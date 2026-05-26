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Hindi Newsक्रिकेटRCB vs GT Weather: 80% बारिश और 100% टेंशन! धर्मशाला के मौसम ने बढ़ाईं फैंस की धड़कनें, मैच में बरसेंगे बादल?

RCB vs GT Weather: 80% बारिश और 100% टेंशन! धर्मशाला के मौसम ने बढ़ाईं फैंस की धड़कनें, मैच में बरसेंगे बादल?

RCB vs GT Dharamsala Weather Report: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 1 में आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच धर्मशाला में होने वाली भिड़ंत पर बारिश का साया मंडरा रहा है. धर्मशाला के मौसम ने गुजरात टाइटंस की टीम को डरा दिया है. अगर बारिश ने मैच में खलल डाला तो फाइनल में कौन पहुंचेगा?

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 26, 2026, 01:18 PM IST
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आईपीएल 2026 क्वालीफायर-1 वेदर रिपोर्ट
आईपीएल 2026 क्वालीफायर-1 वेदर रिपोर्ट

IPL 2026 Qualifier 1 Dharamsala Weather Report: धर्मशाला के एचपीसीए (HPCA) स्टेडियम में मंगलवार (26 मई) को आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. फाइनल में सीधी जगह बनाने के लिए होने वाला यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है. इस मैच में कई बड़े खिलाड़ियों के बीच होने वाली भिड़ंत ने रोमांच को बढ़ा दिया है. अब देखना है कि कौन सी टीम इस सीजन में सबसे पहले फाइनल में पहुंच पाती है.

इस मैच में विराट कोहली बनाम मोहम्मद सिराज और कागिसो रबाडा के बीच की जंग देखने लायक होगी. वहीं, गुजरात के कप्तान शुभमन गिल का सामना आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार और जोश हेज़लवुड जैसे घातक गेंदबाजों से होगा. गुजरात टाइटंस के मिडिल ऑर्डर को आरसीबी के पावर-पैक मिडिल ऑर्डर का मुकाबला करना होगा. हालांकि मैदान पर होने वाले इन मुकाबलों के अलावा धर्मशाला का मौसम भी खेल बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैच से पहले बारिश की भविष्यवाणी की गई है.

बारिश धो देगी क्वालीफायर 1 का मजा?

एक्यूवेदर (Accuweather) की रिपोर्ट के अनुसार, मैच के दिन यानी 26 मई को बारिश की 80% संभावना जताई गई है, जो प्रशंसकों के लिए चिंता का विषय है. हर घंटे के अपडेट की बात करें तो दिन भर लगभग हर घंटे बारिश की 50% संभावना बनी हुई है. सुबह 11 बजे 55% बारिश का अनुमान है, जो दोपहर 12 बजे थोड़ा कम होकर 53% हो जाएगा और उसके बाद के दो घंटों में 40% और 34% तक रह सकता है.

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क्या मैच के समय थमेगी बारिश?

शाम के समय बारिश की संभावना फिर से बढ़ सकती है, जहां दोपहर 3 बजे 38%, शाम 4 बजे 47%, शाम 5 बजे 48% और शाम 6 बजे 54% बारिश का अनुमान है. हालांकि राहत की बात यह है कि मैच शुरू होने के समय यानी रात 7 बजे और उसके बाद के घंटों में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है. इससे एक पूर्ण मुकाबले की उम्मीद जागती है.

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बारिश हुई तो क्या होगा?

आईपीएल के नियमों के मुताबिक, बारिश के कारण मैच रद्द होगा तो अंक तालिका में आगे रहने वाली टीम आगे बढ़ जाएगी. ऐसे में आरसीबी सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. वह अंक तालिका में पहले स्थान पर थी. दूसरी ओर, गुजरात दूसरे क्वालीफायर में जाएगी. वहां उसका मुकाबला एलिमिनेट मैच के विजेता से होगा. एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स में भिड़ंत होगी. बता दें कि प्लेऑफ राउंड में सिर्फ फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है.

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दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जोश हेजलवुड, रासिख सलाम डार, फिलिप साल्ट, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, जैकब डफी, रिचर्ड ग्लीसन, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, मंगेश यादव, सात्विक देशवाल.

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, आर साई किशोर, शाहरुख खान, इशांत शर्मा, ल्यूक वुड, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइज़न, गुरनूर बराड़, मानव सुथार, जयंत यादव.

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About the Author
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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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