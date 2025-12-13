Advertisement
trendingNow13039207
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: पृथ्वी शॉ की लगी लॉटरी...इस टीम ने 5.25 करोड़ रुपये में खरीदा, Mock auction में दिखा जलवा

IPL 2026: पृथ्वी शॉ की लगी लॉटरी...इस टीम ने 5.25 करोड़ रुपये में खरीदा, Mock auction में दिखा जलवा

IPL 2026 Mock auction Prithvi Shaw: आईपीएल 2026 में पृथ्वी शॉ का कमबैक होगा या नहीं? ये बड़ा सवाल बना हुआ है. ये सवाल इसलिए आया है, क्योंकि 16 दिसंबर को होने वाली नीमाली से पहले इस खिलाड़ी का मॉक ऑक्शन में जलवा दिखा है...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Prithvi Shaw
Prithvi Shaw

IPL 2026 Mock auction Prithvi Shaw: पृथ्वी शॉ वो खिलाड़ी हैं, जिन्हें कभी भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर सुपरस्टार कहा गया. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने 18 साल की उम्र में अपने टेस्ट डेब्यू पर वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाकर सबका दिल जीता था. सिर्फ 99 बॉल पर वो सेंचुरी आई थी, जिसे देखकर क्रिकेट के कई दिग्गजों ने पृथ्वी को लेकर कहा था कि ये लड़का बड़ा खिलाड़ी बनेगा, लेकिन पृथ्वी ने जिस अंदाज में करियर का आगाज किया था वो उसे आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन खराब संगत, गलत फैसलों और क्रिकेट पर कम ध्यान देने के चलते उनका करियर बेपटरी हो गया. लिहाजा वो टीम इंडिया से बाहर हुए. फिर आईपीएल 2025 में भी अनसोल्ड रह गए, लेकिन अब ये खिलाड़ी 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 में धमाल मचाने की पूरी तैयारी में हैं.

16 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन में उनका नाम है और चर्चा तेज है कि शॉ के पीछे कई टीमें भागेंगी. इस बात में इसलिए भी दम नजर आया, क्योंकि नीलामी से ठीक पहले आईपीएल 2026 को लेकर रविचंद्रन अश्विन ने मॉक ऑक्शन कराया, जिसमें पृथ्वी शॉ के नाम की धूम रही. इस मॉक ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने शॉ को 5.25 करोड़ में अपने साथ जोड़ा. मॉक ऑक्शन में तो शॉ बिक गए और 5.25 करोड़ भी मिल गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या नीलामी में उन पर सच में इतनी बड़ी बोली लगेगी? ये देखना दिलचस्प रहने वाला है.

इन टीमों ने दिखाई शॉ में दिलचस्पी

आर अश्विन के मॉक ऑक्शन में जैसे ही पृथ्वी शॉ का नाम आया तो 4 टीमों ने उनमें दिलचस्पी दिखाई. शॉ ने अपना बेस प्राइस 75 लाख रुपये रखा था.सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन पर बोली लगाई. फिर उनकी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स ने बोली लगाई. करोड़ तक बोली पहुंचने के बाद आरसीबी पीछे हट गई, लेकिन फिर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने एंट्री मारी और बोली को 4 करोड़ तक पहुंचा दिया. यहां से दिल्ली हट गई और लगा कि शॉ अब एलएसजी के होंगे, लेकिन 5 करोड़ की बोली के बाद वो भी पीछे हट गई. जब बाकी टीमें पीछे हट गईं, तब कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5.25 करोड़ रुपये की निर्णायक बोली लगाकर पृथ्वी शॉ को अपने नाम कर लिया. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि असली नीलामी में भी शॉ पर बड़ी बोली लगेगी. पिछले सीजन क्यों नहीं खेले थे पृथ्वी शॉ?

Add Zee News as a Preferred Source

ये वही पृथ्वी शॉ हैं, जो पिछले साल यानी IPL 2025 के लिए हुए मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रह गए थे. उनक पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई थी. शॉ को उस सीजन दिल्ली ने रिलीज किया था. वो दिल्ली के लिए 2018 से लेकर 2024 तक खएले थए. उन्हें डीसी की तरफ से हर जीन 7.50 करोड़ रुपये की सैलरी मिली थी. आईपीएल करियर में 79 मैच खेल चुके शॉ ने 1892 रन बनाए हैं, जिसमें 14 फिफ्टी भी शामिल हैं.

