्रभावित हो सकता है. पिछले साल भी इन दोनों टीमों के बीच यहां हुआ मुकाबला बारिश के कारण प्रभावित हुआ था.

पंजाब आत्मविश्वास से भरपूर

वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स ने इस सीजन की शुरुआत शानदार अंदाज में की है. टीम अपने दोनों मैच जीत चुकी है और अब लगातार तीसरी जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. इसके अलावा, श्रेयस अय्यर को केकेआर की अच्छी समझ है, जो पंजाब के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. पंजाब किंग्स की टीम आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है.

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दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े

केकेआर और पंजाब के बीच अभी तक जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है. आईपीएल में अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 35 मैच खेले जा चुके हैं. इनमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 21 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि पंजाब किंग्स 13 मैच जीतने में सफल रही है. इसके अलावा एक मैच बिना नतीजे के समाप्त हुआ था. इन आंकड़ों के आधार पर केकेआर का रिकॉर्ड बेहतर नजर आता है, लेकिन हाल के प्रदर्शन पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी अलग है. पिछले दो सीजन में दोनों टीमों के बीच तीन मुकाबले खेले गए, जिनमें से दो में पंजाब किंग्स ने जीत दर्ज की, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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