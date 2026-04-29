Advertisement
trendingNow13196881
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: लाइव मैच में ई-सिगरेट पीते पकड़े गए रियान पराग, कैमरे में कैद हुआ सीन, आग की तरह फैला VIDEO

IPL 2026: लाइव मैच में ई-सिगरेट पीते पकड़े गए रियान पराग, कैमरे में कैद हुआ सीन, आग की तरह फैला VIDEO

राजस्थान रॉयल्स (RR) के 24 वर्षीय कप्तान रियान पराग न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैच के दौरान सुर्खियों में आ गए. रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स (RR) के ड्रेसिंग रूम में वेप (ई-सिगरेट) का इस्तेमाल करते हुए देखा गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया. यह घटना राजस्थान रॉयल्स (RR)की पारी के 16वें ओवर की है, जब एक ब्रॉडकास्ट कैमरे ने कुछ पलों के लिए रियान पराग को ऐसी चीज के साथ कैद किया, जो वेप जैसी नजर आ रही थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 29, 2026, 06:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026: लाइव मैच में ई-सिगरेट पीते पकड़े गए रियान पराग, कैमरे में कैद हुआ सीन, आग की तरह फैला VIDEO

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मंगलवार को खेले गए हाई-स्कोरिंग IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) को 4 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया. इस लाइव मैच के दौरान राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान रियान पराग ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट पीते पकड़े गए, जिसका VIDEO आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स (RR) को जीत के लिए 223 रन का टारगेट दिया. जवाब में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 19.2 ओवर में 4 विकेट पर 228 रन बनाते हुए 4 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली.

लाइव मैच में ई-सिगरेट पीते पकड़े गए रियान पराग

राजस्थान रॉयल्स (RR) के 24 वर्षीय कप्तान रियान पराग न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैच के दौरान सुर्खियों में आ गए. रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स (RR) के ड्रेसिंग रूम में वेप (ई-सिगरेट) का इस्तेमाल करते हुए देखा गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया. यह घटना राजस्थान रॉयल्स (RR)की पारी के 16वें ओवर की है, जब एक ब्रॉडकास्ट कैमरे ने कुछ पलों के लिए रियान पराग को ऐसी चीज के साथ कैद किया, जो वेप जैसी नजर आ रही थी. यह फुटेज तेजी से वायरल हो गई, जिससे कई फैंस ने चिंता जताते हुए कार्रवाई की मांग की. इस पल ने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि यह ठीक तब हुआ जब रियान पराग आउट हुए थे, उन्होंने 16 गेंदों में 29 रन बनाए थे.

कैमरे में कैद हुआ सीन

रियान पराग लक्ष्य का पीछा करते समय एक महत्वपूर्ण क्षण में अपनी पारी को आगे बढ़ाने में असफल रहे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिससे संभावित अनुशासनात्मक उपायों के बारे में सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, वेप के इस्तेमाल के खिलाफ कोई स्पष्ट सार्वजनिक नियम नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पास स्टेडियमों के भीतर खिलाड़ियों के व्यवहार के लिए सख्त दिशानिर्देश हैं. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ड्रेसिंग रूम या डगआउट में तंबाकू या संबंधित उत्पादों का उपयोग आमतौर पर प्रतिबंधित है, जिससे रियान पराग पर दंड का खतरा मंडरा रहा है. यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब युवा खिलाड़ी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है.

राजस्थान टीम के मैनेजर लगा था 1 लाख रुपए का जुर्माना

संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में चले जाने के बाद, रियान पराग 2026 सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) का नेतृत्व कर रहे हैं. रियान पराग अपनी बल्लेबाजी में निरंतरता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इस मैच से पहले 7 पारियों में उन्होंने केवल 81 रन बनाए थे, जिसकी वजह से उन्हें फैंस और पूर्व खिलाड़ियों की आलोचना का सामना करना पड़ा. मैदान के बाहर की इस उथल-पुथल के बावजूद, राजस्थान रॉयल्स ने सफलतापूर्वक 223 रनों का लक्ष्य छह विकेट शेष रहते हासिल कर लिया, पंजाब किंग्स को हरा दिया और उन्हें इस सीजन की पहली हार का स्वाद चखाया. इससे पहले, राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर रोमी भिंडर पर 10 अप्रैल को गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल 2026 के मुकाबले के दौरान डगआउट के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था और उन्हें एक आधिकारिक चेतावनी भी दी गई थी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

पहले चरण में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, ममता समेत 1448 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर
West Bengal Election 2026
पहले चरण में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, ममता समेत 1448 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर
'देखता हूं, 4 मई के बाद कौन-सा BJP नेता दिल्ली से आता है', बनर्जी ने दी चेतावनी
Abhishek Banerjee
'देखता हूं, 4 मई के बाद कौन-सा BJP नेता दिल्ली से आता है', बनर्जी ने दी चेतावनी
दूसरे चरण की वोटिंग और 'लास्ट मिनट गोल',बंगाल चुनाव में फुटबॉल पॉलिटिक्स का क्या असर
DNA
दूसरे चरण की वोटिंग और 'लास्ट मिनट गोल',बंगाल चुनाव में फुटबॉल पॉलिटिक्स का क्या असर
लोगों को खतरे में डाल रही बाई नाओ पे लेटर की स्कीम? लोन के नाम पर हो रही दबंगई
Maharashtra news
लोगों को खतरे में डाल रही बाई नाओ पे लेटर की स्कीम? लोन के नाम पर हो रही दबंगई
क्या मुंबई में 'पहलगाम पार्ट-2' की साजिश; क्या है लोन वुल्फ, जिसकी जांच में जुटी ATS
DNA
क्या मुंबई में 'पहलगाम पार्ट-2' की साजिश; क्या है लोन वुल्फ, जिसकी जांच में जुटी ATS
'नया नगर में भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने का वक्त', मीरा रोड मामले पर ये क्या बोले राणे?
Mumbai News
'नया नगर में भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने का वक्त', मीरा रोड मामले पर ये क्या बोले राणे?
NIA की छापेमारी, 2000 से ज्यादा गिरफ्तार...वोटिंग से पहले बंगाल में कैसे हैं हालात?
West Bengal
NIA की छापेमारी, 2000 से ज्यादा गिरफ्तार...वोटिंग से पहले बंगाल में कैसे हैं हालात?
गोधरा ने रच दिया इतिहास, जिस वॉर्ड में है 100% मुस्लिम आबादी, वहां जीती हिंदू महिला
Godhra municipal Election 2026
गोधरा ने रच दिया इतिहास, जिस वॉर्ड में है 100% मुस्लिम आबादी, वहां जीती हिंदू महिला
28 साल बीजेपी दफ्तर में पिलाई चाय, टिकट मिला तो 4000 वोटों से जीते, कौन हैं रमेश भील
Ramesh Bhil
28 साल बीजेपी दफ्तर में पिलाई चाय, टिकट मिला तो 4000 वोटों से जीते, कौन हैं रमेश भील
यूरोप यात्रा ने पंजाब के किसानों, उद्योग और युवाओं के लिए नए दरवाजे खोले: भगवंत मान
Punjab news
यूरोप यात्रा ने पंजाब के किसानों, उद्योग और युवाओं के लिए नए दरवाजे खोले: भगवंत मान