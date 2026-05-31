IPL Purple Cap Winners List: किसने कितनी बार जीती पर्पल कैप? IPL 2026 में 2 के बीच रेस, देखें पूरी लिस्ट

IPL Purple Cap Winners List: आईपीएल 2026 में पर्पल कैप की रेस फाइनल तक आते-आते दिलचस्प हो चुकी है. 2 खिलाड़ियों के बीच रोमांचक रेस है. स्टार भुवनेश्वर कुमार के पास आईपीएल करियर में तीसरी बार पर्पल कैप जीतने का मौका है. आईए हम आपको पूरी लिस्ट बताते हैं.
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IPL Purple Cap Winners List: आईपीएल 2026 में पर्पल कैप की रेस फाइनल तक आते-आते दिलचस्प हो चुकी है. 2 खिलाड़ियों के बीच रोमांचक रेस है. दोनों टॉप-2 में हैं और फाइनल में जिसने ज्यादा विकेट झटके वही जीतेगा. स्टार भुवनेश्वर कुमार के पास आईपीएल करियर में तीसरी बार पर्पल कैप जीतने का मौका है. वहीं, गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा भी पर्पल कैप का टैग लगाने के लिए तैयार हैं. कब, किस खिलाड़ी ने और कितनी बार पर्पल कैप जीती, आईए हम आपको पूरी लिस्ट बताते हैं.
IPL में सबसे ज्यादा बार पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ी
IPL इतिहास में ड्वेन ब्रावो और भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 2-2 बार पर्पल कैप जीती है. हर्षल भी 2 बार यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. अब तक कोई भी गेंदबाज 3 बार पर्पल कैप नहीं जीत सका है. अगर आज भुवनेश्वर कुमार रबाडा के साथ रेस में आगे रहते हैं तो आईपीएल इतिहास में 3 बार ये उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे गेंदबाज बन जाएंगे.
कितने विकेट ले चुके भुवनेश्वर?
IPL 2026 के अंतिम चरण में पर्पल कैप की रेस में भुवनेश्वर और रबाडा ही हैं. रबाडा के नाम 16 मैच में 28 विकेट दर्ज हैं जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 15 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 26 विकेट दर्ज हैं. भुवी को फाइनल मुकाबले में रबाडा को पछाड़ने के लिए भुवी के सामने बड़ा चैलेंज होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन से गेंदबाज के सिर ताज सजता है.
2008 - सोहेल तनवीर - 22 विकेट
2009 - आरपी सिंह - 23 विकेट
2010 - प्रज्ञान ओझा - 21 विकेट
2011 - लसिथ मलिंगा - 28 विकेट
2012 - मोर्ने मोर्केल - 25 विकेट
2013 - ड्वेन ब्रावो - 32 विकेट
2014 - मोहित शर्मा - 23 विकेट
2015 - ड्वेन ब्रावो - 26 विकेट
2016 - भुवनेश्वर कुमार - 23 विकेट
2017 - भुवनेश्वर कुमार - 26 विकेट
2018 - एंड्रयू टाई - 24 विकेट
2019 - इमरान ताहिर - 26 विकेट
2020 - कगिसो रबाडा - 30 विकेट
2021 - हर्षल पटेल - 32 विकेट
2022 - युजवेंद्र चहल - 27 विकेट
2023 - मोहम्मद शमी - 28 विकेट
2024 - हर्षल पटेल - 24 विकेट
2025 - प्रसिद्ध कृष्णा - 25 विकेट.
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