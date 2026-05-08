10 मैचों में 17 विकेट...पुराने 'शेर' के सामने दिग्गज ढेर, बल्लेबाजों को नतमस्तक कर रहा भारत का खूंखार बॉलर

IPL 2026 Purple Cap: आईपीएल के हर सीजन में जो भी बॉलर सबसे ज्यादा विकेट लेता है, उसे पर्पल कैप का अवॉर्ड मिलता है. इस सीजन 5 तूफानी बॉलर्स के बीच इस खिताब पर कब्जा करने की रेस चल रही है. नंबर 1 पर वो खूंखार बॉलर है, जो आईपीएल के इतिहास में 2 बार इसे जीत चुका है और अब तीसरी बार भी इसे अपने नाम कर सकता है.
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IPL 2026 Purple Cap: आईपीएल 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. प्लेऑफ की रेस रोमांचक हो गई है. 50 मैचों के बाद भी कोई टीम ना तो बाहर हुई है और ना ही टॉप 4 में एंट्री कर पाई है. इस सीजन 50 मैचों के बाद जिस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है, वो कोई और नहीं बल्कि आईपीएल के इतिहास में 'स्विंग के सुल्तान' कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार हैं, जिनका जलवा 19वें सीजन में सिर चढ़कर बोल रहा है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेल रहे भुवी ने इस सीजन अपनी घातक गेंदबाजी से न केवल युवा बल्लेबाजों को बल्कि बड़े-बड़े दिग्गजों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है. 50 मैच पूरे होने के बाद भुवी शान से पर्पल कैप अपने सिर पर सजाए हुए हैं. उन्होंने इस सीजन शुभमन गिल, जोस बटलर, साहिल पारख, ऋतुराज गायकवाड़, मिचेल मार्श, हेनरिक क्लासेन जैसे धुरंधरों को आउट किया है.
19वें सीजन की शुरुआत में कई आलोचकों ने उनकी उम्र और रफ्तार पर सवाल उठाए थे, लेकिन भुवी ने गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराकर उन सभी का मुंह बंद कर दिया है. बेंगलुरु की टीम के लिए वे इस समय सबसे बड़े 'मैच विनर' बनकर उभरे हैं. अगर भुवी का यह फॉर्म जारी रहा, तो पर्पल कैप के साथ-साथ आरसीबी के लिए खिताबी सूखा खत्म करना भी मुमकिन हो सकता है.
भुवनेश्वर कुमार आईपीएल 2026 के सबसे खतरनाक बॉलर साबित हो रहे हैं. 50 मैचों के बाद वो पर्पल कैप होल्डर हैं. भुवी ने आरसीबी के लिए 10 मैचों में 17.53 की शानदार औसत से कुल 17 शिकार किए हैं. खास बात ये है कि टी20 के इस दौर में जहां रन लुटाना आम है, भुवी ने 7.64 की इकोनॉमी से रन रोककर बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा है.
भुवनेश्वर Kumar आईपीएल इतिहास के एकमात्र तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने लगातार दो साल पर्पल कैप जीती है. 2016 में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 23 विकेट लिए और टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. फिर अगले साल यानी 2017 में फिर से 26 विकेट लेकर इस खिताब पर कब्जा किया था. अब आईपीएल 2026 में भी उनके पास पर्पल कैप जीतने का मौका है. देखना होगा कि वो इस खिताब को तीसरी बार अपने नाम कर पाते हैं या नहीं.
पर्पल कैप की दौड़ अब बेहद रोमांचक हो गई है. भुवी को युवा गेंदबाजों से कड़ी टक्कर मिल रही है, लेकिन फिलहाल वे नंबर-1 की कुर्सी पर काबिज हैं. बेंगलुरु के इस तेज गेंदबाज ने 10 मैचों में 17 विकेट लिए हैं, जबकि अंशुल कंबोज 17 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं. लखनऊ के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव भी शानदार फॉर्म में हैं और 10 मैचों में 16 विकेट लेकर तीसरे नंबर पर आ गए हैं.
आईपीएल 2026 भुवनेश्वर कुमार के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है. उन्होंने इस सीजन में दो ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो किसी भी तेज गेंदबाज के लिए एक सपना होती हैं. लखनऊ के खिलाफ मैदान पर उतरते ही भुवी आईपीएल इतिहास में 200 मैच खेलने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए. वे इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने वाले कुल 12वें खिलाड़ी हैं. खास बात ये है कि इस सीजन भुवी, युजवेंद्र चहल के बाद आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी और पहले तेज गेंदबाज बने थे.
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