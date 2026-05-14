Explained: 13 मैच, 8 टीमें और 4 जगह... प्लेऑफ की भीषण लड़ाई, किसका होगा बेड़ा पार, किसकी होगी विदाई?

IPL Playoffs Chances: आईपीएल 2026 के 57वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी.रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में बुधवार (13 मई) को खेले गए इस मैच में कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192/4 का स्कोर बनाया, जिसे RCB ने 19.1 ओवर में 194/4 रन बनाकर हासिल कर लिया. इस जीत के नायक विराट कोहली रहे. उन्होंने 60 गेंदों में 11 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 105 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली.

इस मैच के बाद भी अभी तक किसी भी टीम ने आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई ('Q') नहीं किया है. मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं. पिछले दो दिनों में गुजरात टाइटंस (GT) और आरसीबी ने नॉकआउट की ओर मजबूत कदम बढ़ाए हैं, वहीं इस हार से कोलकाता की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है.

हम आपको यहां रेस बनी हुईं सभी टीमों के समीकरण बता रहे हैं...

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

रायपुर में लगातार दो जीत के साथ आरसीबी अब अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है. बेंगलुरु के अब 16 अंक हैं और उनके दो मैच (PBKS और SRH के खिलाफ) बाकी हैं. यदि आरसीबी रविवार को पंजाब किंग्स (PBKS) को हरा देती है, तो उनके 18 अंक हो जाएंगे. इससे उसका स्थान प्लेऑफ में पक्का हो जाएगा.

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कोलकाता नाइटराइडर्स

इस हार के साथ कोलकाता की लगातार जीत का सिलसिला थम गया है और अब उनकी किस्मत उनके अपने हाथ में नहीं रही. कोलकाता के पास 11 मैचों में केवल 9 अंक हैं और वह अधिकतम 15 अंकों तक ही पहुंच सकती है. उसे प्लेऑफ की धुंधली उम्मीदें बनाए रखने के लिए अपने अगले तीनों घरेलू मैच (गुजरात, मुंबई और दिल्ली के खिलाफ) जीतने होंगे और साथ ही अन्य टीमों (जैसे पंजाब, सनराइजर्स, चेन्नई और राजस्थान) की हार की दुआ करनी होगी.

गुजरात टाइटंस

गुजरात टाइटंस फिलहाल बेहतरीन फॉर्म में है और लगातार पांच मैच जीत चुकी है. 16 अंकों के साथ वह टॉप-2 में फिनिश करने के प्रबल दावेदार है. यदि टीम अपने शेष दो मैचों (KKR और CSK के खिलाफ) में जीत हासिल करती है, तो उसका टॉप-2 में स्थान पक्का हो जाएगा. दो हार के बावजूद अन्य अनुकूल परिणामों के साथ वह क्वालीफाई कर सकती है.

सनराइजर्स हैदराबाद

अहमदाबाद में मिली हार के बाद सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) तीसरे स्थान पर खिसक गई है. उसके सामने अब दो कठिन चुनौतियां हैं. उसे चेन्नई में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ और अपने घर में आरसीबी के खिलाफ खेलना है. यदि टीम दोनों मैच जीतती है, तो उसका प्लेऑफ और संभवतः टॉप-2 में स्थान पक्का हो जाएगा.

पंजाब किंग्स

सीजन की शानदार शुरुआत के बाद पंजाब किंग्स (PBKS) लगातार चार हार झेलकर चौथे स्थान पर है. उसके अभी 13 अंक हैं और तीन मैच (MI, RCB और LSG के खिलाफ) बाकी हैं. यदि टीम तीनों मैच जीतती है, तो 19 अंकों के साथ वह टॉप-2 में जगह बना सकती है. एक भी हार उसे 18 अंकों की उस कठिन रेस में धकेल देगी जहां पांच टीमें बराबरी पर खत्म कर सकती हैं.

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चेन्नई सुपरकिंग्स

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) फिलहाल 12 अंकों के साथ अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है और टॉप-4 की दहलीज पर खड़ी है. यदि वह अपने अगले मैच में जीत हासिल करती है, तो स सीजन में पहली बार शीर्ष चार में जगह बना सकती है. चेन्नई के पास अभी तीन मैच (LSG, SRH और GT के खिलाफ) बाकी हैं. यदि टीम तीनों मैच जीतते हैं, तो उसके 18 अंक हो जाएंगे. हालांकि यह भी प्लेऑफ की पूरी गारंटी नहीं है क्योंकि चार अन्य टीमें भी इस आंकड़े तक पहुंच सकती हैं. टीम 16 या 14 अंकों के साथ भी क्वालीफाई कर सकती है, लेकिन तब उसे अन्य टीमों के परिणामों पर निर्भर रहना होगा.

राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स (RR) गुजरात टाइटंस से मिली हालिया हार के बाद इस सीजन में पहली बार टॉप-4 से बाहर होकर छठे स्थान पर आ गई है. 2 मई के बाद से उसने केवल एक ही मैच खेला है, जिसके कारण अन्य टीमें उससे आगे निकल गई हैं. राजस्थान के पास अब तीन मैच (DC, LSG और MI के खिलाफ) बचे हैं और ये तीनों ही टीमें अंक तालिका में निचले पायदान पर हैं. यदि राजस्थान अपने तीनों मैच जीतती है, तो उसके पास क्वालीफाई करने का अच्छा मौका होगा.

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दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए अब हर मैच 'करो या मरो' जैसा है. धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली रोमांचक जीत ने उनकी उम्मीदों को जिंदा रखा है. दिल्ली के लिए सबसे अच्छा समीकरण यह है कि वह अपने शेष दोनों मैच (RR और KKR) जीते और 14 अंकों तक पहुचे. उसे यह भी उम्मीद करनी होगी कि टॉप की टीमें (GT, RCB और SRH) लगातार जीतती रहें ताकि अन्य कोई टीम 14 अंकों तक न पहुंच सके. दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसका नेट रनरेट (-0.993) है, जो टूर्नामेंट में सबसे खराब है.