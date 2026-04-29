IPL 2026: पंजाब किंग्स पर लगा सबसे बड़ा दाग, IPL में दर्ज किया ये शर्मनाक रिकॉर्ड, कोई भी टीम इस 'कलंक' से चाहेगी बचना

पंजाब किंग्स (PBKS) को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी. इस सीजन की पहली हार के साथ ही पंजाब किंग्स (PBKS) के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है. पंजाब किंग्स (PBKS) IPL इतिहास में 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का 8वीं बार बचाव करने में नाकाम रही है. पंजाब किंग्स (PBKS) IPL में सबसे ज्यादा बार 200 से अधिक रन स्कोरबोर्ड पर लगाने के बावजूद मैच गंवाने वाली टीम बन गई है.
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IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम पर सबसे बड़ा दाग लग गया है. IPL इतिहास में पंजाब किंग्स (PBKS) ने बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है. कोई भी टीम इस 'कलंक' से बचना चाहेगी. बता दें कि राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मंगलवार को खेले गए हाई-स्कोरिंग IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) को 4 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स (RR) को जीत के लिए 223 रन का टारगेट दिया. जवाब में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 19.2 ओवर में 4 विकेट पर 228 रन बनाते हुए 4 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली.
पंजाब किंग्स (PBKS) को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी. इस सीजन की पहली हार के साथ ही पंजाब किंग्स (PBKS) के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है. पंजाब किंग्स (PBKS) IPL इतिहास में 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का 8वीं बार बचाव करने में नाकाम रही है. पंजाब किंग्स (PBKS) IPL में सबसे ज्यादा बार 200 से अधिक रन स्कोरबोर्ड पर लगाने के बावजूद मैच गंवाने वाली टीम बन गई है. पंजाब किंग्स (PBKS) ने इस अनचाहे रिकॉर्ड के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को पीछे छोड़ दिया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 7 बार IPL में 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का बचाव करने में विफल रही है. वहीं, इस लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स तीसरे (6) और कोलकाता नाइट राइडर्स (5) चौथे नंबर पर मौजूद है.
1. पंजाब किंग्स (PBKS) - 8 बार
2. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) - 7 बार
3. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) - 6 बार
4. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) - 5 बार
पंजाब किंग्स (PBKS) के गेंदबाजों का प्रदर्शन इस मुकाबले में निराशाजनक रहा. अर्शदीप सिंह ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ एक विकेट चटकाया और 68 रन खर्च किए. वहीं, इस सीजन में अपना पहला मैच खेलने वाले लॉकी फर्ग्यूसन भी लय से भटके नजर आए और उन्होंने 4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 57 रन दिए. मार्को जानसेन ने 3.2 ओवर में 41 रन दिए. पंजाब किंग्स (PBKS) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 222 रन बनाए. टीम की तरफ से प्रभसिमरन सिंह ने 44 गेंदों में 59 रन बनाए.
वहीं, मार्कस स्टोइनिस ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 62 रनों की आतिशी पारी खेली. मार्कस स्टोइनिस ने 281 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए अपनी इस पारी में 4 चौके और 6 छक्के लगाए. हालांकि, राजस्थान रॉयल्स ने 223 रनों के लक्ष्य को 4 गेंद बाकी रहते हुए 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. राजस्थान रॉयल्स (RR) की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 27 गेंदों में 51 रनों की दमदार पारी खेली. वहीं, डोनोवन फरेरा ने 26 गेंदों में 52 रनों की नाबाद पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी ने 16 गेंदों में 43 रन बनाए, तो शुभम दुबे ने 12 गेंदों में नाबाद 31 रन बनाए.