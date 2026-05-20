Rajasthan Royals ने बदला 18 साल का इतिहास...इस मामले में बनी नंबर-1, SRH-PBKS को चटाई धूल

Rajasthan Royals Most Sixes in Powerplay: आईपीएल 2026 में छक्कों की बारिश हो रही है. अब तक 64 मैच पूरे हो चुके हैं. इतने मैचों में छक्कों की संख्या 1000 पार कर चुकी है. 19 मई की शाम जयपुर में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने छक्कों का नया रिकॉर्ड बनाया और 18 साल का इतिहास बदलकर रख दिया.
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Rajasthan Royals Most Sixes in Powerplay: आईपीएल के पहले सीजन की विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) को अक्सर एक शांत और संतुलित टीम माना जाता रहा है, लेकिन 19वें सीजन में रजवाड़ों ने अपनी इस छवि को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. यह टीम तूफानी अंदाज में खेल रही है. वैभव सूर्यवंशी की एंट्री ने इस टीम का अंदाज बदला है. इसी अंदाज का नतीजा है कि टीम अब छक्कों की बारिश कर रही है.
आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने वो कमाल कर दिया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था. मंगलवार 19 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मिली धमाकेदार जीत के दौरान राजस्थान रॉयल्स ने पावरप्ले में छक्कों का एक ऐसा गजब रिकॉर्ड बनाया, जिसने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और पंजाब किंग्स (PBKS) जैसी विस्फोटक टीमों के घमंड को चकनाचूर कर दिया है.
राजस्थान रॉयल्स अब आईपीएल के किसी एक सीजन के पावरप्ले (पहले 6 ओवर) में सबसे ज्यादा छक्के उड़ाने वाली इतिहास की नंबर-1 टीम बन गई है. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टीम ने मैच के पहले 6 ओवरों में 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर यह इतिहास रचा. इस सीजन के पावरप्ले में राजस्थान के अब कुल 60 छक्के हो चुके हैं, जो किसी भी टीम द्वारा सबसे ज्यादा हैं. ऐसा पिछले 18 साल में कोई भी टीम नहीं कर सकी थी. राजस्थान ने सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा साल 2024 में बनाए गए 59 छक्कों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.
राजस्थान रॉयल्स को इस ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान खूंखार ओपनर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) का रहा है, जो 13 मैचों में कुल 53 छक्के उड़ा चुके हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा गगनचुंबी छक्के उन्होंने सिर्फ पावरप्ले के पहले 6 ओवरों में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए बटोरे हैं.
वैभव आईपीएल 2026 में 64 मैचों के खेल के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज (ऑरेंज कैप होल्डर) भी हैं. वे अब तक 13 मैचों में 1 शतक और 3 अर्धशतकों की मदद से 579 रन कूट चुके हैं. उनके अलावा मिडिल ऑर्डर में ध्रुव जुरेल ने 13 मैचों में 19 छक्कों की मदद से 420 रन बनाए हैं. इन दोनों बल्लेबाजों के दम पर राजस्थान प्लेऑफ की दहलीज पर है.
आईपीएल 2026 में 19 मई यानी मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मिली 7 विकेट की शानदार जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स ने पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाई है. राजस्थान अब 13 मैचों में 7 जीत, 6 हार और 14 अंकों के साथ चौथे स्थान पर काबिज हो गई है और प्लेऑफ के टिकट से महज एक कदम दूर है. अगर टीम 24 मई को अपने आखिरी लीग मुकाबले में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) को हरा देती है, तो वह बिना किसी दूसरी टीम पर निर्भर रहे आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ (Top-4) में एंट्री कर जाएगी.
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