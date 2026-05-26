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Hindi Newsक्रिकेटGT vs RCB: ये टीम बनेगी IPL 2026 की चैंपियन, Qualifier-1 से पहले भारतीय दिग्गज की बड़ी भविष्यवाणी

GT vs RCB: ये टीम बनेगी IPL 2026 की चैंपियन, Qualifier-1 से पहले भारतीय दिग्गज की बड़ी भविष्यवाणी

IPL 2026 Champion Team Prediction: आईपीएल 2026 में आज से प्लेऑफ की जंग का आगाज हो रहा है. आरसीबी, जीटी, आरआर और हैदराबाद ने टॉप-4 में जगह बनाई है. क्वालिफायर-1 से ठीक पहले चैंपियन टीम की भविष्यवाणी हो गई है. यह किसी और ने नहीं, बल्कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दासगुप्ता ने की है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 26, 2026, 02:12 PM IST
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IPL 2026 Champion Team Prediction
IPL 2026 Champion Team Prediction

IPL 2026 Champion Team Prediction: आईपीएल 2026 के नॉकआउट स्टेज का बिगुल बज चुका है. 26 मई यानी आज मंगलवार को धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच क्वालिफायर-1 (Qualifier 1) का महामुकाबला खेला जाना है. इस ब्लॉकबस्टर मैच से ठीक पहले भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर दीप दासगुप्ता ने एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी भविष्यवाणी की है.

दीप दासगुप्ता ने उस टीम को लेकर अपनी राय दी है, जो फाइनल में जगह पक्की करेगी. उनका मानना है कि गुजरात बनाम आरसीबी मैच का नतीजा सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि कौन फाइनल में जाएगा, बल्कि जो भी टीम आज का मैच जीतेगी, वही आईपीएल 2026 की ट्रॉफी भी अपने नाम करेगी.

पहले 6 ओवर तय करेंगे मैच की दिशा और दशा

जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर बातचीत के दौरान दीप दासगुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि धर्मशाला की पिच पर शुरुआती 6 ओवर यानी पावरप्ले दोनों टीमों की किस्मत का फैसला करेगा. दासगुप्ता के अनुसार, सबसे बड़ी टक्कर गुजरात टाइटंस के टॉप-ऑर्डर और आरसीबी के न्यू-बॉल पेसर्स (भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड) के बीच होगी.

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दीप दासगुप्ता ने कहा, 'क्वालिफायर-1 की सबसे बड़ी लड़ाई गुजरात टाइटंस के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों और भुवनेश्वर कुमार व जोश हेजलवुड की नई गेंद की जोड़ी के बीच पावरप्ले का मुकाबला होगी. पिछले मैचों में हमने देखा है कि शुभमन गिल ने हेजलवुड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की थी, जबकि दूसरी छोर से भुवनेश्वर लगातार शुरुआती विकेट चटकाकर दबाव बनाने में कामयाब रहे थे.'

दीप दासगुप्ता ने कहा कि, 'ये शुरुआती छह ओवर मैच की दिशा तय कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें मजबूत शुरुआत पर काफी निर्भर करती हैं. मेरा "गट फीलिंग" (अंतरात्मा) कहती है कि जो भी टीम यह मैच जीतेगी, वही इस बार का टूर्नामेंट (IPL 2026) भी जीतेगी.'

लीग स्टेज में दोनों टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा?

लीग स्टेज की बात करें, तो दोनों ही टीमों का प्रदर्शन लाजवाब रहा है. दोनों टीमों ने अपने 14 मैचों में से 9-9 जीत दर्ज की और 18 अंकों के साथ प्लेऑफ का टिकट कटाया. हालांकि, बेहतर नेट रन रेट (NRR) के आधार पर आरसीबी ने अंक तालिका में पहला स्थान हासिल किया, जबकि गुजरात दूसरे नंबर पर रही.

दोनों टीमों के आखिरी मैचों का लेखा-जोखा

गुजरात टाइटंस (GT) ने अपने आखिरी लीग मैच में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 89 रनों के विशाल अंतर से धूल चटाई थी और अब टीम बुलंद हौसलों के साथ मैदान पर उतरेगी. वहीं डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी को अपने पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के हाथों 55 रनों की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिससे उनके आत्मविश्वास को थोड़ा झटका लगा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गिल का बल्ला हेजलवुड पर भारी पड़ेगा या भुवी की स्विंग गुजरात के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर देगी?

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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