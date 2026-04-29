IPL 2026: लाइव मैच में ई-सिगरेट पीते पकड़े गए रियान पराग, कैमरे में कैद हुआ सीन, आग की तरह फैला VIDEO

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मंगलवार को खेले गए हाई-स्कोरिंग IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) को 4 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया. इस लाइव मैच के दौरान राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान रियान पराग ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट पीते पकड़े गए, जिसका VIDEO आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स (RR) को जीत के लिए 223 रन का टारगेट दिया. जवाब में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 19.2 ओवर में 4 विकेट पर 228 रन बनाते हुए 4 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली.

लाइव मैच में ई-सिगरेट पीते पकड़े गए रियान पराग

राजस्थान रॉयल्स (RR) के 24 वर्षीय कप्तान रियान पराग न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैच के दौरान सुर्खियों में आ गए. रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स (RR) के ड्रेसिंग रूम में वेप (ई-सिगरेट) का इस्तेमाल करते हुए देखा गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया. यह घटना राजस्थान रॉयल्स (RR)की पारी के 16वें ओवर की है, जब एक ब्रॉडकास्ट कैमरे ने कुछ पलों के लिए रियान पराग को ऐसी चीज के साथ कैद किया, जो वेप जैसी नजर आ रही थी. यह फुटेज तेजी से वायरल हो गई, जिससे कई फैंस ने चिंता जताते हुए कार्रवाई की मांग की. इस पल ने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि यह ठीक तब हुआ जब रियान पराग आउट हुए थे, उन्होंने 16 गेंदों में 29 रन बनाए थे.

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Nahh man , Riyan parag captured Vaping on live television In dressing room

He is idolising Dhoni too much pic.twitter.com/4cWZUGH9QY (@McgMadMan) April 28, 2026

Riyan Parag smoking Vape in dressing room . pic.twitter.com/sOZp5MHynE (@I\_am\_Harshit\_17) April 28, 2026

कैमरे में कैद हुआ सीन

रियान पराग लक्ष्य का पीछा करते समय एक महत्वपूर्ण क्षण में अपनी पारी को आगे बढ़ाने में असफल रहे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिससे संभावित अनुशासनात्मक उपायों के बारे में सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, वेप के इस्तेमाल के खिलाफ कोई स्पष्ट सार्वजनिक नियम नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पास स्टेडियमों के भीतर खिलाड़ियों के व्यवहार के लिए सख्त दिशानिर्देश हैं. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ड्रेसिंग रूम या डगआउट में तंबाकू या संबंधित उत्पादों का उपयोग आमतौर पर प्रतिबंधित है, जिससे रियान पराग पर दंड का खतरा मंडरा रहा है. यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब युवा खिलाड़ी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है.

राजस्थान टीम के मैनेजर लगा था 1 लाख रुपए का जुर्माना

संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में चले जाने के बाद, रियान पराग 2026 सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) का नेतृत्व कर रहे हैं. रियान पराग अपनी बल्लेबाजी में निरंतरता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इस मैच से पहले 7 पारियों में उन्होंने केवल 81 रन बनाए थे, जिसकी वजह से उन्हें फैंस और पूर्व खिलाड़ियों की आलोचना का सामना करना पड़ा. मैदान के बाहर की इस उथल-पुथल के बावजूद, राजस्थान रॉयल्स ने सफलतापूर्वक 223 रनों का लक्ष्य छह विकेट शेष रहते हासिल कर लिया, पंजाब किंग्स को हरा दिया और उन्हें इस सीजन की पहली हार का स्वाद चखाया. इससे पहले, राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर रोमी भिंडर पर 10 अप्रैल को गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल 2026 के मुकाबले के दौरान डगआउट के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था और उन्हें एक आधिकारिक चेतावनी भी दी गई थी.