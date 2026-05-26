IPL 2026 Qualifier-1: धर्मशाला में इन 6 खिलाड़ियों की जंग तय करेगी फाइनल का टिकट! कौन किस पर पड़ेगा भारी?

IPL 2026 RCB vs GT Qualifier 1 Player Battle: आईपीएल 2026 आखिरी पड़ाव पर है. 26 मई यानी आज क्वालिफायर-1 होना है. इस मुकाबले में जो भी टीम बाजी मारेगी, वो फाइनल में एंट्री कर लेगी.
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IPL 2026 RCB vs GT Qualifier 1 Player Battle: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का कारवां अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम में क्वालिफायर-1 का महामुकाबला होने जा रहा है. पॉइंट्स टेबल की टॉप-2 टीमों की इस जंग में जो भी जीतेगा, उसे सीधे फाइनल का टिकट मिलेगा.
इस बड़े मैच के भीतर 6 खिलाड़ियों के बीच होने वाली जंग पूरे मुकाबले का रुख तय करेगी. क्रिकेट पंडितों की मानें तो यही टक्कर तय करेगी कि कौन सी टीम सीधे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल में कदम रखेगी.
मैच की सबसे पहली और सबसे घातक टक्कर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और RCB के अनुभवी स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार के बीच होगी. भुवी इस सीजन में कमाल की लय में हैं और वह 14 मैचों में 24 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. धर्मशाला की ठंडी हवाओं और पिच पर मिलने वाली शुरुआती मूवमेंट का फायदा उठाने में भुवी से बेहतर शायद ही कोई हो.
वहीं, पहले 6 ओवरों में गुजरात के कप्तान गिल ने इस सीजन गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई है. भुवी की अंदर आती इन-स्विंग गेंदों को रोकना और पावरप्ले में टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना गिल के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी. अगर भुवी ने गिल को जल्दी निपटा दिया, तो गुजरात का मिडिल ऑर्डर दबाव में आ जाएगा. वहीं गिल, आरसीबी के तेज गेंदबाजों की लाइन-लेंथ बिगाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे. गिल ने इस सीजन अब तक 13 मैचों में 616 रन बनाए हैं.
जब ये दोनों आमने-सामने होते हैं, तो रोमांच दोगुना हो जाता है. विराट इस सीजन में RCB के बल्लेबाजी स्तंभ रहे हैं, जिन्होंने 14 मैचों में 557 रन बनाए हैं. प्लेऑफ जैसे दबाव वाले मुकाबलों में कोहली का गियर पूरी तरह बदल जाता है. वो सेट होकर लंबी पारी खेलना चाहेंगे.
वहीं दाएं हाथ के पेसर रबाडा के पास वह अतिरिक्त गति और बाउंस है, जो धर्मशाला की पिच पर किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती है. रबाडा का मुख्य काम विराट को क्रीज पर सेट होने से पहले आउट करना होगा. कोहली के खिलाफ रबाडा की शॉर्ट-पिच और लेंथ गेंदों की रणनीति इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है. रबाडा ने इस सीजन अब तक 14 मैचों में 24 शिकार किए हैं. वह इस सीजन भुवी के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.
तीसरी महामुकाबले वाली टक्कर दो विदेशी दिग्गजों के बीच पावरप्ले और मिडिल ओवर्स में देखने को मिलेगी. एक तरफ जोश हेजलवुड होंगे, जो अपनी कसी हुई गेंदबाजी और लगातार एक ही टप्पे पर गेंद फेंकने की कला के लिए जाने जाते हैं. इस सीजन वह 11 मैचों में 9.61 की इकोनॉमी से 12 विकेट ले चुके हैं.
वहीं गुजरात टाइटंस के लिए नंबर-3 पर आने वाले जोस बटलर क्रीज पर आते ही तेजी से रन बनाते हैं. इस सीजन बटलर ने 14 मैचों में 4 अर्धशतकों के दम पर कुल 469 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 155.30 रहा है. हालांकि, हेजलवुड की ऑफ-स्टंप के ठीक बाहर गिरती गेंदों को बाउंड्री पार भेजना बटलर के लिए आसान नहीं होगा. यह मुकाबला पूरी तरह से 'माइंड गेम' साबित हो सकता है.
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