धर्मशाला में आज 'करो या मरो' की जंग... RCB vs GT हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानें प्लेइंग 11 और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IPL 2026 RCB vs GT Qualifier 1: आईपीएल 2026 अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है. मंगलवार (26 मई) को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का सामना गुजरात टाइटंस से क्वालीफायर 1 में होगा. इस हाई-वोल्टेज मैच की तैयारी पूरी है और दोनों टीमें फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए पूरी जान लगा देंगी.

इस क्वालीफायर 1 के विजेता को सीधे फाइनल का टिकट मिलेगा, जो रविवार को अहमदाबाद में खेला जाना है. दूसरी ओर, हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर नहीं होगी, बल्कि उसे शुक्रवार को मुल्लनपुर में होने वाले क्वालीफायर 2 में खेलने का मौका मिलेगा. वहां उसका सामना सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले एलिमिनेटर मैच के विजेता से होगा.

लीग स्टेज में कैसा रहा दोनों टीमों का सफर?

लीग स्टेज के दौरान दोनों ही टीमों का प्रदर्शन लगभग एक जैसा रहा है. आरसीबी और गुजरात दोनों ने ही 14 मैचों में से 9 जीत दर्ज की और 18-18 अंकों के साथ अपना सफर खत्म किया. हालांकि, बेहतर नेट रन रेट की वजह से आरसीबी अंक तालिका में पहले स्थान पर रही, जबकि गुजरात टाइटंस दूसरे स्थान पर रही.

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फिल साल्ट की वापसी से मजबूत होगी RCB?

RCB के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट की संभावित वापसी है, जो उंगली की चोट के कारण लीग स्टेज के बाद के हिस्से में नहीं खेल पाए थे. टीम की बल्लेबाजी काफी मजबूत दिख रही है क्योंकि विराट कोहली (ऑरेंज कैप होल्डर), वेंकटेश अय्यर, कप्तान रजत पाटीदार और टिम डेविड सभी शानदार फॉर्म में हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार (पर्पल कैप) और जोश हेजलवुड लगातार विकेट ले रहे हैं, लेकिन स्पिनरों की निरंतरता की कमी टीम के लिए थोड़ी चिंता का विषय हो सकती है.

गुजरात का मिडिल ऑर्डर संकट दूर होगा?

गुजरात टाइटंस का शीर्ष क्रम इस समय विध्वंसक फॉर्म में है. साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर ने टीम को कई शानदार शुरुआत दी हैं. अब वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी में सुधार ने टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया है. हालांकि, टीम का मिडिल ऑर्डर अभी भी संघर्ष कर रहा है, क्योंकि टॉप 4 को छोड़कर किसी भी अन्य बल्लेबाज ने इस सीजन में 100 रन का आंकड़ा भी पार नहीं किया है. गेंदबाजी में गुजरात काफी मजबूत है, जहां सिराज और रबाडा की जोड़ी पावरप्ले में कहर बरपा रही है.

RCB vs GT संभावित प्लेइंग 11

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर/फिल साल्ट, रजत पाटीदार (कप्तान), क्रुणाल पांड्या, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिक सलाम.

इम्पैक्ट प्लेयर: टिम डेविड, कनिष्क चौहान, स्वप्निल सिंह, अभिनंदन सिंह, जॉर्डन कॉक्स.

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेसन होल्डर, वॉशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, राशिद खान, अरशद खान, कागिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज.

इम्पैक्ट प्लेयर: राहुल तेवतिया.

RCB vs GT: हेड टू हेड रिकॉर्ड

कुल मैच: 8

आरसीबी जीता: 4

गुजरात जीता: 4

कोई परिणाम नहीं: 0

टॉस और मैच का समय क्या है?

आरसीबी और गुजरात के बीच क्वालीफायर 1 मैच के लिए लाइव टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे होगा. टॉस के ठीक आधे घंटे बाद यानी शाम 7:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस मैदान पर टॉस की भूमिका अहम होगी क्योंकि यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का रिकॉर्ड बेहतर रहा है.

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टीवी पर लाइव मैच कहां देख सकते हैं?

भारत में इस महामुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी स्टार स्पोर्ट्स 2 HD/SD चैनलों पर अंग्रेजी कमेंट्री के साथ मैच का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण उपलब्ध होने की संभावना है.

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

यदि आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. डिजिटल दर्शकों के लिए यह मैच का लुत्फ उठाने का प्रमुख प्लेटफॉर्म होगा.

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दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रासिख सलाम डार, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्तवाल, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, फिल साल्ट, नुवान तुषारा, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देशवाल.

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, साई सुदर्शन, राशिद खान, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, मानव सुथार, अरशद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कागिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, ल्यूक वुड, कुलवंत खेजरोलिया, कॉनर एस्टरहुइजन.