बढ़िया फॉर्म में हैं पृथ्वी शॉ

पृथ्वी शॉ पर असली नीलामी में इसलिए भी बड़ी बोली लग सकती है, क्योंकि उनके पास ना सिर्फ अनुभव है बल्कि हाल के दिनों में घरेलू क्रिकेट में उनका बल्ला भी जमकर बोला है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में वो महाराष्ट्र टीम के कप्ता हैं और 6 मैचों में वो 164.22 के स्ट्राइक रेट से 179 रन बना चुके हैं. रणजी ट्रॉफी 2025-26 के 5 मैचों की 7 पारियों में उन्होंने 67.14 की औसत से 470 रन बनाए थे. उनके बल्ले से 1 शतक और 2 निकली थीं. हाई स्कोर 222 रन था. ये आंकड़े बता रहे हैं कि वो कितने बढ़िया फॉर्म हैं.

आर अश्विन के मॉक ऑक्शन में केकेआर द्वारा खरीदे गए 5 खिलाड़ी

  1. लियाम लिविंगस्टोन-18.5 करोड़ रुपये
  2. वेंकटेश अय्यर- 17.5 करोड़ रुपये
  3. पृथ्वी शॉ- 5.25 करोड़ रुपये
  4. जॉनी बेयरस्टो- 3.75 करोड़
  5. रुपये बेन डकेट- 4 करोड़ रुपये

ये भी पढ़ें: IPL 2026 Auction: कैमरून ग्रीन को 18.4 करोड़, अय्यर-लिविंगस्टोन पर भी लगी बड़ी बोली...कई दिग्गज अनसोल्ड, देखिए पूरी लिस्ट

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Prithvi Shaw

Trending news

83% मुस्लिम आबादी, ISIS कनेक्शन...अपने देश के लिए कैसे खतरा बन गया था भारत का गांव
intelligence agency
83% मुस्लिम आबादी, ISIS कनेक्शन...अपने देश के लिए कैसे खतरा बन गया था भारत का गांव
नाम बदला, नियम बदले, दिन बढ़े; में क्या-क्या सुधार किए गए और गांवों को क्या मिलेगा?
MGNREGA
नाम बदला, नियम बदले, दिन बढ़े; में क्या-क्या सुधार किए गए और गांवों को क्या मिलेगा?
जिसने रेल की पटरी हटाई, 148 मौतें...जमानत मांगने पर बोला SC, इसमें तो मौत की सजा है
Supreme Court News
जिसने रेल की पटरी हटाई, 148 मौतें...जमानत मांगने पर बोला SC, इसमें तो मौत की सजा है
Monsson Alert: पहाड़ों से मैदानों तक और मौसम खराब होगा; यहां हो सकती है जमकर बारिश
imd india weather update heavy fog cold wave delhi kashmir himachal pradesh snowfall
Monsson Alert: पहाड़ों से मैदानों तक और मौसम खराब होगा; यहां हो सकती है जमकर बारिश
Ahmedabad plane crash: गुजरात प्लेन हादसे को हुए 6 महीने, वकील ने किया बड़ा खुलासा
ahmedabad plane crash
Ahmedabad plane crash: गुजरात प्लेन हादसे को हुए 6 महीने, वकील ने किया बड़ा खुलासा
भारत-चीन के बीच नए सिरे से चर्चा, वैश्विक चुनौतियों के साथ कारोबारी मुद्दों पर मंथन
india china talks
भारत-चीन के बीच नए सिरे से चर्चा, वैश्विक चुनौतियों के साथ कारोबारी मुद्दों पर मंथन
देश कभी नहीं भूलेगा वो दिन, जब लोकतंत्र के मंदिर को हुई थी दहलाने की कोशिश
parliament attack news
देश कभी नहीं भूलेगा वो दिन, जब लोकतंत्र के मंदिर को हुई थी दहलाने की कोशिश
वीर सावरकर ने रखी थी 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की नींव, प्रतिमा के अनावरण पर बोले शाह
amit shah
वीर सावरकर ने रखी थी 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की नींव, प्रतिमा के अनावरण पर बोले शाह
संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा देश
13 December
संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा देश
DNA: 'जब तक मस्जिद नहीं बन जाती, हर जुमे...', सस्पेंड TMC MLA हुमायूं कबीर का दावा
tmc mla humayun kabir
DNA: 'जब तक मस्जिद नहीं बन जाती, हर जुमे...', सस्पेंड TMC MLA हुमायूं कबीर का दावा