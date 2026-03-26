16 साल 286 पारियां और 13,288 रन...टेस्ट में कभी गोल्डन डक नहीं हुआ ये दिग्गज... IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स को खलेगी कमी

Rahul Dravid Unique Records: क्रिकेट का टूर्नामेंट कोई भी हो, खिताब जीतने के लिए पूरी टीम का एफर्ट लगता है. टीम एफर्ट में ना सिर्फ खिलाड़ी आते हैं, बल्कि कोचिंग स्टाफ की अहम भूमिका होती है, जो मैदान के बाहर बैठकर रणनीति बनाने के साथ खिलाड़ियों की कमियां दूर करने का काम करता है. 28 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल 2026 में एक टीम को उस दिग्गज की कमी खलने वाली है, जो अपने दौर में महान बल्लेबाज था और उसने कोचिंग से कई खिलाड़ियों को ना सिर्फ परखा बल्कि उन्हें निखारा भी. इनमें नया नाम वैभव सूर्यवंशी का है, जिन्हें उनके कहने पर ही राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में खरीदा था और उसके बाद वैभव ने जो किया, वो दुनिया ने देखा. ये दिग्गज कोई और नहीं बल्कि राहुल द्रविड़ हैं, जो आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के साथ नहीं होंगे.

आईपीएल 2026 के सीजन से ठीक पहले ही राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स (RR) के हेड कोच के पद से हट गए थे. आईपीएल 2025 के बाद उन्होंने यह फैसला किया था, जिसके बाद राजस्थान ने कुमार संगकारा को नया कोच नियुक्त किया है. राहुल द्रविड़ अब तक किसी दूसरी फ्रेंचाइजी से नहीं जुड़े हैं. इसका मतलब यह है कि राहुल द्रविड़ डगआउट में नजर नहीं आएंगे. फैंस उन्हें खूब मिस करने वाले हैं.

यहां हम राहुल द्रविड़ के उस रिकॉर्ड की पूरी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, जो अपने आप में अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है. ये रिकॉर्ड है बिना गोल्डन डक हुए टेस्ट में सबसे ज्यादा पारियां खेलने और सबसे ज्यादा रन बनाने का, जो राहुल द्रविड़ के नाम है.

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13,288 रन बनाए

'द वॉल' के नाम से मशहूर द्रविड़ ने 1996 से लेकर 2012 तक 164 टेस्ट मैच खेले और 286 पारियों में बल्लेबाजी की, लेकिन कभी भी वह टेस्ट में पहली गेंद पर आउट नहीं हुए. द्रविड़ ने इसी दौरान 13,288 रन बनाए और टेस्ट इतिहास में गोल्डन डक से बचे रहते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने. उनका ये रिकॉर्ड टूटना बेहद मुश्किल लगता है.

क्यों खास है द्रविड़ का ये रिकॉर्ड

द्रविड़ पूरे करियर में नंबर 3 पर खेले, जो टेस्ट में सबसे चुनौतीपूर्ण पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि इस नंबर के बल्लेबाज को ना सिर्फ पारी को संभालना होता है, बल्कि उसे लंबा भी ले जाना होता है और द्रविड़ ने यह बखूबी किया है. 286 पारियों में एक भी बार पहली गेंद पर आउट यानी गोल्डन डक नहीं होना अपने आप में अजूबा है. यह रिकॉर्ड बताता है कि आखिर क्यों उन्हें टीम इंडिया की दीवार और 'मिस्टर डिपेंडेबल' कहा जाता है.

राहुल द्रविड़ का टेस्ट करियर

16 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहने वाले राहुल द्रविड़ का टेस्ट करियर शानदार रहा है. इस दिग्गज ने भारत के लिए 164 टेस्ट में 52.31 की औसत से 13,288 रन बनाए, जिसमें 36 शतक और 63 अर्धशतक शामिल हैं. उनका हाई स्कोर 270 रन है. द्रविड़ 32 बार टेस्ट में नाबाद लौटे.

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